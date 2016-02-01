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Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek

Star Wars: Bölüm 9'u yönetecek olan Colin Trevorrow, filmin dijitalle değil film ile çekileceğini duyurdu. Yönetmenin bu kararı dijital mi film mi tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek
 Uzun bir aranın ardından sinemalara geri dönen ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Star Wars efsanesi, önümüzdeki yıllarda beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürecek. Güç Uyanıyor ile başlayan üçlemenin devam filmleri birer yıl arayla vizyona girerken, aradaki yılları da, Star Wars evreninden farklı hikayeler anlatan antoloji filmleri dolduracak.
Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemede, gözler şu sıralar Star Wars: Bölüm 8'e çevrilmiş olsa da, Bölüm 9 için de hazırlıklara başlanmış durumda. Star Wars: Bölüm 9'u yönetecek olan Colin Trevorrow, 2019 yılında vizyona girecek olan film için şimdiden önemli kararlar almaya başladı.
Geçtiğimiz yılın en başarılı filmlerinden biri olan Jurassic World ile adını duyuran Trevorrow, geçtiğimiz günlerde katıldığı Sundance Film Festivali'nde, Star Wars: Bölüm 9 hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu. Trevorrow, yeni üçlemenin son filmini dijital kameralar ile değil film ile çekeceğini duyurdu.
 
Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek
Star Wars: Bölüm 9 gibi dev bir yapımın, dijitalle değil film ile çekilecek olması, son dönemde sık sık gündeme gelen dijital mi film mi tartışmasını daha da alevlendirecek gibi görünüyor. Dijitale göre daha pahalı olduğu savunulan film, son yıllarda yok olmanın eşiğine gelmiş olsa da, Christopher Nolan, Quentin Tarantino ve Paul Thomas Anderson gibi usta yönetmenlerin çabaları filmi ayakta tutmayı başardı. Nolan ve Tarantino gibi, filmleri geniş kitlelere ulaşan yönetmenlerin filmlerini dijitalle değil film ile çekmesi, sinema salonlarının tamamen dijital projeksiyonlara geçmesini engelledi.
Trevorrow'un bu önemli duyuruyu yaptığı panelde, film kullanımının tamamen yok olmaması için verilen mücadeleye öncülük eden Christopher Nolan da bulunuyordu. Film kullanmanın dijitale göre daha pahalıya geldiği yönündeki kanının yanlış olduğuna vurgu yapan Nolan, bunun filmi bitirmek isteyen şirketler tarafından ortaya atılmış asılsız bir iddia olduğunu belirtti.
Tarantino'nun 65mm film ile çektiği The Hateful Eight'in çekimlerinde yaşanan sorunlar hakkında çıkan haberleri buna örnek gösteren Nolan, basının, basit bir teknik arıza yüzünden ortaya çıkan sorunları film kullanımına mal etmek istediğini ifade etti.

http://variety.com/2016/film/markets-festivals/colin-trevorrow-star-wars-episode-ix-film-digital-1201691284/ Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Ya neyle çeker o kadar takmıyorum da, şu filmlerdeki, dizilerdeki 24fps sıkıntısını artık bir aşsak diyorum. 40 senedir 24fps nedir ya. Cep telefonumuzla bile 60fps de full hd de çekim yapabiliyoruz. Standart, monitörler, tv ler rahat rahat 60fps yi destekliyor.

Bu çağda 24fps kullanıldığına inanmak zor. İnsan gözü o kadar da tembel değil, 60fps ye kadar rahat algılıyor, ama tembelleştirildiği için algı kapasitesini kaybediyor. İstediği kadar tv niz 300-500hz olsun, filmler 24fps ise, tv 24hz demektir. Pff.

