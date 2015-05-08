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Spotify video kliplere yer vermeye hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Spotify video kliplere yer vermeye hazırlanıyor
 
Popüler müzik servisi uygulaması Spotify yeni bir özellik sunmak için çalışmalara başladı. Daha önce şarkıları dinlerken sözlerini de takip etmeye olanak sunan uygulama bu kez video klipleri de servisine eklemek istiyor.
Video klipleri özellikle video izleme servislerinde yüksek izlenme sayılarına ulaştığı dikkate alınırsa Spotify'ın kullanıcıları kendine çekmek için iyi bir hamle peşinde olduğu söylenebilir. Diğer yandan bazı servisler hali hazırda bu özelliği sunarken rekabetin kızışması Spotify'ı böyle bir hamle yapmaya itmiş olabilir.

Şirketin şimdilik Youtube gibi servislerde resmi olarak video klipleri yayınlayan kuruluşlarla görüşme içerisinde olduğu söyleniyor. İlerleyen dönemlerde bu görüşmelerin sona ermesiyle yeni özelliği duyurulacağı da söylentiler arasında.

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yokbeolumbe 4 yıl
Para vermiyorum ben bu programa her ay yeni hesap açıyorum youtube arkaplanda çalısma gelsin silecegim direk.
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Ken Block43 4 yıl yokbeolumbe
-Pilavjob-
Para vermiyorum ben bu programa her ay yeni hesap açıyorum youtube arkaplanda çalısma gelsin silecegim direk.

Peki hocam müzikleri nasıl hallediyorsunuz?
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BekirTemel 4 yıl
Şarj lazım,o yüzden video klip bilmiyorum gereksiz geldi ama çeşit iyidir.
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Pcoyuncy 4 yıl
millet zaten youtubeda alta alınca çalmıyor diye kullanıyor
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Video olursa ayarlardan o özellik kapatılabilmeli bence. Yoksa şuan ki kotalı paketlerde zor izlenir. Veya mobil de kotalar düzenlensin diyeceğim de o imkansız şimdiki aç gözlüler yüzünden =)

:D
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mkyb 4 yıl
Gereksiz. Klip izleyecek adam acar YouTube'tan reklamsız izler.
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K E N 4 yıl
Wi-fi ile bağlı değilken gereksiz olur deli gibi yer kotadan. =)
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