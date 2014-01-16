Spotify, web üzerinde zaman sınırlamasını kaldırıyor

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Ülkemizde de bir süredir resmi olarak faaliyet gösteren Spotify, Aralık ayında mobil uygulamalarındaki süre kısıtlamasını kaldırmış ve reklam destekli ücretsiz dinleme özelliğini getirmişti.
Firma bu kez aynı yöntemi web uygulamasında da faaliyete geçirdi. Web kullanıcıları artık ücretsiz olarak sınırsız sürede müzik dinleyebilecek. Ancak düşük kalitede ve reklam yaını olmak kaydıyla. Ücretli aboneliklerde ise 320kbit desteği ve reklamsız müzik dinleme gibi ekstralar sunuluyor.
http://news.spotify.com/uk/2014/01/15/no-more-time-limits-on-spotify-freeyourmusic/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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