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Spotify, Premium üyeliklere özel içerikler sunmayı planlıyor

Ücretsiz üyelik özelliğiyle popüler hale gelen Spotify'a sanatçıların tepkisi artıyor. Müzik platformu bu tepkileri azaltmak için Premium üyelere özel içerikler sunmaya başlayacak.
3 yıl
7b
1
22
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Spotify, Premium üyeliklere özel içerikler sunmayı planlıyor
 
Geçtiğimiz yıl Taylor Switft ile problem yaşayan Spotify bu sene ise benzer bir sorunu Adele'in yeni albümünde yaşadı. Sanatçılar şarkılarının ücretsiz kullanıcılar tarafından dinlenebilmesine tepki gösterirken bu durumun diğer platformlardaki satışları azalttığını belirtiyorlar. Spotify ise sanatçılardan gelen tepkilerin artması üzerine bu konuda önlem almaya hazırlanıyor.

Yeni sistem henüz resmiyet kazanmadı ancak The Wall Street Journal'in haberine göre sanatçılar artık Premium kullanıcılara özel içerikler sunabilecek. Bu da bazı şarkıların ücretsiz kullanıcılar tarafından dinlenemeyeceği anlamına geliyor. Premium kullanıcıların dinlediği şarkı başına daha fazla ödeme yapan Spotify dileyen sanatçıların şarkılarını özel içerik olarak yayınlayacak ve daha fazla ödeme yapılmasına teşvik edecek. Bu duruma üzülenler ise platformdan ücretsiz olarak yararlananlar.
Büyük bir ücretsiz kullanıcı kitlesi bulunan Spotify'ın bu yeni sistemi açıklamakta çekindiği belirtiliyor. İddialar doğruysa Spotify değişikliği 2016 yılının başlarında açıklayarak uygulamaya koyulabilir.

