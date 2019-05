Samsung Galaxy S10'un üç kameralı versiyonu olacak

Galaxy S serisi akıllı telefonların 10. yıl dönümüne özel olarak lanse edilmesi beklenen Samsung Galaxy S10 ile ilgili çok sayıda söylenti var. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üçlü kameraya sahip olacağı ileri sürülen cihazın Ocak 2019'da tanıtılacağına dair haberler çıktı. Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor akıllı telefonun üçlü kamera sistemi ile çıkabilme olasılığını güçlendiriyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple dört Qualcomm patentinin iptali için başvuruda bulundu"

Daha önceki sızıntılar, Samsung Galaxy S10'un “Beyond” kod adı altında geliştirildiğini ortaya koymuştu. Yayınlanan yeni rapor ise Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 olmak üzere üç farklı varyantının olacağını gösteriyor. Beyond 0, 5.8 inç ekrana sahip giriş seviyesi model olacak. Beyond 1'in ise aynı boyutta ancak kavisli bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Beyond 2 varyantı ise 6.2 inçlik kavisli ekranı ile Galaxy S9+ modelinin halefi olacak. Büyük olasılıkla Beyond 2, üç arka kameraya sahip varyant olarak sunulacak.

Huawei P20 Pro'ya rakip olacak

Şu an için kamera ile ilgili herhangi bir detay açıklanmadı. Bu hamle şirketin üçlü kamera teknolojisi ile donatılmış bir akıllı telefona sahip olan Huawei'ye cevap vermesi adına iyi bir fırsat olabilir. Bahsini ettiğimiz cihaz tahmin ettiğiniz gibi şirketin fotoğrafçılık yetenekleri ile övündüğü Huawei P20 Pro.

Galaxy S10'un üçlü kamera sistemi ile gelecek olması şüphesiz ki fiyat etiketine de yansıyacak. Akıllı telefonun nasıl bir fiyatla piyasaya sürüleceğini düşünüyorsunuz? Yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

https://www.sammobile.com/2018/06/25/galaxy-s10-triple-camera-system-own-model/