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Samsung Galaxy S10'un üç kameralı versiyonu olacak

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Samsung Galaxy S10'un üçlü kamera sistemi ile donatılmış bir varyantının olacağını gösteriyor.
11 ay
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Galaxy S serisi akıllı telefonların 10. yıl dönümüne özel olarak lanse edilmesi beklenen Samsung Galaxy S10 ile ilgili çok sayıda söylenti var. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üçlü kameraya sahip olacağı ileri sürülen cihazın Ocak 2019'da tanıtılacağına dair haberler çıktı. Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor akıllı telefonun üçlü kamera sistemi ile çıkabilme olasılığını güçlendiriyor.
Ayrıca Bkz. "Apple dört Qualcomm patentinin iptali için başvuruda bulundu"
Daha önceki sızıntılar, Samsung Galaxy S10'un “Beyond” kod adı altında geliştirildiğini ortaya koymuştu. Yayınlanan yeni rapor ise Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 olmak üzere üç farklı varyantının olacağını gösteriyor. Beyond 0, 5.8 inç ekrana sahip giriş seviyesi model olacak. Beyond 1'in ise aynı boyutta ancak kavisli bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Beyond 2 varyantı ise 6.2 inçlik kavisli ekranı ile Galaxy S9+ modelinin halefi olacak. Büyük olasılıkla Beyond 2, üç arka kameraya sahip varyant olarak sunulacak.

Huawei P20 Pro'ya rakip olacak

Şu an için kamera ile ilgili herhangi bir detay açıklanmadı. Bu hamle şirketin üçlü kamera teknolojisi ile donatılmış bir akıllı telefona sahip olan Huawei'ye cevap vermesi adına iyi bir fırsat olabilir. Bahsini ettiğimiz cihaz tahmin ettiğiniz gibi şirketin fotoğrafçılık yetenekleri ile övündüğü Huawei P20 Pro.
Galaxy S10'un üçlü kamera sistemi ile gelecek olması şüphesiz ki fiyat etiketine de yansıyacak. Akıllı telefonun nasıl bir fiyatla piyasaya sürüleceğini düşünüyorsunuz? Yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

https://www.sammobile.com/2018/06/25/galaxy-s10-triple-camera-system-own-model/ Yorum Yaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Hiç bir şey bulamayınca bir kamera daha ekleyip yeni telefon diyorlar anladığım kadarıyla. E şirketlere sürekli para lazım. İnsanlara ne satacaklar, hop bir kamera ekle ver gitsin piyasaya...
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huseyincarnege 11 ay
samsung s10plus+plus
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DH Misafiri 11 ay
Samsung un devri bitti bence. Daha önce Samsung cihazlar kullandım ve Samsung pişmanlık tır lafını sonuna kadar hakeden bit firma. Şuan Huawei p20 kullanıyorum gerçekten muazzam. Umarim telefonlar dahada buyumezler ve biz küçük performans li cihazlar kullanırız
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deoks 11 ay
Şöyle sinek gözü gibi 10 tanesini petek yapıp dizsinler bari
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xxxx1 11 ay
bıktım bu kameradan artık,ısıt ısıt sömürün ınsanları...yok cıft kameralı,yok bılmem 16 mp,yok Selfie zamazingosuu...
nasıl bir elektronik firmasısın kardeşim sen?sozum hepsine...kimsenin eli cebine gitmiyor bu üreticilerin İnovasyon diye bir sey yok artık ozellıkle 2000 den sonra.akıllı telfon:kamera anladıkları bu.
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Camino Del Rio 11 ay
Ocak 2018 yazıyor
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macromedia21 11 ay Camino Del Rio
uyarı için teşekkürler düzeltildi...
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Johan Elmander 11 ay
Beyond 0 büyük ihtimalle Apple da süper orta sınıf yapıyor biz neden yapmayalım kafası ile yapılan bir model.
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idombayci 11 ay
Yakın gelecekte telefonlu kamera diyecekler. İşin ucu sinek gözü gibi olmasın.
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esmerbuyucu 11 ay
Huawei 4'ler.
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Slaved by makarna 11 ay
Samsung her zaman risklidir, bir bakmışsın şebeke gitmiş
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akıllı telefon, cep telefonu ve
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