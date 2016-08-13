Instagram Hikayeler'i bilgisayarınızda görüntüleyin

Genel yapı itibariyle Snapchat ile büyük oranda benzerlik göstermesinden dolayı yoğun şekilde eleştirilenşu an için sadece mobil uygulamalar üzerinden kullanılabiliyor. Kişilerin -Instagram'a açılan bir pencerede- her anlarını takipçileriyle paylaşmalarını sağlayan yeniliği web üzerinden kullanabilmeniz ise ne yazık ki resmi anlamda mümkün değil.