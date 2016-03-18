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Spotify şarkı sözü yazarlarına 21 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Şarkı sözü yazarları kendilerinden habersiz olarak şarkılarını seslendiren kişiler yüzünden zarara uğruyorlardı. Şimdi bu sorun en azından Spotify'da çözülmüş durumda.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Spotify şarkı sözü yazarlarına 21 milyon dolar ödemeyi kabul etti
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Spotify'da asıl sahiplerinin veya yayıncılarının izni olmadan yayınlanan şarkılar yüzünden zarara uğrayanların sorunların çözülüyor. National Music Publishers Association (Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği) ve Spotify ödenmeyen telif hakları ile ilgili anlaşmaya vardı.
Açıklamalara göre Spotify telif hakları nedeniyle zarara uğrayanlara toplam 21 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu paranın 16 milyon doları ödenmeyen telif hakları için olacak, 5 milyon doların ise bir çeşit bonus olarak şarkı sözü yazarlarına ve yayıncılara verileceği açıklandı. 
Spotify 2015 yılında telif hakları ile ilgili sorunları çözeceğini açıklamıştı. Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği ise bu anlaşmanın müzisyenlerin işlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için hayati önem taşıdığını öylüyor. Ayrıca Spotify'ın anlaşma gereği bundan sonraki süreçte telif hakları konusunda daha açık bir politika izleyeceği de vurgulanıyor.

http://www.engadget.com/2016/03/17/spotify-agrees-to-pay-millions-for-unmatched-royalties/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
21 milyon dunya capinda muzik hizmeti veren bir sirket icin az geldi ?
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kadirirdem 3 yıl
Sahiplerine haklarını versinler o kadar para alıyorlar..
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murat-smsk 3 yıl
Büyük telif ücreti bu rakamlar nasıl geri döner ki
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Virinom 3 yıl
Bir dünya para alıyorlar hak sahiplerine de haklarını versinler tabi ki.
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