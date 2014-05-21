Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify, 10 milyon ücretli aboneye ulaştı

5 yıl
348
1
14
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Spotify, 10 milyon ücretli aboneye ulaştı
Ülkemizde de hizmet veren çevrimiçi müzik servisi Spotify, 10 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıkladı.
Kişilere oldukça büyük kütüphanesi ile hem masaüstü hem de mobil tarafta müzik keyfi yaşatan Spotify, 2013 Mart ayında 6 milyon olan ücretli abone sayısı geldiğimiz ay itibariyle 10 milyon seviyesine çıkartmayı başardı. Genel olarak 56 ülkeden 40 milyon aktif kullanıcısı bulunan servis, bu önemli başarı için de özel bir infografik hazırladı.
Daha fazla kullanıcı kazanmak için sunduğu hizmetleri genişletmek isteyen Spotify'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2014/05/21/spotify-10-million-subscribers/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xxxone 5 yıl
Parasını sonuna kadar hak eden bir uygulama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 5 yıl
pahalı bence her dakika müzik dinleyenler için normal olabilir ama ara sıra dinleyenlere de paketler sunulmalı.
aylık 150 şarkrı dinleme 3tl gibi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfeax 5 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
pahalı bence her dakika müzik dinleyenler için normal olabilir ama ara sıra dinleyenlere de paketler sunulmalı.
aylık 150 şarkrı dinleme 3tl gibi

Aylik 9.90 da fazla değil bence limitsiz dinleyebiliryorsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inque 5 yıl
Para verilecek bir uygulama değil.

Zeten herkesde yeni MP3 şarkılar var. Boşu boşuna para verilmez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfeax 5 yıl Inque
Inque
Para verilecek bir uygulama değil.

Zeten herkesde yeni MP3 şarkılar var. Boşu boşuna para verilmez.

Kullanımı çok kolay beğendiğin şarkıları indirip kendi uygulamasından calabiliyorsun cevrimdisi olarak hit şarkıları kolayca bulabiliyorsun müzik oynatıcı arayüzüde gayet kullanışlı 30 günlük deneme sürümünü deneyin isterseniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qmerzM 5 yıl
Paybyme gibi internet alışverişi için olan kartlara uyumluluk getirseler o rakam 2'ye katlanır. Kredi kartım olsa ilk alacağım şeylerden biri kendisi.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfeax 5 yıl qmerzM
TırnakMakasındaKiZincir
Paybyme gibi internet alışverişi için olan kartlara uyumluluk getirseler o rakam 2'ye katlanır. Kredi kartım olsa ilk alacağım şeylerden biri kendisi.

Enpara yı kullanabilirsin ücretsiz ve pekçok yerde kullanılabiliyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 5 yıl qmerzM
TırnakMakasındaKiZincir
Paybyme gibi internet alışverişi için olan kartlara uyumluluk getirseler o rakam 2'ye katlanır. Kredi kartım olsa ilk alacağım şeylerden biri kendisi.

Prepaid olarak ininal kartta sıkıntı çıkmıyor mesela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
348 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, uygulama haber ve spotify
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl SanDisk 128GB Ultra microSD hafıza kartı video inceleme "Telefonlara kapasite dopingi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim