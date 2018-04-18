Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor

Spotify 24 Nisan'da gerçekleştireceği etkinlikte duyurmayı planladığı değişiklikler hakkında etkinlik günü yaklaştıkça yeni bilgiler geliyor. Daha önce ücretsiz sürümdeki kontrolleri genişletmeyi planladığı haberi üzerine şimdi de arayüzünde değişikliğe gideceği haberi paylaşıldı. The Verge'ye göre Spotify, gelecek hafta bir güncelleme yayınlayacak ve bu yayınladığı güncellemeyle mobil arayüzde değişikliğe gidilecek. Site, yeni arayüz için ücretsiz versiyonda kullanılacağının da bilgisini ekliyor.

Gelen bilgilerde, görsellerde görünen Gold Edition gibi bazı çalma listelerinin ücretsiz sürümde Premium özelliklerde kullanılabileceğinin bilgisi yer alıyor. Ayrıca; karışık çal modda dinlenebilecek olan listelerin alt tarafında mavi renkte bir ikon konumlandırılacak. Bu sayede karışık çalınabilen listelerle, Premium gibi dinlenebilecek olan listeler ayırt edilebilecek. Yeni arayüzde ayrıca; çalınan şarkıların belli başlı çalma listelerinde tam ekran albüm görseli sağlanırken, artık tüm çalma listelerinde bu sağlanacak.

Arama ekranında da değişikliğe gidecek olan Spotify, bir şarkıyı aratırken şarkının hangi çalma listesinde veya listelerinde bulunduğunun da bilgisini verecek. Ücretsiz versiyondan Premium pakete geçmek için de en alt sağda bir Premium özel butonu da eklenerek, kullanıcının paket yükseltmesi sağlanacak. Paylaşılan görsel ve özelliklerin ücretsiz versiyonda kullanılabileceğini ve henüz Spotify tarafından onaylanmadığını hatırlatalım.

https://www.theverge.com/2018/4/17/17248140/spotify-free-tier-new-user-interface-redesign