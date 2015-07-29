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Spigen, Samsung Galaxy Note 5 için hazırladığı kılıfları sergiledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spigen, Samsung Galaxy Note 5 için hazırladığı kılıfları sergiledi
 
Öne çıkan kılıf üreticilerinden Spigen, resmi olarak 13 Ağustos 2015 tarihinde duyurulması beklenen Samsung Galaxy Note 5 için hazırladığı kılıf modellerini görücüye çıkarttı.
Gövdesini gözler önüne seren sızıntılar devam eden (En yeni örneklerden birisi altta) Samsung Galaxy Note 5, ortaya çıkan bu sızıntıları doğrular nitelikte hazırlanan kılıflarla bir kez daha gündeme geldi. Spigen'in 8 farklı versiyon halinde hazırladığı kılıflar, 15$ ile 35$ arasında fiyat etiketleriyle farklı tarzlara özel kullanım özelliklerine ve tasarımlara sahip.
Galaxy S6 Edge Plus ile beraber kullanıcıların beğenisine sunulması ve burada yer verdiğimiz detaylara sahip olması beklenen Samsung Galaxy Note 5, uzun süredir bekleniyor ve şimdiden çok büyük merak uyandırıyor. Spigen'in yeni kılıfları için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Spigen, Samsung Galaxy Note 5 için hazırladığı kılıfları sergiledi
 

http://www.ubergizmo.com/2015/07/spigen-galaxy-note-5-cases-revealed/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 4 yıl en beğenilen This Is My Destiny
This Is My Destiny
Spigen'den iyice nefret ettim artık.6'yı ve Note5'i sızdırdılar.Heyecanı kalmadı artık.

Sanki telefon üreticisinin haberi yok. Onların da işine geliyor, lansmana kadar her gün gündemde oluyorlar.
This Is My DestinySpigen'den iyice nefret ettim artık.6'yı ve Note5'i sızdırdılar.Heyecanı kalmadı artık.Sanki telefon üretic...
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wolf silver 4 yıl
umarım Micro sd kart girişi ve çıkarılabilir batarya olur. en azından biri olsun..
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This Is My Destiny 4 yıl
Spigen'den iyice nefret ettim artık.6'yı ve Note5'i sızdırdılar.Heyecanı kalmadı artık.
2 Yanıt Yanıtla
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LGSalesB 4 yıl This Is My Destiny
This Is My Destiny
Spigen'den iyice nefret ettim artık.6'yı ve Note5'i sızdırdılar.Heyecanı kalmadı artık.

Forumlar kullanıcılar 6 plus çıkacakmı diye tartışırken spigen kılıfı üretip tanıtılmadan satışa başladı
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Be All My Sins Remembered 4 yıl This Is My Destiny
This Is My Destiny
Spigen'den iyice nefret ettim artık.6'yı ve Note5'i sızdırdılar.Heyecanı kalmadı artık.

Sanki telefon üreticisinin haberi yok. Onların da işine geliyor, lansmana kadar her gün gündemde oluyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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