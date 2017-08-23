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LG Detroit'te hibrit araba parçaları üretecek

Akıllı telefon, televizyon ve beyaz ev aletleriyle ünlenen LG, araba sektörüne hızlı bir giriş yaptı. LG benzinli araçlar için batarya ve diğer elektronik aksamlar için kolları sıvadı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG Detroit'te hibrit araba parçaları üretecek
Akıllı telefon ve televizyonlarıyla tanınan LG, benzinli araçlar için parça üretmeye başlıyor. Bir basın açıklamasında LG'nin Detroit'in mahallelerinden Hazel Park'ta 250.000 metrekarelik bir alana hibrit araç parçaları fabrikası kurduğundan bahsedildi. LG kendi arabasını üretmiyor olabilir ancak  LG'nin üretim hattı GM'nin alkışlanan modeli Chevy Bolt için önemli parçalar sağlıyor. LG; bataryaları, elektrikle çalışan motorları, şarj aletlerini, klimaları, gösterge panelleri ile uyarı sistemlerini üretiyor.
GM bu yüzden LG'ye çok güveniyor ancak bu güven karşılıklı: LG 2017'nin ilk yarısında otomobil parçalarından 1.5 milyar dolar kazandı. Bu, bir önceki yıla göre %43'lük bir artış yaşayan LG bu kazancın büyük bir kısmı Bolt'tan elde ediyor. Yeni fabrika, bu parçaların üretimini daha da kolaylaştıracak ve Amerikan düzenleyicileriyle olan endişeleri de hafifletecek. Fabrika, Michigan İş Geliştirme Program'ından 2.9 milyon dolar hibe aldı. Bu hibeyle birlikte en az 292 işçi ve mühendis fabrikada çalışacak. 
LG, şüphesiz ki parça üretimini GM'nin ötesine da taşıyacak. Otomobil şirketi, Tesla'nın başlattığı elektrikli araba devriminden sonra üreticiler donanımlarını benzinden elektrikliye çevirmek zorunda kaldılar. Otomobil şirketleri, bu değişimi daha da hızlı yapmak içinkarmaşık batarya parçalarını ve diğer elektronik malzemeleri üretebilen şirketlerden yardım almak zorunda. ABD'nin otomobil üretim merkezine kurulan fabrikayla birlikte LG, bu sektörde etkili olacak gibi görünüyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/lg-electronics-to-establish-us-factory-for-electric-vehicle-components-in-michigan-300507822.html Yorum Yaz
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ZoomStar 1 yıl
Detroit en son batmisti. Fabrikalar kapatmis evler yok parasina satiliyor yinede alan olmuyordu. Halende oyledir param olsa oradan ev alirim amerika ya amerika adamlar birakirlarmi abd de iflas etmis magdur yeri
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