Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru

SpaceX, yeni nesil roket motoru Raptor'u yakında test ediyor. Peki bu motor SpaceX'in inanılmaz Mars planlarında nasıl bir rol oynayacak? Bu ilişkiye dair tüm detayları derledik:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mars'a insan götürme konusunda NASA gibi dev uzay ajanslarından bile daha iddialı olan SpaceX, yeni nesil devasa bir roket üzerinde çalışıyor. Şirket işte bu roketine güç verecek olan Raptor kodadlı yeni nesil motorunu de deneme testleri için Texas'daki merkezine gönderdi.

Raptor motoru SpaceX'in şu anda Falcon 9 roketlerinde aktif olarak kullandığı Merlin motorundan yaklaşık 3 kat daha güçlü olacak. 510 bin pound'luk itici güce sahip olacak olan Raptor yakıt olaraksa sıvı metan ve sıvı oksijenden yararlanacak. SpaceX'in Mars Koloni Taşıyıcısı, tam 9 farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapacak.

Raptor'dan "sıkça tekrar-kullanılabilir metan yakıtlı aşamalı-yanan motor" şeklinde bahseden SpaceX sözcüsü Emily Shanklin, 2013 yılında yaptığı açıklamalarda da, "Bu motor Mars'ı keşif ve kolonileştirme planlarımızda kullanılacak olan yeni nesil roketlere güç verecek." ifadelerini kullanmıştı. SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise Raptor'un tüm roket aşamalarında tam tekrar kullanılabilirlik sağlayacağını ve uzay uçuşlarında yaklaşık 100 kat kadar maliyet düşüşünün kapısını aralayacağını söylüyor.

Falcon 9 v1.0 (2010), Falcon 9 v1.1 (2013), ve 9'lu Raptor moturu barındıran muhtemel bir Mars Koloni Taşıyıcısı'nın ilk aşama hızlandırıcı karşılaştırmaları:

SpaceX'in çılgın Mars planları

SpaceX'in bu yeni motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih etmesinin nedenlerine bakınca da yine Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.

Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun en büyük sorunlarından birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderseniz dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyorsunuz. Yani Mars'a insan gönderme planlarının çoğu oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.

SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak buna bir çözüm olabilir. Mars'taki metanı Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezleyebilir ve böylece roketin yakıtını tekrar doldurmak için kullanabilirsiniz.

Aslında burda çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. Mars'a insan gönderme planları çok da umut vermeyen ve eleştiri oklarının da merkezi haline gelen NASA yerine belki de bir özel şirket, SpaceX bunu başararak tarihe geçebilir.
Mars'taki metan için muhtemel kaynaklar:

İlk insanı 2024'de fırlatacaklar

SpaceX 2024 yılı itibariyle Mars'a gidecek ilk insanı Dünya'dan fırlatmayı hedefliyor. Yaklaşık 6 aylık bir yolculuğun ardından Kızıl Gezegen'e varacağı düşünülen bu astronot şu anki planlara göre ilk kez 2025 yılında Mars yüzeyinde yürümeye başlayacak. Tabi herhangi bir aksaklık olmazsa.
Bu tarihi görevde kullanılacak olan roket de tamamiyle tekrar kullanılabilir olacak ve Raptor motorlarından güç alacak. Mars'a yük taşıma kapasitenin yaklaşık 100 ton olacağı düşünülen bu roketin şu an için resmi olmayan ismiyse BFR, yani Big F*cking Rocket. SpaceX'in bu roketi önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde resmi ismiyle beraber tanıtması bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oray 3 yıl en beğenilen
Bize anca bu gelişmeleri izlemek düşer...
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
İsim efsaneymiş. Nedense Elon Musk'ı ve mizacını düşününce kesinlikle onun fikri olduğuna eminim.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Eeltorm 3 yıl
Bu Elon Musk, Tony Stark gibi adam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara Börü 3 yıl
Neden bir kişi? En az 2 kişi olmalı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
BFR? BFG 9000'den esinlenmis herhalde. "İlk insanı 2024'de fırlatacaklar" biraz garip bir cumle olmus. Dogrudan adami firlatacaklar galiba? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Marsa ilk giden kafilede yer almak istiyorum insanlik icin yeni bir gelecek hazirlamada katki ve yardimci olabilirim suleyman akar mardin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Keras 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Marsa ilk giden kafilede yer almak istiyorum insanlik icin yeni bir gelecek hazirlamada katki ve yardimci olabilirim suleyman akar mardin

kardeş amerikan vatandaşı olman lazım

bir de havacılıkta çalışan mühendis ve savaş pilotlarını alıyorlar genelde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JavaSpecialist 3 yıl
roket red dragon olmayacak mıydı?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 3 yıl JavaSpecialist
JavaSpecialist

roket red dragon olmayacak mıydı?

