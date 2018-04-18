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Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor

Spotify'ın 24 Nisan'da gerçekleştireceği etkinlik öncesi uygulama hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Ücretsiz paketinde değişikliğe gidecek olan uygulama, arayüzünde de değişikliğe gidebilir.
1 yıl
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1
10
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Spotify 24 Nisan'da gerçekleştireceği etkinlikte duyurmayı planladığı değişiklikler hakkında etkinlik günü yaklaştıkça yeni bilgiler geliyor. Daha önce ücretsiz sürümdeki kontrolleri genişletmeyi planladığı haberi üzerine şimdi de arayüzünde değişikliğe gideceği haberi paylaşıldı. The Verge'ye göre Spotify, gelecek hafta bir güncelleme yayınlayacak ve bu yayınladığı güncellemeyle mobil arayüzde değişikliğe gidilecek. Site, yeni arayüz için ücretsiz versiyonda kullanılacağının da bilgisini ekliyor.
Gelen bilgilerde, görsellerde görünen Gold Edition gibi bazı çalma listelerinin ücretsiz sürümde Premium özelliklerde kullanılabileceğinin bilgisi yer alıyor. Ayrıca; karışık çal modda dinlenebilecek olan listelerin alt tarafında mavi renkte bir ikon konumlandırılacak. Bu sayede karışık çalınabilen listelerle, Premium gibi dinlenebilecek olan listeler ayırt edilebilecek. Yeni arayüzde ayrıca; çalınan şarkıların belli başlı çalma listelerinde tam ekran albüm görseli sağlanırken, artık tüm çalma listelerinde bu sağlanacak.
Arama ekranında da değişikliğe gidecek olan Spotify, bir şarkıyı aratırken şarkının hangi çalma listesinde veya listelerinde bulunduğunun da bilgisini verecek. Ücretsiz versiyondan Premium pakete geçmek için de en alt sağda bir Premium özel butonu da eklenerek, kullanıcının paket yükseltmesi sağlanacak. Paylaşılan görsel ve özelliklerin ücretsiz versiyonda kullanılabileceğini ve henüz Spotify tarafından onaylanmadığını hatırlatalım.

https://www.theverge.com/2018/4/17/17248140/spotify-free-tier-new-user-interface-redesign Yorum Yaz
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Celonfix 1 yıl en beğenilen
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zildjiann 1 yıl
Artık Lossless desteği gelsin. Bıktık üst seviye kulaklıkla 320 kb müzikten..
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icarus8 1 yıl
Mobil tarafında çok eksik bir uygulama. Ne çalma listesi açıklaması, ne çalma listesine resim ekleme, ne de çalma listesi klasörleme var. En basiti çalma listesinde şarkıları sıralayamıyoruz bile.
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FRAPS_TR 1 yıl
Ayarlardan en yüksek kaliteyi seçin , ses kalitesi ciddi artıyor.
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Celonfix 1 yıl FRAPS_TR
Ciddi artıyor dediğiniz altı üstü 320kbps, Tidal Hİ-Fİ veya Deezer Hİ-Fİ kullanırsanız yada Flac uzantılı bir albüm indirirseniz (1411kbps) 320kbpsnin pekde kaliteli olmadığını görebilirsiniz.
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nct96 1 yıl
Bi Hi-Res Audio yapamadılar.
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Simplify 1 yıl
Berbat bir arayüzü var. Butonların boyutları ve konumlarından hiç bahsetmek dahi istemiyorum.
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Tensi 1 yıl
Bir zahmet tema destegi eklesinler. Siyah tema gunes isiginda okunmaz hale geliyor.
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Celonfix 1 yıl en beğenilen
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zildjiann 1 yıl
Artık Lossless desteği gelsin. Bıktık üst seviye kulaklıkla 320 kb müzikten..
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Kerim5100 1 yıl zildjiann
Bir albüme paketi bitiririz artık
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