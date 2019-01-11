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Redmi'den Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş uygun fiyatlı amiral gemisi geliyor

Xiaomi'nin bağımsız bir marka haline getirdiği Redmi, ilk akıllı telefonunu kısa bir süre önce tanıtmıştı. Şirket yakında Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş hesaplı bir amiral gemisi telefon çıkaracak.
4 ay
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi’nin yeni alt markası Redmi, ilk akıllı telefonunu dün tanıttı. Redmi Note 7 olarak lanse edilen cihaz 48 megapiksel arka kamera ve uygun fiyatla geldi. Xiaomi’nin CEO’su ve kurucu ortağı Lei Jun, son açıklamalarıyla Redmi’nin bir sonraki telefonunun Samsung ISOCELL GM1 sensörü yerine 48 megapiksellik Sony IMX586 görüntü sensörü ile gelebileceğini ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat"
Deneyimli yöneticinin bahsettiği telefon bu ilkbaharda piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Note 7 Pro olabilir. Sosyal medya hesabı aracılığı ile Xiaomi fanları ile etkileşime giren Jun, yeni markanın aynı zamanda bütçe dostu amiral gemisi telefonlar üreteceğini ve bunlardan birinin Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağını ifade etti.

Redmi neden bağımsız bir marka oldu?

Xiaomi CEO’su ayrıca yeni bir alt marka oluşturmalarının ardındaki mantığı da açıkladı. Bu stratejinin, Mi markasının özellikle premium amiral gemisi cihazlara odaklanmasına izin vereceğini söyleyen Jun, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinin Redmi tarafından yönetileceğini ve POCO'nun hesaplı amiral gemileri çıkarmaya devam edeceğini belirtti.

https://www.gizchina.com/2019/01/10/redmi-to-launch-snapdragon-855-flagship-priced-at-2500-yuan-368/ Yorum Yaz
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interwap 4 ay en beğenilen
Anlaşıldığı üzere Xiaomi uygun fiyatlı sınıftan çıkışının birinci ağızdanda duyurusu budur.
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DH Misafiri 4 ay
hem ticari hem de isim karışıklığını engellemek adına diye düşünüyorum. Çünkü note 6 proya çokça mi6 pro diyen duydum. Mi6 pro varken mi6 alınır mı değilmi :)...
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hllsing 4 ay
Ya arkadaş ben millete Xiaomi'yi zor anlatırken poco çıktı üstüne bir de redmi çıktı. Xiaomi de Huawei gibi alt marka çıkarıp Xiaomi telefonları premium diye yüksek fiyatla kitleyecek anlaşıldı
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SPaCeLoRD 4 ay
oppo - realmeü huawei honor vs gibi bunlar da kendi içinde bölünmüş gibi :) ama mi serisinde 855 kullanılmamışken redmi ye onu verirlerse pek hesaplı alt marka olarak kalmaz gibi.
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The Balance 4 ay
Redmi Note 5 Pro'yu alalı 6 ay bile olmadı. Ne ara Redmi Note 7 çıktı? Güzel de gözüküyor doğrusu.
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intel7mix 4 ay The Balance
Sizin cihaz 2018 şuabatta çıkmıştı aradan 1 yıl geçmiş normal yani. Zaten 6 aylık süreçlerde yeni model çıkartmaya başladılar.
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Akbaba89 4 ay
Xiaomi bu yazılım desteği ile premium olmayı hak etmiyor. Redmi ile yolumuza devam edeceğiz herhalde
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Xiaomiseverim 4 ay Akbaba89
Biraz daha ayrıntı verir misin ne gibi Bi eksiği var yazılımsal olarak
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damn2u 4 ay
Xiaomi diğer markalarla rekabetçi olmak isteyebilir. Redmi ve Poco alt markalarnı da diğer segmentler için yönlendirir ve yine segmentine göre fiyatlandırma ile kullanıcılar mutlu olmaya devam eder. En azından Redmi Note 7 modelinin sunduğu özellikler ve fiyatı bunu açıkca gösteriyor.
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intel7mix 4 ay damn2u
Fiyatı belli değil ki ve uygun olur mu bilemeyiz çünkü 855 var ve piyasaya çok ucuz olarak girmeyebilir.
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interwap 4 ay en beğenilen
Anlaşıldığı üzere Xiaomi uygun fiyatlı sınıftan çıkışının birinci ağızdanda duyurusu budur.
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intel7mix 4 ay interwap
Zaten bu kadar büyümenin kaymağını yiyelim dediler bölünmeye gittikleri çok belliydi. Redmi okunusu daha kolay gibi bu yüzdende bölme olmuş olabilir çok teori üretilebilir.
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