Red Dragon kapsülün adı. Astronotlar ve/veya kargo yükünün bulunacağı kısım. Roketin adı Falcon Heavy yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu farklı bir proje olabilir.


Edit: Red Dragon insansız olacakmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 3 yıl JavaSpecialist
JavaSpecialist

roket red dragon olmayacak mıydı?

Red Dragon 2018'de düzenlenecek olan insansız Mars görevinin ismi. Yani Red Dragon diye bir roket veya uzay aracı yok. O görevde kullanılacak olan roket Falcon Heavy, Mars'a inecek olan insansız uzay aracının ismiyse Dragon 2 olacak.

Bu yazıda anlattığım Raptor motoru ve BFR roketiyse 2024-2025 gibi gerçekleşecek olan insanlı Mars görevleriyle ilgili olacak. Red Dragon projesinden tamamen bağımsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl en beğenilen
Bize anca bu gelişmeleri izlemek düşer...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 3 yıl
japonlar bir malzeme geliştirmişlerdi uzaya merdiven yapacaklardı ne oldu o iş gerçekleşse tek yönlü bilet almak zorunda kalınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 3 yıl
İsim çok farklı imiş :) sen gitmek var dönüş yok. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
gidis var donus yok yegenn :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 3 yıl
bence ismi hiç değiştirmesinler direk bu şwkliyle roketin yanına yassınlar kocaman :D:D:D:D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
İsim efsaneymiş. Nedense Elon Musk'ı ve mizacını düşününce kesinlikle onun fikri olduğuna eminim.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8865 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
MARS, spacex ve
8 etiket daha raptor roket motoru bfr mars colonial transporter Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei Mate 9 sızdırıldı 3 yıl Cep telefonuna ve internete yeni bir vergi daha mı geliyor? 3 yıl Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak 3 yıl Tesla test sürüşü sırasında alev alarak yandı 3 yıl Dünyanın ilk kuantum uydusu yörüngeye fırlatıldı 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 için aylık 3 milyon üretim hedefleniyor 3 yıl Ford ve Baidu'dan otonom araçlara ortak yatırım 3 yıl iPhone 7′nin 4K çözünürlüğünde prototip videosu yayınlandı 3 yıl Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router 3 yıl MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor 3 yıl Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse 3 yıl Note 7 kutusundan çıkıyor "Samsung Galaxy Note 7 kutu açılışı" video 3 yıl Google Duo görüntülü görüşme uygulaması, indirmeye sunuldu 3 yıl En güçlü Meizu, gelecek ay karşımızda 3 yıl Snapchat, satın aldığı Vurb ile kullanıcı etkileşimini arttırmak istiyor 3 yıl 5$'a Nesnelerin İnterneti bilgisayarı 3 yıl Efsaneler Nokia projesine geri dönüyor 3 yıl Intel’den ayrılan Ayşegül İldeniz bir başka dünya devinde işe başladı 3 yıl AMD Vega’nın lansman mekanı göründü 3 yıl Yeni Nvidia Mobil GTX 1060, 1070, 1080 inceleme 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru Sonraki Razer Blackwidow X Chroma mekanik klavye test masamızda! 3 yıl Dikkat: Kickass’in popüler kopya sitesinde kredi kartı tuzağı 3 yıl Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı 3 yıl Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi hayata geçiyor 3 yıl İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek 3 yıl Daha hızlı Snapdragon 652 yonga seti geliyor 3 yıl Instagram'da videolar artık kategoriler altında görüntülenecek 3 yıl LeEco’dan 8GB RAM’li akıllı telefon hamlesi 3 yıl Nintendo, hayran yapımı Pokemon Uranium oyununu yayından kaldırttı 3 yıl Infiniti'den değişken sıkıştırmalı geleceğin turbo motoru: VC-T 3 yıl USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi 3 yıl Google Fuşya: Yeni işletim sistemi ile tanışın 3 yıl Mobilite: Telefonda kredi kartına taksit yeniden, LG V20, Sony Xperia XR ve dahası... 3 yıl Championship Manager 17 ile efsane olun 3 yıl Uzay madenciliği sadece 4 yıl içerisinde başlıyor 3 yıl Samsung Exynos 8895, 4GHz hızlarına çıkabiliyor 3 yıl Battlefield 1'in savaşa yön verecek araçları tanıtıldı 3 yıl Pokemon GO'da hile yapanlar artık kalıcı olarak banlanacak 3 yıl SpaceX'de normal bir gün: 6. roket de başarıyla iniş yaptı 3 yıl iPhone 7'nin teknik çizimleri sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim