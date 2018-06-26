Staedtler yaz sonunda Chromebook'lar için dokunmatik ekran kalemi çıkaracak

Staedtler, Google ile işbirliği içerisinde dokunmatik ekranlı Chromebook'lar için Noris adında, eğitim odaklı bir dijital kalem geliştirdi. Şirket, zaten Samsung'un Chromebook Plus ve Chromebook Pro modelleri için benzer bir kalem çıkardığı için bu tür ürünlere pek yabancı değil. Bu yaz sonunda ise diğer Chromebook'lar için pil içermeyen bir dijital kalem piyasaya sürecek.

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Google söz konusu Chromebook kaleminin, hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı olacağını söylüyor. Herhangi bir eşleştirme veya şarj gerektirmeyen stylus kalemin uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlandığını belirtelim. Çok sayıda Chrome OS uygulamasıyla uyumlu olan Noris dijital kalem, önümüzdeki yaz sonunda satın alınabilecek.

Fiyatı ile üzmeyecek

Staedtler, kalemin aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi mevcut Chromebook modeli ile çalışacağını söylüyor:

Acer Chromebook Tab 10

Acer Chromebook Spin 11 (R751T or CP311 models)

Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN

Asus Chromebook Flip C213

CTL Chromebook NL7TW=360

Dell Chromebook 11 convertible (5190)

HP Chromebook x360 11 G1 EE

Lenovo 500e Chromebook

Samsung Chromebook Plus

Samsung Chromebook Pro

Elektromanyetik Rezonans yani EMR teknolojisi sayesinde şarj gereksinimi duymayan kalem böylelikle her zaman için Chromebook'larla kullanılmaya hazır halde bekleyebilecek.

Google, Noris dijital kalemin cüzdanları üzmeyeceğini söylese de henüz fiyatını açıklamadı. Samsung’un Chromebook'ları için satılan modelin fiyatı 40 doların altında. Muhtemelen yeni kalem de benzer bir fiyat etiketine sahip olacak.

https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/live-iste-12-google-education-launches-save-time-creativity/