Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Çevrimiçi müzik sektörünün dev isimlerinden birisi olan Spotify, yavaş da olsa büyümesini sürdürüyor. Firma son 6 ayda 10 milyon ücretli kullanıcı daha kazanarak toplam rakamı 40 milyona çıkarttı.
2 yıl
4,4b
1
25
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Çevrimiçi müzik sektöründe rekabetin giderek yoğunlaştığı bu dönemde aktörler de büyümeye devam ediyor. Apple’ın müzik hizmeti ile ilgili yaptığı açıklamanın hemen ardından rakibi Spotify da güncel rakamları paylaştı.

Firmanın kurucusu Daniel Ek, sosyal medya hesabından toplamda 40 milyon ücretli abone sayısına ulaştıklarını duyurdu. Son olarak Mart ayında 30 milyon ücretli aboneye sahip olan hizmet böylece 6 ayda 10 milyon abone kazanmış oldu.

Spotify geçen yıl Ocak ayında 15 milyon aboneye sahip olduğunu açıklamıştı. Sonraki 14 ayda 15 milyon abone kazanan hizmet, son 6 ayda da 10 milyon aboneyi listeye ekledi. Halen elle tutulur bir faaliyet karı elde edemeyen firma için abone kazanmak büyük önem taşıyor zira sanatçılara ödenen lisans gelirleri oldukça fazla bir yekün tutuyor.

Ayrıca Bkz. "iOS 10 sürümü indirmeye sunuldu"

Spotify hem reklama dayalı ücretsiz abonelik hem de ücretli abonelik sunuyor. Ücretsiz abonelerin sayısı 70 milyon civarındaydı. Böylece hizmetin toplam abone sayısı 110 milyonu geride bırakmış oldu. İvme sürerse Mart 2017 tarihinde 50 milyon ücretli abone olacağı tahmin ediliyor.

Apple Music ise ilk 3 ay hariç herhangi bir ücretsiz seçenek sunmamasına rağmen iOS ekosisteminin de desteğiyle sektörün en hızlı büyüyen ismi oldu. Birinci yılını geride bırakan hizmet 17 milyon ücretli aboneye sahip. Bununla birlikte Spotify’yı yakalayabilmesi için önünde uzun bir süre var. 

 

http://venturebeat.com/2016/09/14/spotify-40-million/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 2 yıl en beğenilen
Spotify duruken, hele kampanyalarla 1 tl veya vodafone ile 4.90 tl ye varken Apple avucunu yalar.

Haftalık keşfet ve radar süper çalışıyor, her hafta zevkime uygun yeni müzik keşfediyorum.
Spotify duruken, hele kampanyalarla 1 tl veya vodafone ile 4.90 tl ye varken Apple avucunu yalar.Haftalık keşfet ve radar süper çalışıyor, her haft...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shanki 2 yıl
40 milyyyyon hepsinden ayda 10 lira alsaaaağ
10 çarpı 40 taağn aylık 400 milyon dükkan kirasına 5 de 10 da telif haklk olsa 25 milyon.. Temiz para
40 milyyyyon hepsinden ayda 10 lira alsaaaağ10 çarpı 40 taağn aylık 400 milyon dükkan kirasına 5 de 10 da telif haklk olsa 25 milyon.. Temiz para
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pontus Euxinus 2 yıl
Korsanı tamamen bitirmek zor ama korsan kullanımını düşürmekte Spotify, Steam gibi servislerin payı büyük herhalde. Bunlar sayesinde korsan oyun indirip kur, crack yap -hatta bozuk da çıktı mı kafayı yeme de dur- veya torrentte müzik albümü ara, telefona at, albüm kapaklarını düzenle gibi işlerle uğraşmıyorum bir senedir.
Korsanı tamamen bitirmek zor ama korsan kullanımını düşürmekte Spotify, Steam gibi servislerin payı büyük herhalde. Bunlar sayesinde korsan oyun indirip kur, cr...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
esmerbuyucu 2 yıl
Apple'ın kendine ait müzik mağazası var. Onun yanında Apple Music var. Yani Apple Spotify'dan kat be kat daha fazla kazanıyor ve daha fazla müşterisi var. Ama gel gelelim Spotify'in abonelik sisteminde daha fazla müşterisi var çünkü bir müzik marketi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
instagramdan bir atak bekliyorum

