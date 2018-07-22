Star Trek: Discovery'nin 2. sezonundan ilk fragman yayımlandı

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Geçtiğimiz yıl yayımlanan Star Trek: Discovery ile uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönen Star Trek, küçük ekrandaki yolculuğunu sürdürüyor. CBS All Access tarafından hazırlanan Star Trek: Discovery, önümüzdeki yıl 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek.

Şu sıralar ABD'de düzenlenen San Diego Comic-Con'da yeni projelerini tanıtan CBS, ilk sezonu ile büyük beğeni kazanan Star Trek: Discovery'nin 2019'nun ocak ayında 2. sezonu ile geri döneceğini duyurdu. Ayrıca dizinin yeni sezonundan ilk fragman da yayımlandı.

İlk sezonunda orijinal Star Trek dizisinden birçok karaktere ve hikayeye yer veren Discovery, ikinci sezonunda da orijinal hikayeden izler taşıyacak. Star Trek dizisi ile özdeşleşen Enterprise (Atılgan) uzay gemisinin önemli bir rol oynayacağı yeni sezonda ekibe Enterprise'ın Kirk'ten önceki kaptanı olan Christopher Pike da katılacak.

Öte yandan Star Trek: Discovery'den önce yayımlanacak ve dört bölümden oluşacak Star Trek: Short Treks de Comic-Con'da duyuruldu. Uzunlukları 10 ile 15 dakika arasında değişecek bu mini bölümlerde, Discovery'de yer alan Saru ve Tilly gibi karakterlerin hikayeleri anlatılacak.