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SpaceX'in uzay giysisi ortaya çıktı

Elon Musk, SpaceX tarafından geliştirilen ve uzay yolculuklarında kullanılacak olan uzay giysilerini kişisel Instagram hesabından tanıttı.
1 yıl
3,7b
1
10
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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2022 yılına kadar insanları Mars'a göndermeye başlamak isteyen Elon Musk, SpaceX'in insanlı yolculuk hayallerini kısa bir süreliğine ertelese de bu yolculuklarda kullanılacak uzay giysilerini ilk kez takipçileriyle paylaştı. Musk'ın kişisel Instagram hesabından paylaştığı uzay giysisi, NASA'nın ikonikleşmiş beyaz uzay giysisine kıyasla daha rahat bir görünüme sahip olmasıyla dikkat çekerken Musk'ın açıklamasına göre bu bir test örneği ya da taklit değil. Musk görseldeki uzay giysisinin gerçekten çalışan bir model olduğunu ve iki kat vakumla test edildiğini ifade etti. 


 

Musk, görselden daha fazla ayrıntı elde edilemeyen uzay giysisine ilişkin diğer bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını da duyurdu. SpaceX'in insanlı uzay yolculuklarında kullanılması beklenen uzay giysisinin, bu görünümüyle uzay aracındaki koşullarına direnç sağlaması büyük önem taşıyor zira astronotlar için giysilerin dirençli olması kadar esnek olması ve hareket özgürlüğü sunması gerekiyor. Musk'ın paylaştığı uzay giysisi bu açıdan astronotlar için önemli bir alternatif olabilir ancak SpaceX bu alanda faaliyet gösteren tek şirket değil. 


SpaceX'in yanı sıra uzay yolculukları için hazırlık yapan bir diğer şirket olan Boeing, bu yılın başında Starliner isimli aracı için kullanılacak olan uzay giysisini tanıtmıştı. Tüm donanımlar eklendiğinde toplam ağırlığı 9 kilogram olan uzay giysisinde kasktan, göğüs bölgesine kadar esnek malzemeler kullanılırken eldivenlerin de dokunmatik ekranlara uygun olmasına dikkat edilmişti. An itibariyle Boeing'in uzay giysisi bir adım önde gibi görünse de ilerleyen günlerde SpaceX'in yeni detayları paylaşması halinde net bir karşılaştırma yapmak mümkün olacak.


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OneMinuteTR 1 yıl en beğenilen
Gereksiz insanlar yine güzelim konuyu kirletmeye gelmiş. Bu kadar yorum özgürlüğü tanırsan olacağı bu DH..
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ssmm 1 yıl eric13
Hatta organik hoşaf kapsülü yapalim olay tamam Plütona kadar gideriz


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Wanker 1 yıl
Güzel gelişmeler. National Geographic'teki Mars belgesel serisinde de buna benzer bir giysi kullanılmıştı.
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OneMinuteTR 1 yıl en beğenilen
Gereksiz insanlar yine güzelim konuyu kirletmeye gelmiş. Bu kadar yorum özgürlüğü tanırsan olacağı bu DH..
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Plyra 1 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR

Gereksiz insanlar yine güzelim konuyu kirletmeye gelmiş. Bu kadar yorum özgürlüğü tanırsan olacağı bu DH..

'Yasaklara hayır!' demiyor muyduk? Şimdi ne oldu? Farklı fikirlere saygı duymayı öğrenmelisiniz.
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derepaca 1 yıl
İğne deliği kadar açık yer yok, maşallah:D
SpaceX müslüman şirket :)
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