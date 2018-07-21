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YouTube, yeni bilim-kurgu dizisi Origin'in ilk fragmanını yayımladı

Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden YouTube, bu sonbaharda yayımlanmaya başlayacak yeni bilim-kurgu dizisi Origin'in ilk fragmanını yayımladı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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YouTube, yeni bilim-kurgu dizisi Origin'in ilk fragmanını yayımladı
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12 Deadly Days ve Broke gibi düşük prodüksiyonlu projelerle orijinal içerik alanına giriş yapan YouTube, son dönemde daha dikkat çekici orijinal dizilere imza atıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı Cobra Kai ve Impulse gibi popüler dizilerle bu alanda iddialı olduğunu gösteren YouTube, orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırıyor.

YouTube'un önümüzdeki dönemde yayınlayacağı orijinal dizilerden biri de bilim-kurgu dizisi Origin olacak. Bu sonbaharda izleyiciler ile buluşacak yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan YouTube, Origin'in ilk fragmanını yayımladı.
Uzak bir gezegene yolculuk eden bir uzay gemisinde geçen Origin, geminin beklenmedik bir sorun ile karşılaşmasının ardından uzayın derinliklerinde mahsur kalan yolcuların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Hayatta kalmak için birlikte çalışmak zorunda kalan yolcular, çok zaman geçmeden gemideki herkesin düşündükleri kadar zararsız olmadığını fark edecek.
Paul W.S. Anderson (Resident Evil, Alien vs Preador)'ın yönetmenliğini üstlendiği Origin'in başrollerinde Tom Felton, Natalia Tena, Sen Mitsuji, Nora Arnezeder, Fraser James, Philipp Christopher ve Nina Wadia yer alıyor.
İlk sezonu 10 bölümden oluşan Origin, bu sonbaharda YouTube Premium (eski adıyla YouTube Red) üzerinden yayımlanacak.
 

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NaBuSe 5 ay
Ben bitirdim. Bu türü sevenler için güzel. Ben sevdim.
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landmoon 6 ay
Hepsini izledim , kısıtlı bir alan ve oyuncu sayısına göre başarılı iş çıkarmışlar
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ContEmpor4ry 6 ay
2 Bölüm izledim.
Dead Space,Blade Runner,Passengers,Alien'dan esintiler var.

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evohan 6 ay
fena değil arkadaşlar lost, Passengers, Event Horizon, Alien gibi yapımları sevenler sıkılmadan izleyecektir, oyuncular mekanlar ve görsel efekler ortalamayı aşmış diyebilirim, şimdilik 2-3 bölüm izedim o kapsamda söylüyorum
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dracula502 6 ay evohan
Hocam youtube bulamadım nerden izleye bilirim link verirmisin
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Tengrist 10 ay
Adamlar geleceği beyinlere nakış gibi işlişyorlar Bizimkiler Saçma sapan ağa aşiret barzo filmleri yapıp duruyorlar
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ApsinteX 10 ay
Özgün değil gibi. Altred Carbon tarzında olmuş sanki..
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ApsinteX 10 ay
Özgün değil gibi. Altred Carbon tarzında olmuş sanki..
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Quard 10 ay
Kapalı alan bilim kurgu dizisi.Kapalıdan kastım uzay mekiğinin içinde gelişecek olayları kapsaması..Okurken kafanızda tanıdık birçok film dizi sahnesi gelmiştir(en azından benim geldi)bence sıradan bir bilim kurgu dizisi gibime geldi.Konusu, bir yerde kapalı olma,kimsenin masum olmaması vs...
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