SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink için devlet onayı da geldi

SpaceX'in Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink, nihayet ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) beklediği onayı aldı. Geçtiğimiz Şubat ayında ilk prototip uyduları fırlatılan Starlink projesinin 2020 yılı gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmete geçmesi bekleniyor.



SpaceX'e verilen onayın alanınnda bir ilk olduğunun belirten Federal İletişim Komisyonu, yapılan açıklamada,"Alçak Dünya yörüngesinde ABD lisanslı bir uydu iletişim ağının kurulmasına ilk kez onay verdik. Starlink projesi hem yüksek hızlı internet kullanımını artıracak hem de ülke içerisindeki rekabete çok büyük katkıda bulunacak." ifadelerine yer veriyor. FCC ayrıca SpaceX'in 4425 uydu olarak planladığı projenin ilk kısmının en az yarısının altı yıl içerisinde yörüngeye yerleştirilmiş olmasını istiyor.



Toplam 12.000 uydudan oluşan dev bir ağ

SpaceX'in uygun fiyatlı, düşük gecikme değerlerine sahip uzaydan internet projesi Starlink, tamamlandığında toplamda 12 bin uydudan oluşacak. Bu uydulardan 4425'i 1100-1300 kilometre yükseklikte bulunacak ve 2024 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmiş olacak. Geriye kalan 7500 uzay aracı ise daha alçak yüksekliklere gönderilecek.

SpaceX, gönderilen uydu sayısının yaklaşık 800'e ulaşmasıyla beraber ticari amaçlı hizmetlere de resmi olarak başlamayı planlıyor. 2025 yılına kadar uydu ağını tamamlayıp tam kapasite hizmet vermeyi hedefleyen şirketin öncelikli amacı ise gelişmemiş bölgelerde yaşayan, daha önce hayatları boyunca hiç internete girememiş insanlara bağlantı sağlamak.



30 milyar dolarlık gelir bekleniyor

Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları ise elbette nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir etmeyi bekliyor.



http://www.latimes.com/business/la-fi-spacex-fcc-broadband-20180329-story.html