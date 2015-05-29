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Spotify'ın Android Wear uygulaması geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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4
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify'ın Android Wear uygulaması geliyor
 
İnternet devi Google'ın akıllı saatler hedefinde geliştirdiği işletim sistemi Android Wear için Spotify'ın resmi uygulaması geliyor.
Önümüzdeki ay Android Wear işletim sistemli akıllı saatler için kullanına sunulacak olan resmi Spotify uygulaması, kişilerin telefona ihtiyaç olmadan direkt olarak saatler üzerinden farklı müzikler aramasına ve dinlemesine imkan tanıyacak. Fiziksel limitler doğrultusunda basit bir arayüz taşıyacak olan olan Android Wear için Spotify, istenirse tabiki akıllı telefonlar için kontrol merkezi görevini de üstlenebilecek.

http://www.geeky-gadgets.com/spotify-is-coming-to-android-wear-29-05-2015/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adını nick koydum 4 yıl
Android Wear ı görüyoruz da,şu anda alınabilir bir saat var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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Booker DeWitt 4 yıl adını nick koydum
adını nick koydum

Android Wear ı görüyoruz da,şu anda alınabilir bir saat var mı?

Şuan moto 360 en alınabilir cihaz.
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Booker DeWitt 4 yıl
Sonunda
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