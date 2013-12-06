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Spotify mobilde ücretsiz abonelik sistemine geçebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Spotify mobilde ücretsiz abonelik sistemine geçebilir

Ülkemizde de faaliyetini sürdüren çevrimiçi müzik dinleme hizmeti Spotify, aylık belirli ücretler karşılığında kullanıcılarına bu hizmeti sunmaktaydı. Hizmetin ücretsiz versiyonu ise sınırlı kullanım ve reklamlar içermekteydi.

Wall Street Journal tarafından verilen bilgiye göre Spotify, mobil cihazlar için ücretsiz bir sistem üzerinde çalışıyor. Mobil cihazlarda ilk iki gün sonrası abonelik gerektiren mevcut sistem yerine web üzerindeki reklamlı sistem temel alınacak. 

Spotify'ın yeni sistem için 3 büyük plak şirketiyle anlaşma sağladığı belirtiliyor. Yeni sistemin lansmanı ise haftaya ABD'de yapılacak.  

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304096104579240432005003354 Yorum Yaz
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info2 5 yıl
Ben çok beğendim.türkçe şarkı pek yok ama
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Persona Grata 5 yıl
Ücretsiz hale gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bazı kısıtlamalar hoş olmamış.
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mabovski 5 yıl
Spotify, Mobilde Ücretsiz

Müzik uygulaması Spotify, daha önce ücretli olan mobil uygulamasını bugünden itibaren ücretsiz yaptı.


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Takao 5 yıl
o itici reklamları çıkacaksa telefondan da silerim :(
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destroy00 5 yıl Takao
Takao

o itici reklamları çıkacaksa telefondan da silerim :(

ad - block dnn bisy var
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emrihak 5 yıl
Harika bir uygulama bence 10 tl aylık cok cazip bence.
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Stand Alone 5 yıl
Deezer, Fizy ve daha niceleri varken..?
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kemaloztin 5 yıl Stand Alone
Stand Alone
Deezer, Fizy ve daha niceleri varken..?

+1000000
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Conqueror26 5 yıl
Geçse iyi olur çünkü 2 gün sonra direkt sildim telefonumdan. Tamam gayet güzel bir uygulama ama müzik uygulamasına para vereceğime oyun satın alırım.
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destroy00 5 yıl
Yani öyle olmasi gerekiyor zaten
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