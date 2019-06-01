Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor

Spotify, çevrimiçi müzik servisi dendiğinde ilk akla gelen platformlardan biri. Kullanıcılara sunduğu yeni özellikler de bunu sağlamasındaki en büyük etken. Firmanın şimdi de “Sosyal Dinleme” adında yeni bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı.

Aynı anda müzik dinleyin

Yeni özellik sayesinde arkadaşlarınızla ortak çalma listeleri oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca eş zamanlı olarak aynı müziği dinleme imkanınız da var. Arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için haberimiz içerisindeki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz Spotify kodunu kullanıyorsunuz. Arkadaşınızın kodunu telefonunuza okuttuktan sonra yeni özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Kısacası Spotfiy uygulamasına sosyalleşme odaklı yeni özellikler geleceğini söyleyebiliriz. Aslında Spotify’ın aynı anda müzik dinleme özelliğini Discord ile yapılan partnerlik anlaşmasında görmüştük. Tüm Discord kanalı aynı anda aynı müziği dinleyebiliyordu. Görünen o ki benzeri bir özellik arkadaşlar arasına da getirilecek.

Özelliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Haberimiz içerisindeki görüntüler Jane Manchun Wong ismindeki bir araştırmacı tarafından paylaşıldı. Gerekli testler yapıldıktan sonra firma yeni özelliği herkese açmayı veya geliştirmekten vazgeçmeyi seçebilir.

https://twitter.com/wongmjane