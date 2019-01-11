Redmi'den Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş uygun fiyatlı amiral gemisi geliyor

Xiaomi’nin yeni alt markası Redmi, ilk akıllı telefonunu dün tanıttı. Redmi Note 7 olarak lanse edilen cihaz 48 megapiksel arka kamera ve uygun fiyatla geldi. Xiaomi’nin CEO’su ve kurucu ortağı Lei Jun, son açıklamalarıyla Redmi’nin bir sonraki telefonunun Samsung ISOCELL GM1 sensörü yerine 48 megapiksellik Sony IMX586 görüntü sensörü ile gelebileceğini ortaya koydu.

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"Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat"

Deneyimli yöneticinin bahsettiği telefon bu ilkbaharda piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Note 7 Pro olabilir. Sosyal medya hesabı aracılığı ile Xiaomi fanları ile etkileşime giren Jun, yeni markanın aynı zamanda bütçe dostu amiral gemisi telefonlar üreteceğini ve bunlardan birinin Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağını ifade etti.

Redmi neden bağımsız bir marka oldu?

Xiaomi CEO’su ayrıca yeni bir alt marka oluşturmalarının ardındaki mantığı da açıkladı. Bu stratejinin, Mi markasının özellikle premium amiral gemisi cihazlara odaklanmasına izin vereceğini söyleyen Jun, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinin Redmi tarafından yönetileceğini ve POCO'nun hesaplı amiral gemileri çıkarmaya devam edeceğini belirtti.

https://www.gizchina.com/2019/01/10/redmi-to-launch-snapdragon-855-flagship-priced-at-2500-yuan-368/