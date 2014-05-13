Spotify'in WP8 / 8.1 uygulaması büyük bir güncelleme aldı

Ülkemizde de hizmet veren çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, Windows Phone 8 ve 8.1 uyumlu resmi uygulamasını birçok yeni özellikle 3.0 sürümüne güncelledi.

Kişilerin masaüstü yanında mobil cihazlarda da müzik dinlemesi için hazırlanan Spotify, yayınlanan 3.0 sürümüyle Windows Phone tarafında baştan aşağıya yenilendi ve müziklerin bulunması için çok daha ferah, temiz ve hızlı bir yapıya kavuştu. Aynı zamanda bünyesine Spotify Radyo özelliği eklenen ve böylece farklı müziklerin keşfine imkan tanıyan uygulama, keşif sayfasında da kişiye özel müzik tavsiyeleri sunabiliyor. Uygulamanın Facebook'un iki faktörlü kimlik doğrulama sistemiyle ilgili yaşadığı sorunların ise kısa zaman içerisinde çözüleceği belirtiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Spotify WP8 / 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/spotify-releases-massive-update-new-design-radio-and-more