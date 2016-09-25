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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX'in önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planları ortaya çıkıyor

Uluslararası Uzay Kongresi bu sene 25-29 Eylül günleri arasında Meksika'da düzenleniyor. SpaceX'in de önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını açıklayacağı kongre epey heyecanlı geçecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,3b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını açıklayacağı Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress ) önümüzdeki hafta düzenleniyor. 25-29 Eylül günleri arasında Meksika'da gerçekleşecek olan kongrede SpaceX, hem yeni nesil devasa roketlerini hem de Mars'a insan taşıyacak olan uzay gemilerini ortaya çıkaracak.

Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki SpaceX etkinliği 27 Eylül'de gerçekleşecek. "İnsanoğlunu Gezegenlerarası Bir Tür Yapmak" başlıklı bu etkinlikte hem insanlı Mars görevleri önündeki teknik zorluklar hem de Kızıl Gezegeni kolonize etmek için gereken çözümler tartışılacak. Etkinliğin en önemli kısımlarınıysa yeni nesil devasa roket ve uzay kapsüllerinin tanıtılması oluşturacak.

"Gezegenlerarası Taşıma Sistemi"

SpaceX'in yeni nesil roket ve uzay kapsüllerini kapsayan uçuş sistemin adı aslında son bir haftaya kadar Mars Koloni Taşıyıcısı (Mars Colonial Transporter) olarak biliniyordu. Ancak Elon Musk henüz geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetle Mars Koloni Taşıyıcısı'nın aslında Mars'tan da öteye gidebileceğinin ortaya çıktığını duyurdu. Bunun üzerine Twitter takipçileriyle beraber yeni bir isim arayışına giren Musk, son olarak "Interplanetary Transport System (ITS)" (Gezegenlerarası Taşıma Sistemi) da karar kıldı.


Gezegenlerarası Taşıma Sistemi kapsamında tanıtılacak olan devasa Mars roketi, SpaceX'in önceki nesil roketleri Falcon 9 ve Falcon Heavy'den çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Yine her zamanki gibi tekrar kullanılabilir olacak şekilde dizayn edilen roketin bünyesinde yakıt olarak sıvı metan ve sıvı oksijen kullanan Raptor isimli yeni nesil motorlar bulunaca. Şu an için resmi bir isme sahip olmayan roket, şimdiye kadar BFR (Big F*cking Rocket) ismiyle anılıyordu. BFR'ın tüm detayları 27 Eylül'de netlik kazanacak.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru"
SpaceX, ITS'in uzay gemisi kısmını çok gizli tutuyor; ancak Elon Musk, geçtiğimiz sene Reddit'te gerçekleştirdiği bir AMA sırasında bu uzay gemisine dair birkaç ipucu vermişti. Buna göre Gezegenlerarası Taşıma Sistemi, son haliyle Mars'a 100 tonluk kargo taşıma kapasitesinde olacak ve uzay gemisi içerisinde tam 100 insan bulunabilecek. Yani tam 100 farklı insanın aynı anda Mars'a gitmesinden bahsediyoruz. Tabi ki bu ilk insanlı görevler için geçerli değil; 2024-2025 gibi gerçekleşmesi beklenen bu görevlerde yalnızca birkaç astronot bulunacak.

Yani uzay meraklıları için önümüzdeki haftanın epey heyecanlı geçeceğini söyleyebiliriz. Elon Musk'ın geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında,"Anlatacaklarımız çılgınca gelecek." şeklinde ifade ettiği bu etkinliğin tüm detaylarını yine etkinlik sonrasında DonanimHaber'de bulabilirsiniz.
 

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simbolmina 3 yıl en beğenilen joven
joven
Fazlaca Bilim kurgu filmi izlemekten olsa gerek işin fantezi olayına kendilerini
kaptırmışlar tabi bu arada parada çok ne yapacaklarını şaşırıyorlar bu kadar
zengin olmanın negatif yansımaları olsa gerek Allah c.c kulum senin gözünü
doyursa doyursa toprak doyurur demiş dünyada açlık ve sefalet içerisinde
yaşayan okadar insan variken yapılan bu fantezi harcamaları boğazlarında
durur umarım

Örnek yobaz burada işte. Diyanetten az bütçe ile yapıyorlar bunları. Kapat diyaneti, doyur açları bu kadar dertliysen.
jovenFazlaca Bilim kurgu filmi izlemekten olsa gerek işin fantezi olayına kendilerinikaptırmışlar tabi bu arada parada çok ne yapacaklar...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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JavaSpecialist 3 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

Heyecan verici olsa da şüpheyle yaklaşıyorum.

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Hasan07-36 3 yıl joven
joven

Fazlaca Bilim kurgu filmi izlemekten olsa gerek işin fantezi olayına kendilerini
kaptırmışlar tabi bu arada parada çok ne yapacaklarını şaşırıyorlar bu kadar
zengin olmanın negatif yansımaları olsa gerek Allah c.c kulum senin gözünü
doyursa doyursa toprak doyurur demiş dünyada açlık ve sefalet içerisinde
yaşayan okadar insan variken yapılan bu fantezi harcamaları boğazlarında
durur umarım


Adamlar çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Teknolojiyi geliştirmek üzerine çalışıyorlar. Siz ise gelip ne konuda eleştiriyorsunuz. Buraya gelene kadar eleştirilecek çok şey var. Örneğin; Başta ABD olmak üzere devletlerin muazzam silah harcamaları, devletlerin saçma sapan projelerle israf ettiği paralar, insanların gereksiz harcamaları vs. Bu dediğim paralar faydalı işlere harcansa dünyada sefalet içinde yaşayan tek bir insan kalmazdı ve tüm hastalıklara sorunlara çözüm bulunurdu.
jovenFazlaca Bilim kurgu filmi izlemekten olsa gerek işin fantezi olayına kendilerinikaptırmışlar tabi bu arada parada çok ne yap...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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dere.beyi 3 yıl
hiçbir haber şu haber kadar beni heycanlandıramıyor

en hızlı uzay aracımızla 30 bin yıl sürecek yolu yeni proje ile 20 yılda aşabilecez

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Hasan07-36 3 yıl dere.beyi
dere.beyi

hiçbir haber şu haber kadar beni heycanlandıramıyor

en hızlı uzay aracımızla 30 bin yıl sürecek yolu yeni proje ile 20 yılda aşabilecez



Aynen hocam ya. Bu proje beni de çok heyecanlandırıyor.