vine ı bitirdi
snapchat i bitirecek

bu çevrimiçi müzik sektörüne de girerse tamam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bi50likdaha 2 yıl
şarkı sözü olayını geri getirmeleri lazım ya. o benim için önemliydi ve kullandığım bir özellikti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faıthful 2 yıl
Spotıfyda çoğu müzik yok ayrıca olanlar da siliniyor ona alternatif guzel uygulamalar var hem de ücretsiz ama haftalık keşif bölümü için para veririm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl
40 milyon mp3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 2 yıl
Türkçe müzik çeşitliliğinde bir youtube değil malesef. Eski türkçe pek bilinmeyen parçalar bulunmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat-smsk 2 yıl
Apple'ın spotify yakalaması çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 2 yıl
fizy kullanıyorum çünkü internetimden yemiyor.spotify daha kaliteli olsada kotadan dolayı kullanamadıktan sonra bir işe yaramıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aygunn 2 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
fizy kullanıyorum çünkü internetimden yemiyor.spotify daha kaliteli olsada kotadan dolayı kullanamadıktan sonra bir işe yaramıyor

sadece turkcelliler de fizy kota yemiyor değil mi hocam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 2 yıl
Spotify güzel, apple music ile gelen rekabet daha güzel
Önceden 2 kişi 15tl ken şimdi 6 kişi 15tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Red Devil 2 yıl
Spotify adamdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
100 milyonu da hak ediyor da korsan halen etkili ve önüne geçilmeden zor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çokrenkli 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

100 milyonu da hak ediyor da korsan halen etkili ve önüne geçilmeden zor.

Spotify ve steam gibi organizasyonlar yayıldıkça inanıyorum ki korsanlık da azalıyor. Bu organizasyonlar çok makul fiyatlara harika bir hizmet sunuyorlar.
Bir benzetme yapmak gerekirse, özellikle spotify kullanmak, sadece ağzını açarak yüzen bir balığın sürekli tok ve mutlu olması gibi bir duygu .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pontus Euxinus 2 yıl
Korsanı tamamen bitirmek zor ama korsan kullanımını düşürmekte Spotify, Steam gibi servislerin payı büyük herhalde. Bunlar sayesinde korsan oyun indirip kur, crack yap -hatta bozuk da çıktı mı kafayı yeme de dur- veya torrentte müzik albümü ara, telefona at, albüm kapaklarını düzenle gibi işlerle uğraşmıyorum bir senedir.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4443 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spotify, spotify 40 million ve
3 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Super Phantom Cat bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Adil Kullanım Kotası kısaca kotalı internet neden var? Gerçekten “Adil” mi? 2 yıl Leica’dan Polaroid’e rakip 2 yıl Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor 2 yıl Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu 2 yıl Yeni Star Trek dizisinin çıkış tarihi ertelendi 2 yıl Dell XPS 13 modeli Kaby Lake işlemciler ile güncellendi 2 yıl YouTube, yeni bir Pokemon dizisi yayınlamaya başlıyor 2 yıl Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera 2 yıl Badland 2 Android için indirmeye sunuldu 2 yıl Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü 2 yıl Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country 2 yıl Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma" 2 yıl Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı" 2 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu 2 yıl Apple yıl sonuna kadar 100 milyon iPhone 7 satışı hedefliyor 2 yıl Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi 2 yıl Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü 2 yıl Apple ve diğerleri... Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu. 2 yıl Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı Sonraki Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü 2 yıl Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha 2 yıl Galaxy Note 7 faciası Galaxy S8 lansmanını öne çekebilir 2 yıl Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor 2 yıl Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor 2 yıl Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu 2 yıl HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji 2 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Cebimde 2000TL olsa hangi telefonu alırdım? 2000TL altı en iyileri sıraladık 2 yıl Renault elektrikli otomobil alanında 100 bin adet satış barajını geçti 2 yıl Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D 2 yıl Twitter önümüzdeki hafta önemli değişiklikler yapıyor 2 yıl AMD Zen işlemcileri gelecek yıla kaldı 2 yıl ASELSAN ve TAI dünyanın en büyükleri arasında 2 yıl Samsung Galaxy A8 2016 internete sızdı 2 yıl iOS 10 sürümü indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung'dan Galaxy Note 7'lere %60 şarj sınırlaması 2 yıl Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi" 2 yıl Lumia 950 XL üretimi sona eriyor 2 yıl Samsung, yazıcı bölümünü HP’ye satıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim