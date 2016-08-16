SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru

Mars'a insan götürme konusunda NASA gibi dev uzay ajanslarından bile daha iddialı olan SpaceX, yeni nesil devasa bir roket üzerinde çalışıyor. Şirket işte bu roketine güç verecek olan Raptor kodadlı yeni nesil motorunu de deneme testleri için Texas'daki merkezine gönderdi.



Raptor motoru SpaceX'in şu anda Falcon 9 roketlerinde aktif olarak kullandığı Merlin motorundan yaklaşık 3 kat daha güçlü olacak. 510 bin pound'luk itici güce sahip olacak olan Raptor yakıt olaraksa sıvı metan ve sıvı oksijenden yararlanacak. SpaceX'in Mars Koloni Taşıyıcısı, tam 9 farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapacak.



Raptor'dan "sıkça tekrar-kullanılabilir metan yakıtlı aşamalı-yanan motor" şeklinde bahseden SpaceX sözcüsü Emily Shanklin, 2013 yılında yaptığı açıklamalarda da, "Bu motor Mars'ı keşif ve kolonileştirme planlarımızda kullanılacak olan yeni nesil roketlere güç verecek." ifadelerini kullanmıştı. SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise Raptor'un tüm roket aşamalarında tam tekrar kullanılabilirlik sağlayacağını ve uzay uçuşlarında yaklaşık 100 kat kadar maliyet düşüşünün kapısını aralayacağını söylüyor.



Falcon 9 v1.0 (2010), Falcon 9 v1.1 (2013), ve 9'lu Raptor moturu barındıran muhtemel bir Mars Koloni Taşıyıcısı'nın ilk aşama hızlandırıcı karşılaştırmaları:

Tam Boyutta Gör SpaceX'in çılgın Mars planları SpaceX'in bu yeni motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih etmesinin nedenlerine bakınca da yine Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.



Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun en büyük sorunlarından birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderseniz dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyorsunuz. Yani Mars'a insan gönderme planlarının çoğu oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.



SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak buna bir çözüm olabilir. Mars'taki metanı Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezleyebilir ve böylece roketin yakıtını tekrar doldurmak için kullanabilirsiniz.



Aslında burda çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. Mars'a insan gönderme planları çok da umut vermeyen ve eleştiri oklarının da merkezi haline gelen NASA yerine belki de bir özel şirket, SpaceX bunu başararak tarihe geçebilir. SpaceX'in bu yeni motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih etmesinin nedenlerine bakınca da yine Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun en büyük sorunlarından birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderseniz dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyorsunuz. Yani Mars'a insan gönderme planlarının çoğu oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak buna bir çözüm olabilir. Mars'taki metanı Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezleyebilir ve böylece roketin yakıtını tekrar doldurmak için kullanabilirsiniz.Aslında burda çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. Mars'a insan gönderme planları çok da umut vermeyen ve eleştiri oklarının da merkezi haline gelen NASA yerine belki de bir özel şirket, SpaceX bunu başararak tarihe geçebilir.

Mars'taki metan için muhtemel kaynaklar:

SpaceX 2024 yılı itibariyle Mars'a gidecek ilk insanı Dünya'dan fırlatmayı hedefliyor. Yaklaşık 6 aylık bir yolculuğun ardından Kızıl Gezegen'e varacağı düşünülen bu astronot şu anki planlara göre ilk kez 2025 yılında Mars yüzeyinde yürümeye başlayacak. Tabi herhangi bir aksaklık olmazsa.

Bu tarihi görevde kullanılacak olan roket de tamamiyle tekrar kullanılabilir olacak ve Raptor motorlarından güç alacak. Mars'a yük taşıma kapasitenin yaklaşık 100 ton olacağı düşünülen bu roketin şu an için resmi olmayan ismiyse BFR, yani Big F*cking Rocket. SpaceX'in bu roketi önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde resmi ismiyle beraber tanıtması bekleniyor.