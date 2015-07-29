Spigen, Samsung Galaxy Note 5 için hazırladığı kılıfları sergiledi

Öne çıkan kılıf üreticilerinden Spigen, resmi olarak 13 Ağustos 2015 tarihinde duyurulması beklenen Samsung Galaxy Note 5 için hazırladığı kılıf modellerini görücüye çıkarttı.

Gövdesini gözler önüne seren sızıntılar devam eden (En yeni örneklerden birisi altta) Samsung Galaxy Note 5, ortaya çıkan bu sızıntıları doğrular nitelikte hazırlanan kılıflarla bir kez daha gündeme geldi. Spigen'in 8 farklı versiyon halinde hazırladığı kılıflar, 15$ ile 35$ arasında fiyat etiketleriyle farklı tarzlara özel kullanım özelliklerine ve tasarımlara sahip.

Galaxy S6 Edge Plus ile beraber kullanıcıların beğenisine sunulması ve burada yer verdiğimiz detaylara sahip olması beklenen Samsung Galaxy Note 5, uzun süredir bekleniyor ve şimdiden çok büyük merak uyandırıyor. Spigen'in yeni kılıfları için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2015/07/spigen-galaxy-note-5-cases-revealed/