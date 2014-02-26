Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify'ın WP8 uygulaması bahar aylarında güncellenecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,6b
1
5
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Spotify'ın WP8 uygulaması bahar aylarında güncellenecek
Çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, yaptığı resmi açıklama ile Windows Phone 8 uygulamasını iki yeni güncelleme ile bahar aylarında yenileyeceğini müjdeledi.
Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için yayınlanan ilk güncelleme ile kullanıcılar tarafından çok fazla talep edilen radyo, göz atma ve keşfetme özellikleri getirilecek. Bu sayede kişiselleştirilmiş radyo istasyonları dinlenebilecek, popüler içeriklere göz atılabilecek ve yeni müzikleri keşfetmek mümkün hale gelecek. Yapılan güncellemeler ile ayrıca genel kullanımı olumlu yönde etkileyen birçok geliştirme yapılacak ve tasarım değişikliğine gidilecek. Platforma ayrıca karışık modda ücretsiz dinleme desteği de dahil edilecek.
Windows Phone 8 için hazırlanan yeni Spotify güncellemeleri bahar aylarında kullanıma sunulacak. 

http://www.engadget.com/2014/02/25/spotify-for-windows-phone-2014-revamp/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
71212514 5 yıl
Deezer daha iyi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Klee 5 yıl
Çok şükür ya. Mevcut uygulama berbat vaziyette. Deezer wp8de daha iyi olsa da, bende sık sık uygulama kapanıyor. Onun da güncellemeye ihtiyacı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insunwetrust 5 yıl
Güncellendiği zaman alacağım. Ne yapacaklar görmek lazım. Bazı firmaların WP'yi bu kadar küçümsemesi hoş değil. Özellikle para kazanıyorlarsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sebastian Bach 5 yıl
Wp de deezer daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 5 yıl
Çok iyi uygulama. Youtubeden müzik dinlemiyorum artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia M2 video ön inceleme "Orta segmentte iddialı olmak istiyor" 5 yıl Corsair Graphite 230T Kasa Video İnceleme 5 yıl Sony Xperia Z2 Tablet'i kullandık "Daha ince, daha hafif, daha güçlü" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim