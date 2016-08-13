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Spotify’dan oyunseverleri gaza getirecek özel çalma listeleri

Oyun tutkunlarına özel yeni kategori oluşturan Spotify, popüler oyunlara ait orijinal parçalara ve nostaljik mono ses kayıtlarına ulaşabileceğiniz çalma listeleriyle eğlenceyi katlamayı başarıyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Farklı türlerdeki yüzlerce parçayla adeta hazine niteliği taşıyan geniş bir içeriğe sahip Spotify bu kez oyun tutkunlarını hedef aldığı yeni "Gaming" kategorisiyle karşımıza çıkıyor. Listede Uncharterd 4, FIFA 16, Battlefield Hardline, The Last of Us ve No Man’s Sky gibi popüler oyunlara ait orijinal parçaların yanı sıra oyun oynarken sizi gaza getirebilecek eğlenceli müziklere de yer verilmiş.
Heavy Gamer, Rock Gaming, Electronic Gaming, RetroWave ve Indie Gaming gibi çeşitli konseptlerde çalma listelerinin de yer aldığı Gaming kategorisinde ayrıca nostaljik mono ses kayıtlarına ulaşabilmek de mümkün. Alfabetik olarak sıralanan parçaların büyük bölümü oyun ruhunu eğlenceli bir şekilde yaşatmayı başarıyor.
Müzik zevkinize göre kendi listenizi de oluşturabileceğiniz Spotify Gaming’e uygulama arayüzündeki "Gözat" sekmesinden ya da spotify-gaming.com adresinden tüm platformlarla uyumlu şekilde ulaşabilirsiniz.

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alemburda34 2 yıl en beğenilen Jül Sezar
Apple Incorporated
Muzikle gaza gelen asosyaller mausu kırdı

Sen apple cihazinla sosyallesmeye devam et. Cok yuksekten bakma dusursin.
Apple IncorporatedMuzikle gaza gelen asosyaller mausu kırdıSen apple cihazinla sosyallesmeye devam et. Cok yuksekten bakma du...
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rabbitweed 2 yıl
sokak agziyla haber yazarsan olacagi bu, gaza gelirsin :)
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Fakirdepocu 2 yıl
Bu başlık ne böyle?
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Dehşetengiz 2 yıl
güzel bakalım
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rabbitweed 2 yıl
sokak agziyla haber yazarsan olacagi bu, gaza gelirsin :)
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keremec 2 yıl
Listeler çok güzel. Her tarza göre liste var. Oyuna özel listeler de artsa daha güzel olabilir. Mesela roket lig in listesi çok güzel olmuş. Oyunun havasına ve kendi soundtrackleri ile gayet uyumlu.
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Andrew21 2 yıl
keske xb1da da olsa
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Jül Sezar 2 yıl
Muzikle gaza gelen asosyaller mausu kırdı
4 Yanıt Yanıtla +1
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Silent Guardian 2 yıl Jül Sezar
Apple Incorporated

Muzikle gaza gelen asosyaller mausu kırdı

Çok pis kırarız, sizinkini mi kırdık? Çok mu çok kırıyoruz...
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alemburda34 2 yıl Jül Sezar
Apple Incorporated
Muzikle gaza gelen asosyaller mausu kırdı

Sen apple cihazinla sosyallesmeye devam et. Cok yuksekten bakma dusursin.
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lapatid 2 yıl Jül Sezar
Apple Incorporated
Muzikle gaza gelen asosyaller mausu kırdı

siz ipad iphone kiriyorsunuz herhal ?
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