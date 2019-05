SpaceX'in önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planları ortaya çıkıyor

"Gezegenlerarası Taşıma Sistemi"

SpaceX'in önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını açıklayacağı Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress ) önümüzdeki hafta düzenleniyor. 25-29 Eylül günleri arasında Meksika'da gerçekleşecek olan kongrede SpaceX, hem yeni nesil devasa roketlerini hem de Mars'a insan taşıyacak olan uzay gemilerini ortaya çıkaracak.Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki SpaceX etkinliği 27 Eylül'de gerçekleşecek. "İnsanoğlunu Gezegenlerarası Bir Tür Yapmak" başlıklı bu etkinlikte hem insanlı Mars görevleri önündeki teknik zorluklar hem de Kızıl Gezegeni kolonize etmek için gereken çözümler tartışılacak. Etkinliğin en önemli kısımlarınıysa yeni nesil devasa roket ve uzay kapsüllerinin tanıtılması oluşturacak.SpaceX'in yeni nesil roket ve uzay kapsüllerini kapsayan uçuş sistemin adı aslında son bir haftaya kadar Mars Koloni Taşıyıcısı (Mars Colonial Transporter) olarak biliniyordu. Ancak Elon Musk henüz geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetle Mars Koloni Taşıyıcısı'nın aslında Mars'tan da öteye gidebileceğinin ortaya çıktığını duyurdu. Bunun üzerine Twitter takipçileriyle beraber yeni bir isim arayışına giren Musk, son olarak "Interplanetary Transport System (ITS)" (Gezegenlerarası Taşıma Sistemi) da karar kıldı.Gezegenlerarası Taşıma Sistemi kapsamında tanıtılacak olan devasa Mars roketi, SpaceX'in önceki nesil roketleri Falcon 9 ve Falcon Heavy'den çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Yine her zamanki gibi tekrar kullanılabilir olacak şekilde dizayn edilen roketin bünyesinde yakıt olarak sıvı metan ve sıvı oksijen kullanan Raptor isimli yeni nesil motorlar bulunaca. Şu an için resmi bir isme sahip olmayan roket, şimdiye kadar BFR (Big F*cking Rocket) ismiyle anılıyordu. BFR'ın tüm detayları 27 Eylül'de netlik kazanacak.SpaceX, ITS'in uzay gemisi kısmını çok gizli tutuyor; ancak Elon Musk, geçtiğimiz sene Reddit'te gerçekleştirdiği bir AMA sırasında bu uzay gemisine dair birkaç ipucu vermişti. Buna göre Gezegenlerarası Taşıma Sistemi, son haliyle Mars'a 100 tonluk kargo taşıma kapasitesinde olacak ve uzay gemisi içerisinde tam 100 insan bulunabilecek.. Tabi ki bu ilk insanlı görevler için geçerli değil; 2024-2025 gibi gerçekleşmesi beklenen bu görevlerde yalnızca birkaç astronot bulunacak.Yani uzay meraklıları için önümüzdeki haftanın epey heyecanlı geçeceğini söyleyebiliriz. Elon Musk'ın geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında,"Anlatacaklarımız çılgınca gelecek." şeklinde ifade ettiği bu etkinliğin tüm detaylarını yine etkinlik sonrasında DonanimHaber'de bulabilirsiniz.