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Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti

Stalkerların dikkatine! Daha önce Snapchat'de olduğu gibi ekran görüntüsü bildirimleri göndermek için hazırlıklarda bulunan sosyal medya devi Instagram, çok tartışılan bu özellikten vazgeçti.
11 ay
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3
sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Snapchat'in ayak izlerini takip eden Instagram, Şubat ayında test etmeye başladığı ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti. Daha önce bir grup test kullanıcısının hizmetine sunulan bu özellikle birlike tıpkı Snapchat'de olduğu gibi hikayelerin ekran görüntüsü alındığında hikaye sahibine bildirim gidiyordu lakin sosyal medya devi Instagram, çok tartışılan bu özellik için geri adım attı.
En kötüsü de bu özelliği kimlerin kullandığı net olarak bilinmiyordu. Peki ya Instagram'ın test ettiği bu özellik nasıl çalışıyordu? 
Eğer hikayenizin ekran görüntüsünü kimin aldığını merak ediyorsanız, hikayenizi yukarı kaydırmanız yeterli. Bu kısımda  hikayenin ekran görüntüsünü alan kullanıcıların yanında küçük bir yıldız beliriyor. Üstelik Instagram bu yıldızın ne anlama geldiğini küçük bir notla da açıklıyor lakin tehlikenin artık son bulduğunu söyleyebiliriz. 

https://www.buzzfeed.com/katienotopoulos/instagram-stopped-notifying-when-you-screenshot-stories?utm_term=.vs9gPELwPj#.etJ36exm6O Yorum Yaz
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***Leopard*** 11 ay en beğenilen
Et mezatında bunu yapsa baya kullanıcı kaybederdi sanırım , sosyal medya denen kendini pazarlama mekanında doğrusunu yapmış Instagram.
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Statistik 11 ay
Artik bundan sonra da telefonlarin varsa goz takibi ozelligini kullanarak" kullanicilar nerenize ne kadar bakti" gibi ozellikler gelse hiç sasirmayalim
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Glorfindel1907 11 ay
Bu şekilde ekran görüntüsü almanın mantığı nedir yani sebebi ne açıklayabilirmi biri?
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***Leopard*** 11 ay en beğenilen
Et mezatında bunu yapsa baya kullanıcı kaybederdi sanırım , sosyal medya denen kendini pazarlama mekanında doğrusunu yapmış Instagram.
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