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Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 200 milyona ulaştı

İsveçli dijital müzik hizmeti Spotify geçtiğimiz hafta itibariyle aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Platformun 87 milyon ücretli abonesi bulunuyor.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Spotify'ın küresel iletişim ve halkla ilişkiler sorumusu Dustee Jenkins,  Cheddar TV kanalına verdiği CES 2019 röportajında, İsveç merkezli dijital müzik hizmetinin geçtiğimiz hafta itibariyle aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.
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Spotify dünyanın bir numaralı dijital müzik platformu olmasına rağmen, kullanıcıların yarısından daha az bir kısmının hizmete abone olduğunu belirtmek gerekir. Yayınlanan son rakamlara göre platformun şu anda 87 milyon ücretli abonesi var.

Büyümeye odaklandık

Jenkins ayrıca şirketin “her şeyden önce” büyümeye odaklandığını vurgulayarak hala Spotify'ın hizmet vermediği bölgeler olduğunu ve buralara ulaşmak zorunda olduklarını ifade etti. Dünya genelinde 78 ülkede hizmet veren Spotify'ın kütüphanesinde 40 milyondan fazla şarkı bulunuyor.

https://cheddar.com/videos/spotify-hits-200-million-monthly-active-users Yorum Yaz
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Das Boot 4 ay
Playlist icinde aramayi kaldirdigindan beri hosnut degilim

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StoryBro 4 ay
Öğrenci hesap aylık 7 lira ödüyorum beğeniyorum devam
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The Hollow 4 ay
TIDAL HiFi, Bilgisayar/Mobil de Master kalitesinde kayıpsız bir deneyim sunarken, Spotify kalite konusunda çok amatör kalıyor. Spotify'ın 100M abonesi olmuş kimin umrunda.. Yarısından çoğu Free üyelikler.
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yorumculuklar 4 ay
Spotify da gittikçe algoritmalar altında uygulamasını ve servisini kötüleştiren firmalar arasında ama diğer servislerden çok ileri konumda olduğu için tek seçenek bile denebilir. Algoritmalar altında benzer müziklerin veya tutulması istenen müziklerin sürekli keşif listelerinde sunulması, güzelim müziklerin Spotify'ın unutulmuş sayfa listelerinde kaybolmasına neden oluyor.
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Yılan Serdar 4 ay
%60 ı 3 aylık 1 tlye alanlar :D
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Cute Hentai 4 ay
Kullanım kolaylığı olarak Spotify lider konumda çoğu müzik sever için, benim içinde öyle. Kullanım zorluğu yaşamadığım bir müzik servisi İstesem bedava kullanabilirdim fakat zararlı bir maddeyi ayda 3 paket tüketince Spotify'ın istediği rakamı pek umursamıyorum.
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Jül Sezar 4 ay
80 milyon ücretli abone. Ortalama aylık 15 TL desen 1.2 milyar TL. Dolara çevirince rakam baya iniyor. Apple killer diyecektim vazgeçtim
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profondeur 4 ay Jül Sezar
Ah keşke öyle olsa ve tüm Dünya Türkçe konuşup, TL kullansa.. Ama bu servisin ücreti her ülkede farklı.. Ingilterede 9.99 Sterlin. Avrupa'da 9.99€, Amerika'da 9.99$.. Yani senin hesap tutmaz hocam..


fiyatta iyiymiş diyecektim ama yurtdisi fiyatlarını görünce vazgeçtim..
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.PanxeR. 4 ay
Fizy spoyify apple müzik ve çeşigli warez müzik servislerini kulkanmış biri olarak apple müzik ve fizy nin spoyify dan kullanım kolaylığı ve yeni müzik keşfetme olarak daha elverişli olduğunu söyleyebilirim
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Angel of the Lord 4 ay .PanxeR.
Apple music kullanmadım ama Fizy nasıl Spotify'dan daha iyi durumda ? Rastgele müzik çal diyorum dönüp dolaşıp aynı şeyleri çalıyor Fizy.
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spotify, dijital müzik ve
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