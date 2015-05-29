Spotify'ın Android Wear uygulaması geliyor

İnternet devi Google'ın akıllı saatler hedefinde geliştirdiği işletim sistemi Android Wear için Spotify'ın resmi uygulaması geliyor.

Önümüzdeki ay Android Wear işletim sistemli akıllı saatler için kullanına sunulacak olan resmi Spotify uygulaması, kişilerin telefona ihtiyaç olmadan direkt olarak saatler üzerinden farklı müzikler aramasına ve dinlemesine imkan tanıyacak. Fiziksel limitler doğrultusunda basit bir arayüz taşıyacak olan olan Android Wear için Spotify, istenirse tabiki akıllı telefonlar için kontrol merkezi görevini de üstlenebilecek.

http://www.geeky-gadgets.com/spotify-is-coming-to-android-wear-29-05-2015/