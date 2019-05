Spotify’dan oyunseverleri gaza getirecek özel çalma listeleri

Farklı türlerdeki yüzlerce parçayla adeta hazine niteliği taşıyan geniş bir içeriğe sahip Spotify bu kez oyun tutkunlarını hedef aldığı yeni "Gaming" kategorisiyle karşımıza çıkıyor. Listede Uncharterd 4, FIFA 16, Battlefield Hardline, The Last of Us ve No Man’s Sky gibi popüler oyunlara ait orijinal parçaların yanı sıra oyun oynarken sizi gaza getirebilecek eğlenceli müziklere de yer verilmiş.

Heavy Gamer, Rock Gaming, Electronic Gaming, RetroWave ve Indie Gaming gibi çeşitli konseptlerde çalma listelerinin de yer aldığı Gaming kategorisinde ayrıca nostaljik mono ses kayıtlarına ulaşabilmek de mümkün. Alfabetik olarak sıralanan parçaların büyük bölümü oyun ruhunu eğlenceli bir şekilde yaşatmayı başarıyor.

"Gözat" sekmesinden ya da Müzik zevkinize göre kendi listenizi de oluşturabileceğiniz Spotify Gaming’e uygulama arayüzündekisekmesinden ya da spotify-gaming.com adresinden tüm platformlarla uyumlu şekilde ulaşabilirsiniz.