Spotify'ın telif modeline büyük değişiklikler geliyor

Değişikliklerden ilkinde Spotify, müzik dağıtımcılarına parçaları tekrar tekrar yayınlamak, isimlerinde sahtekarlık yapmak ya da oynatma sayısını yapay olarak artırmak gibi hilelere başvurdukları takdirde ceza kesecek.
İkinci değişiklik ise "beyaz gürültü" ve müzik dışı içerik koyanlarla ilgili. Platformda 30 saniyenin az üzerinde birçok beyaz gürültü parçası var. Bunun sebebi Spotify'ın 30 saniyeden uzun parçalara ödeme yapması. Yeni değişiklikle beraber bu parçaların telif hakkı elde edebilmesi için daha fazla dinlenmesi gerekecek.
Küçük sanatçılar gelirinden olacak
Asıl tartışmalı olan ise üçüncü değişiklik. Bu değişikliğe göre bir şarkının telif ücreti getirmesi için gereken minimum dinlenme sayısı artırılacak. Bu senaryoda bir şarkının ödeme alabilmesi için ayda 5 cent ya da tahminden yılda yaklaşık 200 dinlenme kazanması gerekecek. Pek çok bağımsız şarkı bu eşiği aşamıyor. Bu sanatçıların normalde kazanacağı paralar yayın paylaşımı havuzuna aktarılacak. Miktar az gibi görünse de toplama vurunca miktarın milyonlarca dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu para da sınırı geçen diğer sanatçılara dağıtılacak.
Spotify'ın bu değişikliğe karşı argümanı, ödemelerin çoğunlukla dağıtım hattına takıldığı ve sanatçıya zaten pek birşey kalmadığı yönünde. Yayıncılara tek sınır koyan platform Spotify değil. Youtube da içerik üreticilerine para kazanmak için 1000 abone ve 4000 saat izlenme sınırı koymuş durumda. Yine de bu durum kimilerince fakirden alıp zengine vermek olarak değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.