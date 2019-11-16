Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor

Çevrimiçi müzik servisleri arasında liderliğini koruyan Spotify, eğlenceli araçlarla kullanıcılarına farklı özellikler sunmayı seviyor. Her sene sonunda paylaşılan o yılın size özel çalma listeleri bunlardan biri. Bugün ise yolculuğunuz boyunca size eşlik edecek çalma listesi oluşturmanıza yarayan araç yayınlandı.

Birkaç soru ile çalma listeniz hazır

Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz siteye Spotify hesabınızla giriş yaptıktan sonra çalma listenizin temellerini atmaya başlayabiliyorsunuz. Öncelikle yolculuğunuzun ne kadar süreceğini hesaplamak için Google Haritalar ile başlangıç ve bitiş konumu seçmelisiniz. Bazı bölgelerde aranan konumlar çıkmasa da direkt olarak alt kısımda bulunan yolculuk süresini ayarlayarak da devam edebilirsiniz. Daha sonra yolculuğa kiminle çıktığınız, en sevdiğiniz türler, aracınızın tipi gibi bazı sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Böylece yolculuğunuz süresi boyunca devam edecek bir çalma listesi oluşturmuş oluyorsunuz.

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Hazırlanan sitenin biraz sorunlu olduğunu belirtmekte fayda var. Cep telefonunuzdan bilgileri doldurmanız oldukça zor. Ayrıca masaüstü versiyonunda da bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak listenizi oluşturup hesabınıza ekledikten sonra, size özel liste ile yolculuğunuz keyfini çıkarabilirsiniz.

https://www.theverge.com/tldr/2019/11/15/20966691/spotify-road-trip-playlist-google-maps-soundtrack-your-ride