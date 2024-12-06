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    Harry Potter dizisinin çekim tarihi belli oldu

    HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisi momentum kazanmaya başladı. Şu sıralar casting aşamasında olan dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı belli oldu.         
    Harry Potter dizisinin çekim tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    HBO'nun merakla beklenen Harry Potter dizisi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, diziye dair haberler de üst üste gelmeye başladı. Hatırlarsanız dün, dizide Severus Snape karakterini canlandırması için Paapa Essiedu (The Lazarus Project)'ya teklif götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bir yandan oyuncu kadrosuna dair haberler ve söylentiler gelmeye devam ederken, diğer yandan dizinin çekim tarihi de netlik kazanmaya başladı..

    Projenin başındaki isimler olan Francesca Gardiner ve Mark Mylod, dün Londra'da gerçekleşen Max Showcase etkinliğine katıldılar. Bu panelde Harry Potter dizisi hakkında konuşan ikili, dizinin çekimlerine 2025 yazında başlanacağını duyurdu. Dizinin çekimleri, daha önce Harry Potter filmlerinin de çekildiği Leavesden stüdyolarında gerçekleşecek.

    Harry Potter Dizisi Orijinal Seriyi Baştan Anlatacak

    Daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner, daha önce sinemaya da uyarlanan orijinal serinin daha kapsamlı bir uyarlamasını hazırlıyor. Dizinin, en azından hikâye açısından orijinal esere epey sadık kalacağı söyleniyor.

    Nitekim Gardiner da dün yaptığı açıklamada, filmlerin aksine dizide karakterlerin yaşlarının kitaplardakiyle aynı olacağını açıkladı. Bu da Harry'nin üvey ailesi ve Severus Snape gibi yan karakterlerin film serisindekinden daha genç olacağı anlamına geliyor.

    Şu anda devam eden casting sürecine de değinen Francesca Gardiner, dizinin üç ana karakterini canlandırmak için şu ana kadar 32 bin çocuk oyuncunun seçmelere katıldığını açıkladı.

    Harry Potter dizisinin yayın tarihi hakkında bir açıklama yapılmamış olsa da daha önce gelen haberlerde dizinin 2027'de yayınlanacağı belirtiliyordu.

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