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    Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor

    Spotify tarafından hazırlanan yeni araç sayesinde, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz liste yolculuğunuzun süresi boyunca size eşlik ediyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor
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    Çevrimiçi müzik servisleri arasında liderliğini koruyan Spotify, eğlenceli araçlarla kullanıcılarına farklı özellikler sunmayı seviyor. Her sene sonunda paylaşılan o yılın size özel çalma listeleri bunlardan biri. Bugün ise yolculuğunuz boyunca size eşlik edecek çalma listesi oluşturmanıza yarayan araç yayınlandı.

    Birkaç soru ile çalma listeniz hazır

    Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz siteye Spotify hesabınızla giriş yaptıktan sonra çalma listenizin temellerini atmaya başlayabiliyorsunuz. Öncelikle yolculuğunuzun ne kadar süreceğini hesaplamak için Google Haritalar ile başlangıç ve bitiş konumu seçmelisiniz. Bazı bölgelerde aranan konumlar çıkmasa da direkt olarak alt kısımda bulunan yolculuk süresini ayarlayarak da devam edebilirsiniz. Daha sonra yolculuğa kiminle çıktığınız, en sevdiğiniz türler, aracınızın tipi gibi bazı sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Böylece yolculuğunuz süresi boyunca devam edecek bir çalma listesi oluşturmuş oluyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri"

    Hazırlanan sitenin biraz sorunlu olduğunu belirtmekte fayda var. Cep telefonunuzdan bilgileri doldurmanız oldukça zor. Ayrıca masaüstü versiyonunda da bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak listenizi oluşturup hesabınıza ekledikten sonra, size özel liste ile yolculuğunuz keyfini çıkarabilirsiniz.



    https://www.theverge.com/tldr/2019/11/15/20966691/spotify-road-trip-playlist-google-maps-soundtrack-your-ride Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    NimbleSoul 6 gün
    Şahsen benim yolculuk sırasında dinlemekten en keyif aldığım tür vahşi batı tarzı şarkılar. Hunt: Showdown oyununun playlisti de bunun için biçilmiş kaftan. Tavsiye ederim. open.spotify.com/...
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