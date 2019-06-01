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Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor

Çevrimiçi müzik servisi Spotify’a “Sosyal Dinleme” isminde yeni bir özellik geliyor. Arkadaşlarınızla ortak çalma listeleri oluşturup, eş zamanlı olarak aynı müziği dinleyebileceksiniz.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,5b
1
16
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor
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Spotify, çevrimiçi müzik servisi dendiğinde ilk akla gelen platformlardan biri. Kullanıcılara sunduğu yeni özellikler de bunu sağlamasındaki en büyük etken. Firmanın şimdi de “Sosyal Dinleme” adında yeni bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı.

Aynı anda müzik dinleyin

Yeni özellik sayesinde arkadaşlarınızla ortak çalma listeleri oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca eş zamanlı olarak aynı müziği dinleme imkanınız da var. Arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için haberimiz içerisindeki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz Spotify kodunu kullanıyorsunuz. Arkadaşınızın kodunu telefonunuza okuttuktan sonra yeni özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Kısacası Spotfiy uygulamasına sosyalleşme odaklı yeni özellikler geleceğini söyleyebiliriz. Aslında Spotify’ın aynı anda müzik dinleme özelliğini Discord ile yapılan partnerlik anlaşmasında görmüştük. Tüm Discord kanalı aynı anda aynı müziği dinleyebiliyordu. Görünen o ki benzeri bir özellik arkadaşlar arasına da getirilecek.

Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor
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Özelliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Haberimiz içerisindeki görüntüler Jane Manchun Wong ismindeki bir araştırmacı tarafından paylaşıldı. Gerekli testler yapıldıktan sonra firma yeni özelliği herkese açmayı veya geliştirmekten vazgeçmeyi seçebilir.


https://twitter.com/wongmjane Yorum Yaz
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AirSupport 1 hf. en beğenilen labtek38
Yuh diyorum. 15₺ çok ucuz, adamlar dolar kurunu direkt yansıtsa 30₺’den aşşağı gelmeyecek.
Üniversite öğrencisi iseniz 6.90
Enpara kullanıcısı iseniz 3.50
3 aylık 1₺ ölücü kampanyası yaparsanız rahatça da dinleyebilirsiniz.
Dışarıda bi çikolata yemem onun parasıyla spotify alır bir ay rahatça dinlerim.
Konuya dönecek olursak birlikte dinle özelliği iyi olmuş.
Yuh diyorum. 15₺ çok ucuz, adamlar dolar kurunu direkt yansıtsa 30₺’den aşşağı gelmeyecek.Üniversite öğrencisi iseniz 6.90Enpara kullanıcısı iseniz 3...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Rachsuchtig 1 hf. labtek38
labtek38
Aylık 15₺ çok pahalı tr İçin. Daha bunun mobil internet kotası cartı curtu var.

15 liraya da pahalı diyorsunuz ya. Günde 50 kuruş atsanız kenara çıkıyor 15 lira. Daha ne olsun. Ayrıca para verirseniz müzikleri indirebilirsiniz kotadan yemez.
labtek38Aylık 15₺ çok pahalı tr İçin. Daha bunun mobil internet kotası cartı curtu var.15 liraya da pahalı diyorsunuz ya. Gün...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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gun 1 hf.
Yıllardır istediğim özellik.
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ssbrutality 1 hf.
iyi güzelde en yüksek kalitede bile 320 kbps de müzik dinliyor olmak sinir bozucu. Audiophile değilim ama flac yada alac yap bari şunları. tabiki convert ile değil.
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RAFREF 1 hf.
Spotilife.
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Hizmet var gayet iyi olmuş
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AirSupport 1 hf.
Ayrıca birlikte dinleyeceğim bi kız arkadaşım yok lan :(
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gun 1 hf.
Yıllardır istediğim özellik.
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Askaparta 1 hf.
Bazı fiyatları makul kabul edip orijinali desteklemeliyiz.
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labtek38 1 hf.
Aylık 15₺ çok pahalı tr İçin. Daha bunun mobil internet kotası cartı curtu var.
2 Yanıt Yanıtla
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AirSupport 1 hf. labtek38
Yuh diyorum. 15₺ çok ucuz, adamlar dolar kurunu direkt yansıtsa 30₺’den aşşağı gelmeyecek.
Üniversite öğrencisi iseniz 6.90
Enpara kullanıcısı iseniz 3.50
3 aylık 1₺ ölücü kampanyası yaparsanız rahatça da dinleyebilirsiniz.
Dışarıda bi çikolata yemem onun parasıyla spotify alır bir ay rahatça dinlerim.
Konuya dönecek olursak birlikte dinle özelliği iyi olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 hf. labtek38
labtek38
Aylık 15₺ çok pahalı tr İçin. Daha bunun mobil internet kotası cartı curtu var.

15 liraya da pahalı diyorsunuz ya. Günde 50 kuruş atsanız kenara çıkıyor 15 lira. Daha ne olsun. Ayrıca para verirseniz müzikleri indirebilirsiniz kotadan yemez.
1 Yanıt Yanıtla +8
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