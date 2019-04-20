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SsangYong Musso Grand Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Koreli üretici, geçtiğimiz yıl Cenevre'de sergilediği yeni pickup modeli SsangYong Musso Grand'i Türkiye'de satışa sundu. SsangYong Musso Grand fiyatı ve özellikleri haberimizde:
1 ay
12,4b
2
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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SsangYong Musso Grand Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Koreli üretici SsangYong, geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı yeni pickup modeli SsangYong Musso Grand’i Türkiye’de satışa sundu. SangYong pickup modellerinin 4. Jenerasyonu olarak karşımıza çıkan Musso Grand’in başlangıç fiyatı 137 bin TL olarak belirlenmiş.

SsangYong Musso Grand pickup, Türkiye’de Platinum adı verilen tek donanım seviyesiyle satılıyor. Aracın tasarımına dikkatli baktığınızda bir yerlerden tanıdık geldiğini fark edebilirsiniz. Zira SsangYong Musso Grand, markanın SUV modeli Rexton G4 ile aynı kasa yapısını paylaşıyor. Bunun yanı sıra, aracın yüksek mukavemetli 4 katmanlı şasiye sahip olduğu söyleniyor. Teknoloji ve donanımlarını da Rexton G4 ile paylaşan SsangYong Musso Grand’in özel bir kaplama ile korunan kasasında katlanabilir akıllı kancalar ve 12V güç çıkışlı priz bulunması kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor.

Sürücü odaklı bir kokpite sahip olan SsangYong Musso Grand’in pek çok özelliği direksiyon üzerindeki düğmelerden kontrol edilebiliyor. Konsolun merkezinde, dikey olarak yerleştirilmiş havalandırmaların arasında 8 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor. Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip dokunmatik ekranın hemen altında klima ayarlarının yapıldığı fiziksel düğmeler, onun hemen yanında da start/stop düğmesi mevcut. Güvenlik konusunda da taviz vermeyen SsangYong Musso Grand; çift hava yastığı, elektronik hız sabitleme, ESP, fren destek sistemi, yokuş iniş kontrolü, çekiş kontrol sistemi ve devrilme koruması gibi pek çok özelliğe sahip.

Dizel otomatikte 4x4 seçeneği 

SsangYong Musso Grand’in kaputunun altında 2.2 litre turbo dizel motor kullanılıyor. 181 beygir güç üretebilen bu motor, 6 ileri manuel şanzımanla eşlendiğinde 400, 6 ileri otomatik şanzımanla eşlendiğinde ise 420 Nm tork üretebiliyor. Otomatik şanzımanlı versiyonunda 4x4 seçeneğiyle de tercih edilebilen SsangYong Musso Grand’in ortalama yakıt tüketimi 6.9 lt/100 km olarak açıklandı. Ön tarafında helezon yaylı çift salıncaklı, arka kısmında ise helezon yaylı beş nokta bağlantılı süspansiyon sistemi bulunan araç, bu sayede kullanıcısına binek otomobil konforu sunmayı amaçlıyor. 

SsangYong Musso Grand fiyat listesi şu şekilde:

 Musso Grand D2.2 4x2 MT Platinum137.000 TL
 Musso Grand D2.2 4x2 AT Platinum147.000 TL 
 Musso Grand D2.2 4x4 AT Platinum157.000 TL 


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karaköy_soğancısı 1 ay en beğenilen
hayırlısıyla şu ülke den kurtulalım da işçi maaşımızla biz de şundan bitane alalım ...
140 değil 22 bine MUSSO
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Musty3535123 1 ay
araba fiyatları hep aynı ama bundan 10 sene önce bu araçlar 140 değil 40 bindi; ne kadar fakirleştik..
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DH Misafiri 4 hf.
4x4 ün 6 aylık vergisi 3.752,50 TL x 2
4x2 6 aylık vergisi 1.037,50 TL x 2
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wustti 4 hf.
iş yerinde ssangyong korando pickuplar vardı. 130.000 - 160000 km arası istisnasız hepsinin enjektörleri pert oldu.
motorlarında da sorun çıktı. araçlar dizledi. bunları görünce bırakın ssangyongu dizel araçlardan soğudum.
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ie36 1 ay
mazot heryıl muayene mtv derken almak bitmiyorki
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Galathian 1 ay
Daha yeni Isuzu DMAX aldım. Durum şöyle: bütün pikaplarda şu anda satın alırken kdv %1, ötv %4. Motor hacmi, çekiş düzeni, ağırlık vs fark etmiyor. Yine bütün pikaplarda Ankara Kızılay, İstanbul 1. Köprü geçişi yasak, muayene yılda bir, hız limitleri hepsi için ticari araç limitlerinde. Tek fark şu: pikap 4x2 ise aracın ağırlığına göre 4x4 ise motor hacmine göre(binek gibi) hesaplanıyor ve ödüyorsunuz.
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Fiat S.p.A. 1 ay Galathian
4x4 te binek gibi vergi alıyor, muayene senede bir Kızılay 1. Köprü yasak, birşey derdimde bu dini bütün müşriklere hadi neyse
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Askaparta 1 ay
Bununla göreve gidebilseydik.
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Fiat S.p.A. 1 ay
Araç bence tam f/p olmuş pikap sevenler için iyi bir seçenek
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deoks 1 ay
Bunu alır İstanbul’da kullanır bizim millet.
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CapriceClassic 1 ay
4 çekerin vergisi çok olmasa günümüz şartlarında fiyatı iyi gibi duruyor.
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1ses1 1 ay CapriceClassic
Eskide kaldı 4x4 vergisi.
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karaköy_soğancısı 1 ay en beğenilen
hayırlısıyla şu ülke den kurtulalım da işçi maaşımızla biz de şundan bitane alalım ...
140 değil 22 bine MUSSO
Yanıtla +10
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Musty3535123 1 ay
araba fiyatları hep aynı ama bundan 10 sene önce bu araçlar 140 değil 40 bindi; ne kadar fakirleştik..
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