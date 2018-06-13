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Google Translate artık daha zeki

Google'ın sinirsel makine çeviri teknolojisi (NMT) çevrimdışı hizmet verecek. Türkçe dil desteğinin de yer aldığı bu paketlerle birlikte internet bağlantısı olmadan da başarılı sonuçlar almak mümkün.
11 ay
4,7b
1
14
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın iki yıl önce kullanıma sunduğu sinirsel makine çeviri teknolojisi (NMT) artıkçevrimdışı olarak da hizmet verebilecek. Daha önce de çevrimdışı hizmet veren Google Translate, cümleleri parça parça çevirip pek de iyi bir deneyim sunmuyordu lakin AI tarafından desteklenen çevrimdışı çevirmenler sayesinde eskiye nazaran çok daha başarılı bir çeviri deneyimi vaat edilecek. 
Nöral sistem, bütün cümleleri parça parça çevirmek yerine tek seferde cümleleri çevirebiliyor. En uygun çeviriyi belirlemeye yardımcı olmak için daha geniş bir bağlam kullanan NMT, daha sonra uygun dil bilgisi ile konuşan gerçek bir kişi gibi sesi yeniden düzenler ve ayarlar. Bu sayede tercüme edilmiş paragraf ve makaleler çok daha pürüzsüz ve okunması kolay hale geliyor.
Google tarafından paylaşılan örnek, sonuçların çevrimiçi sürüm kadar iyi olmasa da AI çevirisinin nasıl bir fark yarattığını göstermektedir.  35 ile 45 MB arasındaki yeni AI destekli çevrimdışı çeviri paketleri Android ve iOS cihazlar için Türkçe'nin de dahil olduğu 59 dilde mevcut olacak: Afrikaans, Arnavutça, Arapça, Belarusça, Bengalce, Bulgarca, Katalanca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Esperanto, Estonca, Filipinli Fince, Fransızca, Galiçya, Gürcüce, Almanca, Yunanca, Guceratça, Haiti Creole, İbranice, Hintçe, Macarca, İzlandaca, Endonezyaca, İrlandaca, İtalyanca, Japonca, Jannada, Korece, Lavtian, Litvanyaca, Makedonca, Malayca, Maltaca, Marathi, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, Svahili, İsveççe, Tamilce, Telugu, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Urduca, Vietnamca ve Galce.
Paketler bugün piyasaya sürülmeye başlarken ve 15 Haziran Cuma günü itibariyle tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

https://www.blog.google/products/translate/offline-translations-are-now-lot-better-thanks-device-ai/ Yorum Yaz
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mavizamanda 11 ay
Bilim diye buna derim
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num 11 ay en beğenilen
Haberden iki cümleyi masaüstünden (bağlantı varken) çevirmesini istedim. Sonuç hayli tatmin edici. Mobilde kullanıma sunulduktan sonra (internet bağlantısı yokken) deneyeceğim. Karşılaştırırız. Sonucu merak ediyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ters çeviri ile aynı metni tekrar Türkçeye çevirmesini istediğimde de mantıklı bir sonuç elde ediyorum şu anda.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Haberden iki cümleyi masaüstünden (bağlantı varken) çevirmesini istedim. Sonuç hayli tatmin edici. Mobilde kullanıma sunulduktan sonra (internet bağlantısı yo...
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sosisvesalam 11 ay
donanım haber editörlerine gün doğdu direk google translate ile haber verebilirler gerçi o zaman kimse siteye uğramaz gerçi bu haliyle bile pek kimse takılmıyor artık muhalefetin kendini tamin etme yeri oldu site teknoloji sitesi diye girenler azınlık oldu.
guru3d.com/...

Uzun zaman oldu ve söylentilerle dolu uzun bir yol oldu, ancak söylentiler yavaş yavaş katılaşıyor gibi görünüyor. Nvidia, mühendislik çalışanlarına yeni bir grafik kartı için brifing verecek. Grafik kartı serisi Turing olacaktır.
Turing'in adı birkaç kez daha geldi, Reuters bir noktada Turing adında bir NVIDIA GPU'dan bahsetmişti, bunu Turing adıyla gerçekten çelişen bir oyuncu kartı olarak etiketlediler. Turing, AI ve HPC ürünleri (yapay zeka için Turing testi) için daha uygun bir isim olacaktır. Tam olarak ne olduğuyla ilgili olarak, içeridekilerin halkasının dışında hiç kimse gerçekten bilmez. Çoğumuz bir Pascal GDDR6 bellek ile olsa da bekliyoruz. GeForce GTX 1180, 2080 denilen şey sadece tahmin edebiliyoruz.
En son söylentiler, Nvidia'nın eğitim ve mühendislik departmanlarının eğitimi olacağını ve bu günlerde gerçekten haberlerin yer alacağını söyledi. Bu söylentiler Tom's Hardware Germany'den geliyor ve “Nvidia'nın kalkınma departmanlarından ilgili çalışanları eğitmeye şimdiden başlamış olduğu bazı kurul ortaklarından gayri resmi olarak öğreniliyor”.
Yazdıkları parça 'if' kelimesinin çok fazla kullanımını içeriyor. Medya aynı zamanda bir BoM'nin (bu kartları üretmek için gerekli olan materyaller listesi) piyasaya sürüleceğini de iddia ediyor, ancak parça makaleyi biraz daha açık bir şekilde okursanız sadece bir varsayımı temel alıyor.
"Eğer 3 aylık kuralı takip ederseniz, ilk yönetim kurulu ortak kartları Ağustos sonunda ya da eylül ayı başında piyasada görünmelidir. Ancak, bazı ortaklar en az iki hafta boyunca bir değişim bekliyorlar, bu nedenle Eylül oldukça makul görünüyor "
donanım haber editörlerine gün doğdu direk google translate ile haber verebilirler gerçi o zaman kimse siteye uğramaz gerçi bu haliyle bile pek kimse takılmıyo...
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1 Avatar
Elsa 11 ay
Lavtian diye bir dil yok Letonca olmasın?
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ÇatlakMerlin 11 ay
Valla bravo Google'a. İşte böyle şeyler yapsın canımı yesin. Eski hali neydi öyle translatein. Ben var gitmek Ankara filan gibi şeyler çeviriyordu. Hatta daha da kötüsü çoğu zaman...
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DH Misafiri 11 ay
Şu anında çeviriyi iyice bi otırtabilselerde. Oyunlarda , filmlerde , tv programlarında altyazı çevirme klayından kurtulsak.
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fırat.ç. 11 ay
Dh haberleri daha guzel cevrilecek anlasilan.
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N. Chomsky 11 ay

