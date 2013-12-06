Spotify mobilde ücretsiz abonelik sistemine geçebilir





Ülkemizde de faaliyetini sürdüren çevrimiçi müzik dinleme hizmeti Spotify, aylık belirli ücretler karşılığında kullanıcılarına bu hizmeti sunmaktaydı. Hizmetin ücretsiz versiyonu ise sınırlı kullanım ve reklamlar içermekteydi.





Wall Street Journal tarafından verilen bilgiye göre Spotify, mobil cihazlar için ücretsiz bir sistem üzerinde çalışıyor. Mobil cihazlarda ilk iki gün sonrası abonelik gerektiren mevcut sistem yerine web üzerindeki reklamlı sistem temel alınacak.





Spotify'ın yeni sistem için 3 büyük plak şirketiyle anlaşma sağladığı belirtiliyor. Yeni sistemin lansmanı ise haftaya ABD'de yapılacak.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304096104579240432005003354