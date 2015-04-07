Stanford'dan geleceğin batarya teknolojisi: Alüminyum-ion

Haber Editörü
Hayatımıza giren taşınabilir cihaz sayısı her geçen gün artmaya devam ederken enerjiyi depolama ihtiyacımız da bu doğrultuda artmakta. Bu da bilim ve teknoloji araştırmalarında alternatif çözümlerin üretilmesine vesile olmakta. Uzun şarj süresi ve kullanım ömrü açısından baktığımızda günümüzdeki lityum tabanlı bataryalar halen daha yeterli performansı bizlere sunamıyor.
Stanford üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonucu neticesinde gelecekte lityum bataryalara elveda diyebiliriz. Üniversite, yapılan araştırmalarda yalnızca 1 dakikada tamamen şarj olabilen Alüminyum tabanlı bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Lityum tabanlı bataryalara oranla patlama riskinin oldukça düşük olduğu bataryanın üretim maliyetlerinin de oldukça uygun seviyede olduğu belirtiliyor. Ateşe atıldığında herhangi bir tepki vermeyen bataryanın rahatlıkla istenilen şekli alabilen yapısıyla gelecekte pek çok farklı cihazda kullanılacağını da tahmin edebiliriz.
Bütün bunlara ilaveten standart li-ion bataryaların 1000 tekrar şarj ömrüne oranla 7500 gibi 7.5 katı fazla batarya kullanım ömrü sunan alüminyum-ion bataryanın şu anki prototipleri günlük kullanım için yeterli seviyeye ne yazık ki henüz ulaşmış değil. Li-ion pillerin karşıladığı 3.6V elektriğe göre 2V gibi daha düşük bir değer karşılayabilen Alüminyum-ion pil kilogram başına 40 watt enerji depolayabiliyorken bu değerle li-ion bataryaların ortalama 200 W/kg değerinin de aşağısında kalıyor.
Ancak kullanılan katodun geliştirilmesiyle bu gibi sorunların aşılabileceğini belirten araştırmacılar bu sorunların hallolmasıyla alüminyum-ion bataryaların sunduğu özelliklerle geleceğin bataryası olacağını düşünüyor. Stanford tarafından batarya ile ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
https://news.stanford.edu/news/2015/march/aluminum-ion-battery-033115.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elektrik dediğimizde tetikleyici olarak elektronlar iletken olarak bakır yada diğer metaller kullanılıyor, fotonun kullanılması için iletecek malzemeler lazım fiber optik kullanılarak veri iletişiminde ve bilgisayarlarda zaten bir aşamada kullanılıyor, birde kuantum bilgisayarları var oradada işlemcilerde kullanmak için tasarlanıyor.
bi arada sarji en cok yiyen sebeke oldugu icin(ki ekrani var oyunu var) sebekenin az sarj goturebilrcegi bir teknoloji uzerinde çalışıyorlardı.
Neyse bi on seneye kadar belki kullaniriz bu yeni pilleri
Bu yorum niye bu kadar eksi almış ki? Her gün bu konuda yeni bir haber var ama elimize geçen bir şey yok. Aynısı tıpta da birçok alanda mevcut. Mesela her yerde "Felçli fareler tedavi edildi", "Yürüyemeyen omurilik felçli hasta iyileşti" gibi haberler var ama benim gördüğüm bir şey yok. Yine sağlığım aynı.
ASELSAN ve IBM elektrikli araçlar için yüksek performanslı pil üretecek.
ASELSAN ile IBM ortak yürüteceği Ar-Ge ile elektrikli araçlar için uzun menzilli pil geliştirmek için çalışmalara başladı. Pillerin 4 kişilik bir binek otomobilde 800 km menzile ulaşmasının planlandığı vurgulandı. Bu mesafeyle, tek şarjla İstanbul'dan Kayseri'ye kadar yol alınabiliyor.
ASELSAN, dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden ABD'li IBM ile taşıtlarda kullanılacak pil geliştireceğini duyurdu. ASELSAN'dan yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt içinde yürüttüğü yüksek nitelikli araştırma çalışmalarının seviyesini yurt dışındaki lider araştırma şirketleri ve kurumları ile işbirliği yaparak daha da artırmayı hedefliyor. ASELSAN, bu hedef doğrultusunda dünyanın en büyük araştırma merkezlerine sahip IBM ile ortak araştırma projeleri yürütme konusunda sözleşme imzaladı" denildi. İşbirliğinin, ilk aşamasında, metal-hava pil teknolojileri ile milimetre dalga tümleşik devreler üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını kapsadığı kaydedildi. Anlaşma, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve IBM Genel Müdür Yardımcısı Kenneth J. Keating Jr. tarafından imzalandı.
İstanbul'dan Kayseri'ye kadar kesintisiz ulaşım
Üzerinde çalışılacak metal-hava teknolojili pillerin, mevcut li-ion (lityum iyon) pillerine göre aynı ağırlıkta 5 kat daha fazla enerji depolayabileceği belirtilerek, halen elektrikli araçların en önemli sorunu olan menzil konusunda sıçrama yapılabileceği kaydedildi. Açıklamada, yeni teknolojili pilin geliştirilmesinin menzil sorununu büyük ölçüde çözeceği belirtilerek, "Mevcut Li-ion pil teknolojileriyle ancak 160 km (100 mil) gidebilen aile tipi bir binek otomobil, geliştirilecek yeni teknoloji sayesinde en az 800 km (500 mil) mesafeyi alabilecek. Örneğin; dört kişilik bir aileyi taşıyan elektrikli otomobil, tam doldurulmuş bataryası ile İstanbul'dan Kayseri'ye hiç şarj edilmeden ulaşabilecek" denildi.
İşbirliğinin diğer yönünü oluşturan milimetre dalga tümleşik devrelerin IBM teknolojisi kullanılarak geliştirileceği belirtilerek, bu devrelerle üretilecek radarlı cihazların araçların çarpışmasının otomatik olarak önlenmesi, sınır koruma, havalimanı yabancı cisim tespiti, otomatik iniş ve kalkış radarları gibi alanlardaki sistemleri üretmeyi sağlayacağı kaydedildi.