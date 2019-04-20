SsangYong Musso Grand Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör



Koreli üretici SsangYong, geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı yeni pickup modeli SsangYong Musso Grand’i Türkiye’de satışa sundu. SangYong pickup modellerinin 4. Jenerasyonu olarak karşımıza çıkan Musso Grand’in başlangıç fiyatı 137 bin TL olarak belirlenmiş.

SsangYong Musso Grand pickup, Türkiye’de Platinum adı verilen tek donanım seviyesiyle satılıyor. Aracın tasarımına dikkatli baktığınızda bir yerlerden tanıdık geldiğini fark edebilirsiniz. Zira SsangYong Musso Grand, markanın SUV modeli Rexton G4 ile aynı kasa yapısını paylaşıyor. Bunun yanı sıra, aracın yüksek mukavemetli 4 katmanlı şasiye sahip olduğu söyleniyor. Teknoloji ve donanımlarını da Rexton G4 ile paylaşan SsangYong Musso Grand’in özel bir kaplama ile korunan kasasında katlanabilir akıllı kancalar ve 12V güç çıkışlı priz bulunması kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor.

Sürücü odaklı bir kokpite sahip olan SsangYong Musso Grand’in pek çok özelliği direksiyon üzerindeki düğmelerden kontrol edilebiliyor. Konsolun merkezinde, dikey olarak yerleştirilmiş havalandırmaların arasında 8 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor. Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip dokunmatik ekranın hemen altında klima ayarlarının yapıldığı fiziksel düğmeler, onun hemen yanında da start/stop düğmesi mevcut. Güvenlik konusunda da taviz vermeyen SsangYong Musso Grand; çift hava yastığı, elektronik hız sabitleme, ESP, fren destek sistemi, yokuş iniş kontrolü, çekiş kontrol sistemi ve devrilme koruması gibi pek çok özelliğe sahip.

Dizel otomatikte 4x4 seçeneği

SsangYong Musso Grand’in kaputunun altında 2.2 litre turbo dizel motor kullanılıyor. 181 beygir güç üretebilen bu motor, 6 ileri manuel şanzımanla eşlendiğinde 400, 6 ileri otomatik şanzımanla eşlendiğinde ise 420 Nm tork üretebiliyor. Otomatik şanzımanlı versiyonunda 4x4 seçeneğiyle de tercih edilebilen SsangYong Musso Grand’in ortalama yakıt tüketimi 6.9 lt/100 km olarak açıklandı. Ön tarafında helezon yaylı çift salıncaklı, arka kısmında ise helezon yaylı beş nokta bağlantılı süspansiyon sistemi bulunan araç, bu sayede kullanıcısına binek otomobil konforu sunmayı amaçlıyor.

SsangYong Musso Grand fiyat listesi şu şekilde:

Musso Grand D2.2 4x2 MT Platinum 137.000 TL Musso Grand D2.2 4x2 AT Platinum 147.000 TL Musso Grand D2.2 4x4 AT Platinum 157.000 TL