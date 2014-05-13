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Spotify'in WP8 / 8.1 uygulaması büyük bir güncelleme aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify'in WP8 / 8.1 uygulaması büyük bir güncelleme aldı
Ülkemizde de hizmet veren çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, Windows Phone 8 ve 8.1 uyumlu resmi uygulamasını birçok yeni özellikle 3.0 sürümüne güncelledi.
Kişilerin masaüstü yanında mobil cihazlarda da müzik dinlemesi için hazırlanan Spotify, yayınlanan 3.0 sürümüyle Windows Phone tarafında baştan aşağıya yenilendi ve müziklerin bulunması için çok daha ferah, temiz ve hızlı bir yapıya kavuştu. Aynı zamanda bünyesine Spotify Radyo özelliği eklenen ve böylece farklı müziklerin keşfine imkan tanıyan uygulama, keşif sayfasında da kişiye özel müzik tavsiyeleri sunabiliyor. Uygulamanın Facebook'un iki faktörlü  kimlik doğrulama sistemiyle ilgili yaşadığı sorunların ise kısa zaman içerisinde çözüleceği belirtiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Spotify WP8 / 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/spotify-releases-massive-update-new-design-radio-and-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paul Klee 5 yıl
Yine güncellendi şimdi beyler
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Strm13 5 yıl
Paramızla rezil oluyorduk, eski uygulamada hiç bir şey yoktu
Güncelleme geleceğini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum sonunda bir şeye benzemiş
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xAlfonso 5 yıl
güzel olmuş aldım hemen premium'u
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Beybaba62 5 yıl
Windows Phone ekosistemine uygun tasarlıyorlar ama yeni çıkan iOS tasarımından bu kadar geri kalmamalıydı bence. iOS tasarımı:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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crossmatch 5 yıl
Ücretsiz oldu mu?
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Biggest Star 5 yıl
iyiye gidiyor wp. birkaç yıla ikinci hatta birinci os olabilir..
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Paul Klee 5 yıl
Nihayet düzeltmişler. Eski sürümü kesinlikle berbattı.
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