Firefox Focus'ta artık tarayıcı sekmelerinizi Face ID ile kilitleyebileceksiniz

Mozilla’nın gizlilik odaklı tarayıcısı Firefox Focus, iPhone X’teki Face ID teknolojisini destekleyen yeni bir özelliğe kavuştu. Uygulamanın en son sürümü, kullanıcıların Firefox Focus'u arka plana gönderdiklerinde otomatik olarak kilitlenecek şekilde yapılandırmasına olanak tanıyor. Kilidi açmanın tek yolu ise cihazda kayıtlı biyometrik kimlik doğrulama yöntemini kullanmak.

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Böylelikle arka planda çalışan tarayıcının kilidini açmak için Touch ID veya Face ID ile doğrulama yapılması gerekecek. Yeni özellik cihaz kilitli değilken web tarayıcısını koruma altına alan ek bir gizlilik katmanı olarak düşünülebilir. Kullanıcılar Firefox Focus'u güncelledikten sonra Ayarlar menüsü altında yer alan “Uygulamanın kilidini açmak için Touch/Face ID'yi kullan” seçeneği ile söz konusu özelliği aktif hale getirebilirler.

Şu an için sadece iOS sürümünde var

Bununla birlikte telefonun kilitlenmesi gerekmeyeceği için cihazın kilidi açık olsa bile uygulama erişime kapalı hale gelecektir. Özellikle de telefonunuzu başkalarına vermeniz gerektiğinde tarama geçmişinizi gözlerden uzak tutmak için mükemmel bir çözüm olacağı kesin.

Firefox Focus'un en son sürümü iOS cihazlar için kullanıma sunulmuş durumda. Bu özellik henüz Android'de mevcut değil ancak platform hem parmak izi hem de yüz tanıma desteği sunuyor. Dolayısı ile Mozilla'nın yeni özelliği ilerleyen zamanlarda Android sürümüne de eklemesi sürpriz olmayacak.

https://www.engadget.com/2018/07/12/firefox-focus-lock-tabs-ios-face-touch-id/