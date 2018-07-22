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Star Trek: Discovery'nin 2. sezonundan ilk fragman yayımlandı

Geçtiğimiz yılın en sevilen dizilerinden Star Trek: Discovery, önümüzdeki yıl 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek. Dizinin yeni sezonundan ilk fragman Comic-Con'da yayımlandı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Trek: Discovery'nin 2. sezonundan ilk fragman yayımlandı
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Geçtiğimiz yıl yayımlanan Star Trek: Discovery ile uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönen Star Trek, küçük ekrandaki yolculuğunu sürdürüyor. CBS All Access tarafından hazırlanan Star Trek: Discovery, önümüzdeki yıl 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek.

Şu sıralar ABD'de düzenlenen San Diego Comic-Con'da yeni projelerini tanıtan CBS, ilk sezonu ile büyük beğeni kazanan Star Trek: Discovery'nin 2019'nun ocak ayında 2. sezonu ile geri döneceğini duyurdu. Ayrıca dizinin yeni sezonundan ilk fragman da yayımlandı.
İlk sezonunda orijinal Star Trek dizisinden birçok karaktere ve hikayeye yer veren Discovery, ikinci sezonunda da orijinal hikayeden izler taşıyacak. Star Trek dizisi ile özdeşleşen Enterprise (Atılgan) uzay gemisinin önemli bir rol oynayacağı yeni sezonda ekibe Enterprise'ın Kirk'ten önceki kaptanı olan Christopher Pike da katılacak.
Öte yandan Star Trek: Discovery'den önce yayımlanacak ve dört bölümden oluşacak Star Trek: Short Treks de Comic-Con'da duyuruldu. Uzunlukları 10 ile 15 dakika arasında değişecek bu mini bölümlerde, Discovery'de yer alan Saru ve Tilly gibi karakterlerin hikayeleri anlatılacak.
 

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SEO-Uzmanı 10 ay
1. sezonun sonunda ; 1. sezonun bütün bir konu olduğu gösteriliyordu !
ama inanın son bir kaç bölüme gelene kadar ilk bölümle alakasını bile bağdaştıramıyorsunuz !
umarım 2. bölümde de 1. sezondaki bu hatayı yapmazlar !
dahası yeni seride yeni motor teknolojisiyle gidilmeyen alanlara gidiliyorken
bu motor teknolojisiyle paralel evrene geçmek için kullanılmıştı,
özetle ; paralel evrene geçebilecek kadar güçlü bir motor teknolojisi varken
umarım şu klingonlu ucuz maskeli karakterleri artık dahil etmezler !
kablumba kabuğundan gına geldi yani !
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cocainbar 10 ay
Aldik yine illuminatiyi subliminal olarak.
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profecco 10 ay
Bu diziyle aynı zamanlarda başlayan The Orville bu diziden daha iyi. Family Guy dizisindeki Seth Macfarlane oynuyor ve her bölüm, üzerinde tartışılacak kadar güzel bilimkurgu öğeleri taşıyor.
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darkaura 10 ay profecco
kesinlikle ayni fikirdeyim. gene roddenberry nin gercek mirascisi orville dir. yeni sozde star treklerin ici bos aksiyon ve effeklerle unuttugu felsefi derinligi fazlasiyla iceriyor. gunumuzde yasanan kulturel vasatlasmayada cok iyi gondermeleri var.
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Scene 10 ay
Araya reklam gibi olacak ama bu türü sevenler 2003 yapımı sadece 15 bölümü olan Firefly'ı izlemeden ölmesin.
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mert1907 10 ay Scene
Devam filmi olarak da Serenity'i izleyebilirler.
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