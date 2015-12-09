Spotify, Premium üyeliklere özel içerikler sunmayı planlıyor

Geçtiğimiz yıl Taylor Switft ile problem yaşayan Spotify bu sene ise benzer bir sorunu Adele'in yeni albümünde yaşadı. Sanatçılar şarkılarının ücretsiz kullanıcılar tarafından dinlenebilmesine tepki gösterirken bu durumun diğer platformlardaki satışları azalttığını belirtiyorlar. Spotify ise sanatçılardan gelen tepkilerin artması üzerine bu konuda önlem almaya hazırlanıyor.

Yeni sistem henüz resmiyet kazanmadı ancak The Wall Street Journal'in haberine göre sanatçılar artık Premium kullanıcılara özel içerikler sunabilecek. Bu da bazı şarkıların ücretsiz kullanıcılar tarafından dinlenemeyeceği anlamına geliyor. Premium kullanıcıların dinlediği şarkı başına daha fazla ödeme yapan Spotify dileyen sanatçıların şarkılarını özel içerik olarak yayınlayacak ve daha fazla ödeme yapılmasına teşvik edecek. Bu duruma üzülenler ise platformdan ücretsiz olarak yararlananlar.

Büyük bir ücretsiz kullanıcı kitlesi bulunan Spotify'ın bu yeni sistemi açıklamakta çekindiği belirtiliyor. İddialar doğruysa Spotify değişikliği 2016 yılının başlarında açıklayarak uygulamaya koyulabilir.

http://www.theguardian.com/technology/2015/dec/09/spotify-musicians-albums-free-service