Spotify, Winamp temalı bir uygulama olan Spotiamp'ı tanıttı





Yılların emektar MP3 oynatıcısı Winamp yayın hayatına veda etse de en azından hatırasını canlı tutmak isteyenler olabiliyor. Spotify bunlardan biri.





Firma Windows 8 platformuna çevrimiçi müzik hizmetini sunacağı bir istemci hazırlarken, temasını ise Winamp olarak belirlemiş. Kullanıcılar Premium hesapları ile uygulamaya giriş yaparak listelerini çalabiliyor, arama yapabiliyor ve ekolayzır kullanabiliyor. Spotify'ın standart Windows uygulamasında ekolayzır bulunmuyor.





Spotify aboneliği olanlar ve Winamp nostaljisi yaşamak isteyenler uygulamayı deneyebilir.



