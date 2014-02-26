Spotify'ın WP8 uygulaması bahar aylarında güncellenecek

Çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, yaptığı resmi açıklama ile Windows Phone 8 uygulamasını iki yeni güncelleme ile bahar aylarında yenileyeceğini müjdeledi.

Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için yayınlanan ilk güncelleme ile kullanıcılar tarafından çok fazla talep edilen radyo, göz atma ve keşfetme özellikleri getirilecek. Bu sayede kişiselleştirilmiş radyo istasyonları dinlenebilecek, popüler içeriklere göz atılabilecek ve yeni müzikleri keşfetmek mümkün hale gelecek. Yapılan güncellemeler ile ayrıca genel kullanımı olumlu yönde etkileyen birçok geliştirme yapılacak ve tasarım değişikliğine gidilecek. Platforma ayrıca karışık modda ücretsiz dinleme desteği de dahil edilecek.

Windows Phone 8 için hazırlanan yeni Spotify güncellemeleri bahar aylarında kullanıma sunulacak.

http://www.engadget.com/2014/02/25/spotify-for-windows-phone-2014-revamp/?ncid=rss_truncated