Bir taraftan hayat çok yorucu ve bunaltıcı geliyor. Yaşamak bile istemediğim zamanlar oluyor. Bir taraftan da bu gelişmeleri görmek için, oralarda; uzayın derinliklerinde neler olduğunu öğrenmek için yüzlerce yıl yaşamak istiyorum.

Teknoseyir'in bu konu hakkında yaptığı videoyu da ben paylaşayım:

teknoseyir.com/...
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ONURTO 3 yıl
Adamın harcadığı paraya oranla gösterdiği teknolojik ilerleme inanılmaz. Uzay kargosu, Mars roketleri, tesla, güneş pilleri vs. bir sürü başka açıklanmayan arge faaliyeti... Hepsi için harcadığı para 5 milyar doları bulmaz. İşte verimlilik böyle olur. Mesela biz sadece Suriye'lileri ağırlamak için şimdiye kadar 25 milyar dolar harcamışız. Umarım bu adamın ilgisi biraz da kanser, alzeimer, şizofreni gibi konulara kayar. Çare bulursa bu adam bulur.
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Boragungoren 3 yıl ONURTO
ONURTO
Adamın harcadığı paraya oranla gösterdiği teknolojik ilerleme inanılmaz. Uzay kargosu, Mars roketleri, tesla, güneş pilleri vs. bir sürü başka açıklanmayan arge faaliyeti... Hepsi için harcadığı para 5 milyar doları bulmaz. İşte verimlilik böyle olur. Mesela biz sadece Suriye'lileri ağırlamak için şimdiye kadar 25 milyar dolar harcamışız. Umarım bu adamın ilgisi biraz da kanser, alzeimer, şizofreni gibi konulara kayar. Çare bulursa bu adam bulur.

Saray hahahaha :D
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gxhero 3 yıl
Bu tip projeler için başlangıç roketler ama ileride malzeme ve maliyet arttıkça "Uzay Asansörü projesi" şart olacak! japonların başladığı ama amerikalıların çaldığı proje...
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scifier 3 yıl gxhero
gxhero
Bu tip projeler için başlangıç roketler ama ileride malzeme ve maliyet arttıkça "Uzay Asansörü projesi" şart olacak! japonların başladığı ama amerikalıların çaldığı proje...

Japonya'daki çalındı denemez, daha önce Arthur C. Clarke in romanında anlatılıyor zaten. Japonlarin projesi de ondan esinleniyor.
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mladenbmv 3 yıl
daha aya giden bir insan dahi yok 1969 beri ama marsa gitçeklermiş buna kargalar bile güler.yıl 1969 aya ilk insan ayak bastı yıl 2016 aradan geçmiş 47 yıl ve başka kimse ayak basmamış o zamanki teknoloji ve şu anki teknoloji arasından çok fark ama o zaman gidilebilmiş aya,ya o zamanki teknoloji daha ileriydi yada o zamanki bilimadamları daha zekiydi şimdikinden.
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sniper23 3 yıl mladenbmv
mladenbmv

daha aya giden bir insan dahi yok 1969 beri ama marsa gitçeklermiş buna kargalar bile güler.yıl 1969 aya ilk insan ayak bastı yıl 2016 aradan geçmiş 47 yıl ve başka kimse ayak basmamış o zamanki teknoloji ve şu anki teknoloji arasından çok fark ama o zaman gidilebilmiş aya,ya o zamanki teknoloji daha ileriydi yada o zamanki bilimadamları daha zekiydi şimdikinden.

O zamanlar devletler arası rekabet vardı, ABD ve SSCB arasında. O günlerde astronomi için harcanan paranın haddi hesabı yoktu. Şimdi ise yeni rekabet başladı.

Ay içinse Ay'da yapacak bir şey yok, hani maden var ama o madenleri dünyaya getirebilmek için çok büyük kargo roketleri yapman lazım, buda çok büyük bir masraf.
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tobepeople 3 yıl mladenbmv
mladenbmv

daha aya giden bir insan dahi yok 1969 beri ama marsa gitçeklermiş buna kargalar bile güler.yıl 1969 aya ilk insan ayak bastı yıl 2016 aradan geçmiş 47 yıl ve başka kimse ayak basmamış o zamanki teknoloji ve şu anki teknoloji arasından çok fark ama o zaman gidilebilmiş aya,ya o zamanki teknoloji daha ileriydi yada o zamanki bilimadamları daha zekiydi şimdikinden.

Rus asıllı Amerikalı bilim adamı George Gamow 1968 yılında öldüğü için olsa gerek tüm o teknolojinin arkasındaki isim bu adammış araştırdım.
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irish 3 yıl mladenbmv
Aya 1 kere gidildiğini sanan insanlar var hala ya hayret doğrusu.
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gs09gs09 3 yıl
Gitsin kursunlar mumkunse hic donmesinler bu nedir ya dunyanin bokunu cikardilar
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olağan_şüpheli 3 yıl
Heyecan verici olsa da şüpheyle yaklaşıyorum.
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JavaSpecialist 3 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

Heyecan verici olsa da şüpheyle yaklaşıyorum.

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