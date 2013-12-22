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Spotify, mobilde ücretsiz sisteme geçince indirme rakamlarını katladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Spotify, mobilde ücretsiz sisteme geçince indirme rakamlarını katladı

Ülkemizde de faaliyet gösteren çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, sadece web için sunduğu ücretsiz müzik dinleme sistemini reklam destekli olarak mobil platformlara da getirmişti. 

11 Aralık itibariyle başlayan ücretsiz sistem sayesinde Spotify indirme rakamlarını katlamaya başladı. Aradan geçen 10 günde Spotify indirme rakamları dörde katlandı. Böylece bir haftada beklenenin 4 katı kadar fazla kullanıcı hizmeti kullanmaya başladı. Pek çok ülkenin App Store mağazasında uygulama en çok indirilen ilk on uygulama arasına girmiş durumda. 

Mobil uygulamalara sunulan ücretsiz müzik dinleme imkanı ise reklam destekli ve akıllı telefonlarda kullanıcı sadece sanatçı veya oynatma listesini seçebiliyor. Uygulama şarkıları kendi belirlediği sıraya göre oynatıyor. Tablet üzerinde ise şarkı seçmek veya listeyi isteğe göre oynatmak mümkün.



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Guest-B61CB1CD0 5 yıl en beğenilen
Bu da benden olsun
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jazzman06 5 yıl
allah aşkına beleş diye diye öleceksiniz be abi.. arada bir para verin de tam olarak kullanın programı
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mab4ever 5 yıl
lennon yok
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CertificatedStaff 5 yıl
Harika olmuş
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diplomalıamele 5 yıl
la o kadar şarkıyı bedava dinliyorsun tabi ki reklam olacak...
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fthkn 5 yıl
Aslında ücretsiz olunca reklam bankası anlamına geldiği için bir süre sonra indirenler siliyor uygulamayı. Uygulamalada müzikten çok reklam var. bir de insanı salak yerine koyan direk appstore yönlendiren türleri var. Sanki ben salağım o sayfa açılınca hemen ihtiyacım olduğunu düşünüp onu indirip kullanmaya başlayacağım.
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Vash The Stampede 5 yıl
mp3 dinleyen kaldı mı la?
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Dethagorf 5 yıl Vash The Stampede
Vash The Stampede

mp3 dinleyen kaldı mı la?

Siz ne dinliyorsunuz?
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tostu kaça kıstırin 5 yıl Vash The Stampede
Vash The Stampede

mp3 dinleyen kaldı mı la?

evet taş plak icat edildi onu dinliyoz
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cübbeli gandalf 5 yıl
spotify karmasik geldi bana belki de 2gün süre olunca tam kurcaliyamamisimdir deezer daha kolay gelen tek ben miyim?
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drfree1 5 yıl
Iyi muzik bulamadim o cogu kanal bi muzik koymus orta halli gerisi cop. Iyi listeler varmi benmi bulamadim ?
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Paul Klee 5 yıl
Paralı kullanıldığında baya iyi. Şarkıların ses kalitesi, istediğimiz saniyeye ilerletme vs güzel özellikler var. Beleşe beklemeyin bunları, para verince gayet güzel oluyor.
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bkaakco 5 yıl
İndirme reklamlarını diye okudum
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Chrome48 5 yıl
Cogu sey kısıtlı ama kaliteli program laf yok yani.emege saygı.
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xxxone 5 yıl
yok 1 saat için 6 şarkı değiştirme hakkı yok zırt pırt reklam yok listenden müzik seçememe ... küfür ede ede sildim. Free değil işkence mübarek.
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darkest earth 5 yıl
İlk çıktığından beri kullanıyorum. Premium olarak tabii ki. Benim için eşinin benzerinin bulunmadığı bir program. Bu zevki ilk Lumia 920'de tatmıştım. Mükemmel bir arayüzde yüz binlerce müzik önünde. Seç, beğen, indir ve dinle. Onun da eksisi saatlik sınırı olmasıydı.

Buna aylık sadece 10 TL veriyorum. Ne reklam ne de bir sınırlama var. 300 tane şarkım var şu anda. Murat İlkan'ın (Eski Pentagram Solisti) daha müzik marketlere düşmemiş yeni albümü dahi var. Ayrıca internet olmadan da dinleyebiliyorum, bu benim için en önemli özellik. Stabil, efektif, görsel anlamda eksiği olmayan bir program bana göre. Korsan'ı tamamen bırakmamı sağlaması da cabası.
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