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Instagram Hikayeler'i bilgisayarınızda görüntüleyin

Instagram’ın kısa süre önce Snapchat'ten "esinlenerek" hayata geçirdiği Hikayeler özelliğini bu eklenti sayesinde artık sadece mobil cihazlarda değil bilgisayarınızda da kullanabileceksiniz.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Genel yapı itibariyle Snapchat ile büyük oranda benzerlik göstermesinden dolayı yoğun şekilde eleştirilen Instagram Hikayeler şu an için sadece mobil uygulamalar üzerinden kullanılabiliyor. Kişilerin -Instagram'a açılan bir pencerede- her anlarını takipçileriyle paylaşmalarını sağlayan yeniliği web üzerinden kullanabilmeniz ise ne yazık ki resmi anlamda mümkün değil.
Alec Garcia isimli geliştirici tarafından hazırlanan Chrome IG Story eklentisi ise tam da bu soruna çözüm üretmeyi başarıyor. Instagram Hikayeler özelliğini Google Chrome'a taşıyan eklentiyi kullanabilmek için kurduktan sonra instagram.com adresinde oturum açmanız yeterli.
Tahmin edebileceğiniz gibi işleyiş açısından mobile kıyasla bir nebze farklılık gösteren eklentide Hikayeler 1/5, 2/5 şeklinde numaralandırılıyor. Hikayeler arası geçiş yapabilmek için akıllı cihazlardaki gibi tek tık yetmiyor, çıkıp bir sonraki profile gitmeniz gerekiyor. Dilerseniz takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştıkları fotoğraf ve videoları kolaylıkla bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Fakat Hikayeler bölümünde içerik paylaşabilmeniz maalesef mümkün değil. Yaptığımız denemeler sonucunda Google Chrome’un son sürümünde sorunsuz şekilde çalışan eklentiyi dilerseniz buradan indirebilirsiniz.

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TheCapedCrusader 2 yıl
Facebook'a satıldıktan sonra ultra leş bir uygulama haline geldi, bu adımlarla da daha çok kepaze oluyor.
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Agent00 2 yıl
Başarılı bir eklenti, ancak kullanım oranının çok artacağını sanmıyorum.
Çünkü cep telefonları epeyce yaygınlaştığından instagram kullanıcıları hep cepten girer.
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