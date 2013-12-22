Spotify, mobilde ücretsiz sisteme geçince indirme rakamlarını katladı





Ülkemizde de faaliyet gösteren çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, sadece web için sunduğu ücretsiz müzik dinleme sistemini reklam destekli olarak mobil platformlara da getirmişti.





11 Aralık itibariyle başlayan ücretsiz sistem sayesinde Spotify indirme rakamlarını katlamaya başladı. Aradan geçen 10 günde Spotify indirme rakamları dörde katlandı. Böylece bir haftada beklenenin 4 katı kadar fazla kullanıcı hizmeti kullanmaya başladı. Pek çok ülkenin App Store mağazasında uygulama en çok indirilen ilk on uygulama arasına girmiş durumda.





Mobil uygulamalara sunulan ücretsiz müzik dinleme imkanı ise reklam destekli ve akıllı telefonlarda kullanıcı sadece sanatçı veya oynatma listesini seçebiliyor. Uygulama şarkıları kendi belirlediği sıraya göre oynatıyor. Tablet üzerinde ise şarkı seçmek veya listeyi isteğe göre oynatmak mümkün.







