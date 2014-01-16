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Spotify, web üzerinde zaman sınırlamasını kaldırıyor

5 yıl
7b
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12
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Spotify, web üzerinde zaman sınırlamasını kaldırıyor

Ülkemizde de bir süredir resmi olarak faaliyet gösteren Spotify, Aralık ayında mobil uygulamalarındaki süre kısıtlamasını kaldırmış ve reklam destekli ücretsiz dinleme özelliğini getirmişti.

Firma bu kez aynı yöntemi web uygulamasında da faaliyete geçirdi. Web kullanıcıları artık ücretsiz olarak sınırsız sürede müzik dinleyebilecek. Ancak düşük kalitede ve reklam yaını olmak kaydıyla. Ücretli aboneliklerde ise 320kbit desteği ve reklamsız müzik dinleme gibi ekstralar sunuluyor.


http://news.spotify.com/uk/2014/01/15/no-more-time-limits-on-spotify-freeyourmusic/ Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
sınırsız dinleme var sözde ama yine de çoğu özelliğini kısıtlamışlar. ne anladık ücretsizden
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Vasto Lorde 5 yıl
Bu kadar da olmaz aylik 5-10tlye bile laf ediliyosa, isin sahtekarligi dusunuluyorsa diyecek birsey yok.
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gigipost 5 yıl
oh oh çok iyi olmuş
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ahmetatalay22 5 yıl
cep bekçisi nasıl çalışıyor

bilen var mı ?
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xxxone 5 yıl
yok 1 saatte 3 şarkı değiştirebilirsin , yok efendim istediğin playlisti açamazsın , zorunlu shuffle özelliği ... Free değil işkence.
30 gün free premium var. Her ay kullanın rahatlayın.
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Armin van Buuren* 5 yıl xxxone
xxxone
yok 1 saatte 3 şarkı değiştirebilirsin , yok efendim istediğin playlisti açamazsın , zorunlu shuffle özelliği ... Free değil işkence.
30 gün free premium var. Her ay kullanın rahatlayın.

Kredi kartı istemiyor mu?
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ramazan_yıldız 5 yıl
uğraşmaya gerek yok bence ben 2. ay dayım ve premiumu ücretsiz kullanıyorum ay bitince yeni bi üyelik açıyorum beleş premium kullanıyorn yine :)adamlar durumu çakana kadar devam :)
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
sınırsız dinleme var sözde ama yine de çoğu özelliğini kısıtlamışlar. ne anladık ücretsizden
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