Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti

Snapchat'in ayak izlerini takip eden Instagram, Şubat ayında test etmeye başladığı ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti. Daha önce bir grup test kullanıcısının hizmetine sunulan bu özellikle birlike tıpkı Snapchat'de olduğu gibi hikayelerin ekran görüntüsü alındığında hikaye sahibine bildirim gidiyordu lakin sosyal medya devi Instagram, çok tartışılan bu özellik için geri adım attı.

En kötüsü de bu özelliği kimlerin kullandığı net olarak bilinmiyordu. Peki ya Instagram'ın test ettiği bu özellik nasıl çalışıyordu?

Eğer hikayenizin ekran görüntüsünü kimin aldığını merak ediyorsanız, hikayenizi yukarı kaydırmanız yeterli. Bu kısımda hikayenin ekran görüntüsünü alan kullanıcıların yanında küçük bir yıldız beliriyor. Üstelik Instagram bu yıldızın ne anlama geldiğini küçük bir notla da açıklıyor lakin tehlikenin artık son bulduğunu söyleyebiliriz.

https://www.buzzfeed.com/katienotopoulos/instagram-stopped-notifying-when-you-screenshot-stories?utm_term=.vs9gPELwPj#.etJ36exm6O