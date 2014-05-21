Spotify, 10 milyon ücretli aboneye ulaştı

Haber Editörü
Ülkemizde de hizmet veren çevrimiçi müzik servisi Spotify, 10 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıkladı.
Kişilere oldukça büyük kütüphanesi ile hem masaüstü hem de mobil tarafta müzik keyfi yaşatan Spotify, 2013 Mart ayında 6 milyon olan ücretli abone sayısı geldiğimiz ay itibariyle 10 milyon seviyesine çıkartmayı başardı. Genel olarak 56 ülkeden 40 milyon aktif kullanıcısı bulunan servis, bu önemli başarı için de özel bir infografik hazırladı.
Daha fazla kullanıcı kazanmak için sunduğu hizmetleri genişletmek isteyen Spotify'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://mashable.com/2014/05/21/spotify-10-million-subscribers/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aylık 150 şarkrı dinleme 3tl gibi
Aylik 9.90 da fazla değil bence limitsiz dinleyebiliryorsun
Zeten herkesde yeni MP3 şarkılar var. Boşu boşuna para verilmez.
Kullanımı çok kolay beğendiğin şarkıları indirip kendi uygulamasından calabiliyorsun cevrimdisi olarak hit şarkıları kolayca bulabiliyorsun müzik oynatıcı arayüzüde gayet kullanışlı 30 günlük deneme sürümünü deneyin isterseniz
Enpara yı kullanabilirsin ücretsiz ve pekçok yerde kullanılabiliyor
Prepaid olarak ininal kartta sıkıntı çıkmıyor mesela.