Uzun cümlelerde virgülden sonra halen saçmalamaya devam ediyor. Edebi anlamı yoğun olanlarda da yine mantıksız çeviriler yapıyor. Yakın bir sürede bunların üstesinden geleceğini düşünmüyorum.
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XanthiN 11 ay
Sinirsel makine çevirisinden sonra çok daha başarılı bir hale bürünmüştü. Geliştirmeye devam etmeleri güzel. 😍
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asig 11 ay
turkce tayca ceviremiyor once inglizceye cevirip sonra ingilizceyi turkceye ceviriyorum.
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GÖKHANK 11 ay
" En uygun çeviriyi belirlemeye yardımcı olmak için daha geniş bir bağlam kullanan NMT, daha sonra uygun dil bilgisi ile konuşan gerçek bir kişi gibi sesi yeniden düzenler ve ayarlar. Bu sayede tercüme edilmiş paragraf ve makaleler çok daha pürüzsüz ve okunması kolay hale geliyor.
Paketler bugün piyasaya sürülmeye başlarken ve 15 Haziran Cuma günü itibariyle tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak"
denilmiş.
Ofiste bilgisayarda 15 hazirandan itibaren aşağıdaki linke tıkladığımızda çeviriler bu şekildemi olacak? Yoksa sadece mobil içinmi?
translate.google.com/...
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sosisvesalam 11 ay
donanım haber editörlerine gün doğdu direk google translate ile haber verebilirler gerçi o zaman kimse siteye uğramaz gerçi bu haliyle bile pek kimse takılmıyor artık muhalefetin kendini tamin etme yeri oldu site teknoloji sitesi diye girenler azınlık oldu.
guru3d.com/...

Uzun zaman oldu ve söylentilerle dolu uzun bir yol oldu, ancak söylentiler yavaş yavaş katılaşıyor gibi görünüyor. Nvidia, mühendislik çalışanlarına yeni bir grafik kartı için brifing verecek. Grafik kartı serisi Turing olacaktır.
Turing'in adı birkaç kez daha geldi, Reuters bir noktada Turing adında bir NVIDIA GPU'dan bahsetmişti, bunu Turing adıyla gerçekten çelişen bir oyuncu kartı olarak etiketlediler. Turing, AI ve HPC ürünleri (yapay zeka için Turing testi) için daha uygun bir isim olacaktır. Tam olarak ne olduğuyla ilgili olarak, içeridekilerin halkasının dışında hiç kimse gerçekten bilmez. Çoğumuz bir Pascal GDDR6 bellek ile olsa da bekliyoruz. GeForce GTX 1180, 2080 denilen şey sadece tahmin edebiliyoruz.
En son söylentiler, Nvidia'nın eğitim ve mühendislik departmanlarının eğitimi olacağını ve bu günlerde gerçekten haberlerin yer alacağını söyledi. Bu söylentiler Tom's Hardware Germany'den geliyor ve “Nvidia'nın kalkınma departmanlarından ilgili çalışanları eğitmeye şimdiden başlamış olduğu bazı kurul ortaklarından gayri resmi olarak öğreniliyor”.
Yazdıkları parça 'if' kelimesinin çok fazla kullanımını içeriyor. Medya aynı zamanda bir BoM'nin (bu kartları üretmek için gerekli olan materyaller listesi) piyasaya sürüleceğini de iddia ediyor, ancak parça makaleyi biraz daha açık bir şekilde okursanız sadece bir varsayımı temel alıyor.
"Eğer 3 aylık kuralı takip ederseniz, ilk yönetim kurulu ortak kartları Ağustos sonunda ya da eylül ayı başında piyasada görünmelidir. Ancak, bazı ortaklar en az iki hafta boyunca bir değişim bekliyorlar, bu nedenle Eylül oldukça makul görünüyor "
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num 11 ay en beğenilen
Haberden iki cümleyi masaüstünden (bağlantı varken) çevirmesini istedim. Sonuç hayli tatmin edici. Mobilde kullanıma sunulduktan sonra (internet bağlantısı yokken) deneyeceğim. Karşılaştırırız. Sonucu merak ediyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ters çeviri ile aynı metni tekrar Türkçeye çevirmesini istediğimde de mantıklı bir sonuç elde ediyorum şu anda.
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