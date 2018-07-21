YouTube, yeni bilim-kurgu dizisi Origin'in ilk fragmanını yayımladı

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12 Deadly Days ve Broke gibi düşük prodüksiyonlu projelerle orijinal içerik alanına giriş yapan YouTube, son dönemde daha dikkat çekici orijinal dizilere imza atıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı Cobra Kai ve Impulse gibi popüler dizilerle bu alanda iddialı olduğunu gösteren YouTube, orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırıyor.

YouTube'un önümüzdeki dönemde yayınlayacağı orijinal dizilerden biri de bilim-kurgu dizisi Origin olacak. Bu sonbaharda izleyiciler ile buluşacak yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan YouTube, Origin'in ilk fragmanını yayımladı.

Uzak bir gezegene yolculuk eden bir uzay gemisinde geçen Origin, geminin beklenmedik bir sorun ile karşılaşmasının ardından uzayın derinliklerinde mahsur kalan yolcuların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Hayatta kalmak için birlikte çalışmak zorunda kalan yolcular, çok zaman geçmeden gemideki herkesin düşündükleri kadar zararsız olmadığını fark edecek.

Paul W.S. Anderson (Resident Evil, Alien vs Preador)'ın yönetmenliğini üstlendiği Origin'in başrollerinde Tom Felton, Natalia Tena, Sen Mitsuji, Nora Arnezeder, Fraser James, Philipp Christopher ve Nina Wadia yer alıyor.

İlk sezonu 10 bölümden oluşan Origin, bu sonbaharda YouTube Premium (eski adıyla YouTube Red) üzerinden yayımlanacak.