Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 200 milyona ulaştı

Spotify'ın küresel iletişim ve halkla ilişkiler sorumusu Dustee Jenkins, Cheddar TV kanalına verdiği CES 2019 röportajında, İsveç merkezli dijital müzik hizmetinin geçtiğimiz hafta itibariyle aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Ayrıca Bkz.

"Redmi'den Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş uygun fiyatlı amiral gemisi geliyor"

Spotify dünyanın bir numaralı dijital müzik platformu olmasına rağmen, kullanıcıların yarısından daha az bir kısmının hizmete abone olduğunu belirtmek gerekir. Yayınlanan son rakamlara göre platformun şu anda 87 milyon ücretli abonesi var.

Büyümeye odaklandık

Jenkins ayrıca şirketin “her şeyden önce” büyümeye odaklandığını vurgulayarak hala Spotify'ın hizmet vermediği bölgeler olduğunu ve buralara ulaşmak zorunda olduklarını ifade etti. Dünya genelinde 78 ülkede hizmet veren Spotify'ın kütüphanesinde 40 milyondan fazla şarkı bulunuyor.

https://cheddar.com/videos/spotify-hits-200-million-monthly-active-users