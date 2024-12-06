Harry Potter dizisinin çekim tarihi belli oldu

Projenin başındaki isimler olan Francesca Gardiner ve Mark Mylod, dün Londra'da gerçekleşen Max Showcase etkinliğine katıldılar. Bu panelde Harry Potter dizisi hakkında konuşan ikili, dizinin çekimlerine 2025 yazında başlanacağını duyurdu. Dizinin çekimleri, daha önce Harry Potter filmlerinin de çekildiği Leavesden stüdyolarında gerçekleşecek.
Harry Potter Dizisi Orijinal Seriyi Baştan Anlatacak
Daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner, daha önce sinemaya da uyarlanan orijinal serinin daha kapsamlı bir uyarlamasını hazırlıyor. Dizinin, en azından hikâye açısından orijinal esere epey sadık kalacağı söyleniyor.
Nitekim Gardiner da dün yaptığı açıklamada, filmlerin aksine dizide karakterlerin yaşlarının kitaplardakiyle aynı olacağını açıkladı. Bu da Harry'nin üvey ailesi ve Severus Snape gibi yan karakterlerin film serisindekinden daha genç olacağı anlamına geliyor.
Şu anda devam eden casting sürecine de değinen Francesca Gardiner, dizinin üç ana karakterini canlandırmak için şu ana kadar 32 bin çocuk oyuncunun seçmelere katıldığını açıkladı.
Harry Potter dizisinin yayın tarihi hakkında bir açıklama yapılmamış olsa da daha önce gelen haberlerde dizinin 2027'de yayınlanacağı belirtiliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: