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Staedtler yaz sonunda Chromebook'lar için dokunmatik ekran kalemi çıkaracak

Almanya merkezli Staedtler, dokunmatik ekranlı Chromebook'lar için bir dijital kalem geliştirdi. Eğitim odaklı Noris dijital kalem yaz sonunda piyasaya sürülecek.
11 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Staedtler, Google ile işbirliği içerisinde dokunmatik ekranlı Chromebook'lar için Noris adında, eğitim odaklı bir dijital kalem geliştirdi. Şirket, zaten Samsung'un Chromebook Plus ve Chromebook Pro modelleri için benzer bir kalem çıkardığı için bu tür ürünlere pek yabancı değil. Bu yaz sonunda ise diğer Chromebook'lar için pil içermeyen bir dijital kalem piyasaya sürecek.
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Google söz konusu Chromebook kaleminin, hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı olacağını söylüyor. Herhangi bir eşleştirme veya şarj gerektirmeyen stylus kalemin uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlandığını belirtelim. Çok sayıda Chrome OS uygulamasıyla uyumlu olan Noris dijital kalem, önümüzdeki yaz sonunda satın alınabilecek.

Fiyatı ile üzmeyecek

Staedtler, kalemin aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi mevcut Chromebook modeli ile çalışacağını söylüyor:
  • Acer Chromebook Tab 10
  • Acer Chromebook Spin 11 (R751T or CP311 models)
  • Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN
  • Asus Chromebook Flip C213
  • CTL Chromebook NL7TW=360
  • Dell Chromebook 11 convertible (5190)
  • HP Chromebook x360 11 G1 EE
  • Lenovo 500e Chromebook
  • Samsung Chromebook Plus
  • Samsung Chromebook Pro
Elektromanyetik Rezonans yani EMR teknolojisi sayesinde şarj gereksinimi duymayan kalem böylelikle her zaman için Chromebook'larla kullanılmaya hazır halde bekleyebilecek.
Google, Noris dijital kalemin cüzdanları üzmeyeceğini söylese de henüz fiyatını açıklamadı. Samsung’un Chromebook'ları için satılan modelin fiyatı 40 doların altında. Muhtemelen yeni kalem de benzer bir fiyat etiketine sahip olacak.

https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/live-iste-12-google-education-launches-save-time-creativity/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Dokunmatik ekran kalemi çıkartmak için bile ileri tarihe gün veriyorlar. Sanki bana uzay mekiği fırlatacaklar. Beklenti yaratmaktan başka bir şey değil. Yapın sürün piyasaya kardeşim, neyin derdindesiniz...
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