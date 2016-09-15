Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Çevrimiçi müzik sektöründe rekabetin giderek yoğunlaştığı bu dönemde aktörler de büyümeye devam ediyor. Apple’ın müzik hizmeti ile ilgili yaptığı açıklamanın hemen ardından rakibi Spotify da güncel rakamları paylaştı.

Firmanın kurucusu Daniel Ek, sosyal medya hesabından toplamda 40 milyon ücretli abone sayısına ulaştıklarını duyurdu. Son olarak Mart ayında 30 milyon ücretli aboneye sahip olan hizmet böylece 6 ayda 10 milyon abone kazanmış oldu.

Spotify geçen yıl Ocak ayında 15 milyon aboneye sahip olduğunu açıklamıştı. Sonraki 14 ayda 15 milyon abone kazanan hizmet, son 6 ayda da 10 milyon aboneyi listeye ekledi. Halen elle tutulur bir faaliyet karı elde edemeyen firma için abone kazanmak büyük önem taşıyor zira sanatçılara ödenen lisans gelirleri oldukça fazla bir yekün tutuyor.

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Spotify hem reklama dayalı ücretsiz abonelik hem de ücretli abonelik sunuyor. Ücretsiz abonelerin sayısı 70 milyon civarındaydı. Böylece hizmetin toplam abone sayısı 110 milyonu geride bırakmış oldu. İvme sürerse Mart 2017 tarihinde 50 milyon ücretli abone olacağı tahmin ediliyor.

Apple Music ise ilk 3 ay hariç herhangi bir ücretsiz seçenek sunmamasına rağmen iOS ekosisteminin de desteğiyle sektörün en hızlı büyüyen ismi oldu. Birinci yılını geride bırakan hizmet 17 milyon ücretli aboneye sahip. Bununla birlikte Spotify’yı yakalayabilmesi için önünde uzun bir süre var.