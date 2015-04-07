Stanford'dan geleceğin batarya teknolojisi: Alüminyum-ion

Hayatımıza giren taşınabilir cihaz sayısı her geçen gün artmaya devam ederken enerjiyi depolama ihtiyacımız da bu doğrultuda artmakta. Bu da bilim ve teknoloji araştırmalarında alternatif çözümlerin üretilmesine vesile olmakta. Uzun şarj süresi ve kullanım ömrü açısından baktığımızda günümüzdeki lityum tabanlı bataryalar halen daha yeterli performansı bizlere sunamıyor.









Stanford üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonucu neticesinde gelecekte lityum bataryalara elveda diyebiliriz. Üniversite, yapılan araştırmalarda yalnızca 1 dakikada tamamen şarj olabilen Alüminyum tabanlı bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Lityum tabanlı bataryalara oranla patlama riskinin oldukça düşük olduğu bataryanın üretim maliyetlerinin de oldukça uygun seviyede olduğu belirtiliyor. Ateşe atıldığında herhangi bir tepki vermeyen bataryanın rahatlıkla istenilen şekli alabilen yapısıyla gelecekte pek çok farklı cihazda kullanılacağını da tahmin edebiliriz.









Bütün bunlara ilaveten standart li-ion bataryaların 1000 tekrar şarj ömrüne oranla 7500 gibi 7.5 katı fazla batarya kullanım ömrü sunan alüminyum-ion bataryanın şu anki prototipleri günlük kullanım için yeterli seviyeye ne yazık ki henüz ulaşmış değil. Li-ion pillerin karşıladığı 3.6V elektriğe göre 2V gibi daha düşük bir değer karşılayabilen Alüminyum-ion pil kilogram başına 40 watt enerji depolayabiliyorken bu değerle li-ion bataryaların ortalama 200 W/kg değerinin de aşağısında kalıyor.

Ancak kullanılan katodun geliştirilmesiyle bu gibi sorunların aşılabileceğini belirten araştırmacılar bu sorunların hallolmasıyla alüminyum-ion bataryaların sunduğu özelliklerle geleceğin bataryası olacağını düşünüyor. Stanford tarafından batarya ile ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.





https://news.stanford.edu/news/2015/march/aluminum-ion-battery-033115.html