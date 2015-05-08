Spotify video kliplere yer vermeye hazırlanıyor

Popüler müzik servisi uygulaması Spotify yeni bir özellik sunmak için çalışmalara başladı. Daha önce şarkıları dinlerken sözlerini de takip etmeye olanak sunan uygulama bu kez video klipleri de servisine eklemek istiyor.

Video klipleri özellikle video izleme servislerinde yüksek izlenme sayılarına ulaştığı dikkate alınırsa Spotify'ın kullanıcıları kendine çekmek için iyi bir hamle peşinde olduğu söylenebilir. Diğer yandan bazı servisler hali hazırda bu özelliği sunarken rekabetin kızışması Spotify'ı böyle bir hamle yapmaya itmiş olabilir.



Şirketin şimdilik Youtube gibi servislerde resmi olarak video klipleri yayınlayan kuruluşlarla görüşme içerisinde olduğu söyleniyor. İlerleyen dönemlerde bu görüşmelerin sona ermesiyle yeni özelliği duyurulacağı da söylentiler arasında.