http://www.theguardian.com/technology/2015/dec/09/spotify-musicians-albums-free-service Yorum Yaz
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jedi39 3 yıl en beğenilen
Bu şarkıcıların ve futbolcuların doyumsuzluğu ve açgözlülüğü sanırım hiç bitmeyecek. Ne zaman böyle haber görsem aklıma bu söz gelir. Yiyin efendiler yiyin aksırıncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin.
Bu şarkıcıların ve futbolcuların doyumsuzluğu ve açgözlülüğü sanırım hiç bitmeyecek. Ne zaman böyle haber görsem aklıma bu söz gelir. Yiyin efendiler yiyin aksı...
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salvatore18 3 yıl
Parasını sonuna kadar hak eden adam gibi uygulama. :D
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furkancool 3 yıl
karşılığını aldıktan sonra ödediğim paraya acımam açıkçası. müzik sizin için önemli ise verilebilir. bir şarkıyı bulacam diye göbeğim çatlamıyor artık. yok youtube'dan bak netten mp3 ara. kaliteli mi kalitesiz mi kontrolünü yap.... benim işime geliyor. hem kaliteli müzik dinleyebiliyorum. ve benzer güzel müzikler bulabiliyorum. çoğu insanın günlük sigara parası zaten bu. ben içmiyorum, ancak ayda 10TL fazla gelmiyor açıkçası bana. kaliteli hizmetin bir bedeli vardır. öyle ya da böyle sanatçıların ve bu endüstrinin de emeği var. emeğine saygı duymuyorsanız beğenmiyorsanız satın almazsınız o kadar.
karşılığını aldıktan sonra ödediğim paraya acımam açıkçası. müzik sizin için önemli ise verilebilir. bir şarkıyı bulacam diye göbeğim çatlamıyor artık. yok yout...
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sombre06 3 yıl
YouTube music TV vb gibi hadeleri 10 tl ye paket halinde verirse gerisi yalan olur bu tartışmalar da biter.
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theory of a dead man 3 yıl
Ben yeni üye oldum 7 günlük premium kullanım verdi. Şu an şarkıları indirip çevrimdışı dinleyebiliyorum sanırım bu premium özellik değil mi? Ücretsiz üyelikte sadece online mı müzik dinleyebiliyoruz? Açıkçası öyleyse eğer enpara kampanyası da devam ederse ayda 5 tl ye gayet güzel bir uygulama kaliteli yayın helali hoş olsun valla.
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F.Kasap 3 yıl
Aldığı her kuruşun hakkını veren bir program. Uzun süredir kullanıyorum. Sigaraya 6-7 lira vereceğinize buna verin 10 lira verin daha iyi.
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kojiro 3 yıl
Premium üyelere verilmesi gereken en büyük ayrıcalık şarkıcı engelleme olurdu herhalde. Özel şarkıdan çok daha gerekli bir özellik.
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bkaakco 3 yıl
Ücretsiz kullanmaya kısıtlama getirmek yerine premium kullanımlara ek özellikler getirsin bence. Ben ücretsiz kullanıyorum, memnunum. (Sadece Windows PC'de) Dediğim gibi yapmaları daha akıllıca olabilir, çünkü ücretsiz kullananların bir kısmı premiuma sunulan daha fazla avantajı görüp premiuma geçebilir ancak ücretsiz kullanım kısıtlanırsa bir kısım tepki olarak kullanmayı bırakabilir.
Kaldı ki ücretsiz kullanımdan da para kazandıkları kesin. Her daim reklam gösteriyorlar.
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resolument 3 yıl
Premium olarak kullanıyorum bende Spotify'ı. 10 tl verdikleri hizmet için uygun bence, o gelmiş bu kalkmış falan kafa yormaya gerek yok
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alperenxx 3 yıl
adele 25 albümü taylor swift yeni albümlerini para hırsıyla vermiyor.gidip apple music'e yalanırlar ama doyamadılar.bırakın insanlar bedava yasal dinlesin sonra benim gibi premiuma geçerler.
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esmerbuyucu 3 yıl alperenxx
Sonra da albüm satışları düşsün demiii...
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furkancool 3 yıl
karşılığını aldıktan sonra ödediğim paraya acımam açıkçası. müzik sizin için önemli ise verilebilir. bir şarkıyı bulacam diye göbeğim çatlamıyor artık. yok youtube'dan bak netten mp3 ara. kaliteli mi kalitesiz mi kontrolünü yap.... benim işime geliyor. hem kaliteli müzik dinleyebiliyorum. ve benzer güzel müzikler bulabiliyorum. çoğu insanın günlük sigara parası zaten bu. ben içmiyorum, ancak ayda 10TL fazla gelmiyor açıkçası bana. kaliteli hizmetin bir bedeli vardır. öyle ya da böyle sanatçıların ve bu endüstrinin de emeği var. emeğine saygı duymuyorsanız beğenmiyorsanız satın almazsınız o kadar.
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Roark 3 yıl
Donanımhaber para vererek üyelik almaya ters bir mekan. adam 10 tl müzik için fazla demiş. Sokakta iki dk midye yemeye daha fazla para ödüyorsunuz bu neyin kafası?
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kucukyenici 3 yıl
3 ay premium abonelik 0,99 TL. kampanyasından satın aldım. Bitince tekrar ücretsize devam. Ayda 9,99 TL. müzik dinlemek için gereksiz. İstediğin müziğe ulaşmanın alternatifi çok. Ayda 1 TL. olsa belki devam edebilirim! :-)
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Guest-F8946C419 3 yıl
haberine göre sanatçılar artık Premium kullanıcılara özel içerikler sunabilecek. Bu da bazı şarkıların ücretsiz kullanıcılar tarafından dinlenemeyeceği anlamına geliyor.



Kardeş kusura bakma da güldüm.
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*siteci* 3 yıl
Tüh bu ay 10 milyon dolar yerine 5 milyon dolar kazanmışlar zavallı "sanatçılar"...
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