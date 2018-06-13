Google Translate artık daha zeki

Arama devi Google'ın iki yıl önce kullanıma sunduğu sinirsel makine çeviri teknolojisi (NMT) artıkçevrimdışı olarak da hizmet verebilecek. Daha önce de çevrimdışı hizmet veren Google Translate, cümleleri parça parça çevirip pek de iyi bir deneyim sunmuyordu lakin AI tarafından desteklenen çevrimdışı çevirmenler sayesinde eskiye nazaran çok daha başarılı bir çeviri deneyimi vaat edilecek.

Nöral sistem, bütün cümleleri parça parça çevirmek yerine tek seferde cümleleri çevirebiliyor. En uygun çeviriyi belirlemeye yardımcı olmak için daha geniş bir bağlam kullanan NMT, daha sonra uygun dil bilgisi ile konuşan gerçek bir kişi gibi sesi yeniden düzenler ve ayarlar. Bu sayede tercüme edilmiş paragraf ve makaleler çok daha pürüzsüz ve okunması kolay hale geliyor.

Google tarafından paylaşılan örnek, sonuçların çevrimiçi sürüm kadar iyi olmasa da AI çevirisinin nasıl bir fark yarattığını göstermektedir. 35 ile 45 MB arasındaki yeni AI destekli çevrimdışı çeviri paketleri Android ve iOS cihazlar için Türkçe'nin de dahil olduğu 59 dilde mevcut olacak: Afrikaans, Arnavutça, Arapça, Belarusça, Bengalce, Bulgarca, Katalanca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Esperanto, Estonca, Filipinli Fince, Fransızca, Galiçya, Gürcüce, Almanca, Yunanca, Guceratça, Haiti Creole, İbranice, Hintçe, Macarca, İzlandaca, Endonezyaca, İrlandaca, İtalyanca, Japonca, Jannada, Korece, Lavtian, Litvanyaca, Makedonca, Malayca, Maltaca, Marathi, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, Svahili, İsveççe, Tamilce, Telugu, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Urduca, Vietnamca ve Galce.

Paketler bugün piyasaya sürülmeye başlarken ve 15 Haziran Cuma günü itibariyle tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.