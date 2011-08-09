Spotify ABD'de 1.4 milyon kullanıcı 175.000 ücretli üyeye ulaştı

İsveç’te 2006 yılında bir girişim tarafından kurulan ve online lisanslı müzik dinleme imkanı sunan Spotify, AB tarafından geliştirilebilir projeler kapsamına alınmıştı. Bir süre zarar eden şirket büyük plak şirketleriyle anlaşma yaptıktan sonra Batı Avrupa ülkelerinde yaygınlaştı ve popüler oldu. Şirketin Avrupa’da 1.6 milyon ücretli üyesi bulunuyordu.





Popülaritesini ABD’ye de taşımak isteyen şirket uzun bir süredir lisans anlaşmaları konusunda yoğun bir çaba sarfediyordu. Telif hakkı konusunu halleden Spotify yaklaşık bir ay önce ABD pazarına giriş yaptı ve emeğinin karşılığını almaya başladı.





Bu sürede 1.4 milyon kullanıcıya ulaşan Spotify 175 000 ücretli üye topladı. Avrupa’da online müzik pazarında yüzde 15 paya sahip iken ABD’de yüzde 12.5 paya ulaştı.





Pazara girmeden 6 ay boyunca reklam yapan Spotify’ın ücretsiz hesabı ABD kullanıcılarına ayda 30 saatlik bedava müzik imkanı sundu. Hali hazırda iPhone ve Android kullanıcıları aylık 10$ karşılığında sisteme üye olabiliyor.





Spotify’ın rakibi konumunda bulunan Rhapsody’nin 800 000, uydu radyo hizmeti Sirius XM’in 21 milyon ücretli kullanıcısı mevcut. Ancak abonelik sistemi olmayan iTunes pazarın en büyük hakimi durumunda.