30fps altında yayın olmasa dünyada epilepsi hastalığı yarı yarıya düşerdi be. Her yerde 30fps altı epilepsiyi ciddi tetikler diye yazılıyor, söyleniyor.
Ya neyle çeker o kadar takmıyorum da, şu filmlerdeki, dizilerdeki 24fps sıkıntısını artık bir aşsak diyorum. 40 senedir 24fps nedir ya. Cep telefonumuzla bile ...
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4 Yanıt Yanıtla +7
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redoracle 3 yıl
Filmi filmle mi çekecekmiş,e film dediğin filmle çekilmeli zaten

Analog kamera ya da 7 mm olarak vs dense sanki daha iyi olurmuş gibi geldi bana.
Filmi filmle mi çekecekmiş,e film dediğin filmle çekilmeli zatenAnalog kamera ya da 7 mm olarak vs dense sanki daha iyi olurmuş gibi geldi bana...
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casperfriendly 3 yıl
Arkadaşlar,
Rica etsem, bu dijital ne demek film ne demek, teknik bilgi verseniz biraz.
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feylosoft 3 yıl
Eninde sonunda film tamamen kalkacak. Bunlar yönetmenlerin biraz özgün olma klas olma istekleriyle alakalı biraz da. Her nekadar da hepside sevdiğim yönetmen olsa da eskiye fazla bağlılık iyi bir şey değil.. Bundan 10-15 yıl önce ben de film derdim ama artık dijital demek durumundayım.
Hollywood standartlarında film çok pahalı gelmeyebilir ama Türkiye de son yıllarda çok film çekilebilmesinin en önemli nedenlerinden biri dijital kullanımının artmasıdır. Her babayiğitin harcı değil filmle, film çekebilmek. Ayrıca filmli kameraların kendileri ve aparatları da pahalı.
Şöyle diyebiliriz yaklaşık 10 bin tl masrafla giriş seviyesi yüksek standartları tutturamasa da bir film çekebilecek kamera ve aparatlarını alabilirsiniz. BKNZ: panasonic gh4 +ninja atamos + boom mikrofon +ışık
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St Batuhan 3 yıl
Imax konusunu ayrı tutarsak film olayını 2019'a kadar sürdüreceğiz yaklaşımı hoş olmamış. 2017 ortalarında çekimler başlasa o zamana 8k dijital kameraları yaygın bir yapıda görürüz. Filmin çoğu kısmını bununla halletseler de özel sahneleri yine Imax'in son nesil kameralarıyla çekseler daha mantıklı olmaz mı? Gerekirse dijital olanı zaten DMR ile iyi derecede Imax'de sunarsın. 6k kameralar var Red tarafında yanlış hatırlamıyorsam. 8k için de çalışmalar son gaz sürüyor olsa gerek. Yine de makara masrafı çok sıkıntı olmayacaktır zira film zaten o kısmı rahatça geliriyle kompanse eder. SW:Ep3'ün zamanında dijitalle çekilmiş olduğunu düşünürsek bence gayet yeterli bir teknoloji sunacaktır günümüz için.
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emre1393 3 yıl
Imax e gidenler aradaki farkı zaten biliyor, filmde çekilmiş sahnelerin kalitesi muazzam, dijital kamera sahneleri sırıtıyor hemen.
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DH Misafiri 3 yıl
İşin sonunda sinemada veya tv de dijitale dönüştürmeyecek mi. Reklam kokan hareketler bunlar. Saçma sapan bi film serisini güzel reklam ile iyi gösterebiliyor bu American uşağı.
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UstaUser 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İşin sonunda sinemada veya tv de dijitale dönüştürmeyecek mi. Reklam kokan hareketler bunlar. Saçma sapan bi film serisini güzel reklam ile iyi gösterebiliyor bu American uşağı.

Saçma sapan bir film serisi diye Star Wars serisinden bahsettiyseniz engelliyorum hocam.
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FRAPS_TR 3 yıl
Filmler 48 fps ile çekilsin. 24fps artık çağdışı kalmıştır.
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sadrag 3 yıl
Filmle çekeceğini açıklaması iyi oldu hakkaten. Kaç gündür aklımdaydı "nasıl çekecek acaba?" diye.. Pff..
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sıfır desibel 3 yıl
Spiderhip ironi mi yapmaya çalışıyorsun, 24 fps sinematik-ağır akış için kullanılıyor. gerçekçi ve canlı çekim gibi göstermek isteselerdi 60+ fps kullanırlardı.
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tayox06 3 yıl
tersol
jurasic wrold serninin en cacık fimiydi. güç uyanıyor star wars serisine az da olsa sadık kalmıştı. ama bu herif jurasic world kafasıyla çekerse filmi seri gitgide tonki monkiye dönecek diye korkuyorum.

Sadık kaldı jj seriye ama fazla sadık kaldı.4. filmin aynısıydı 7. bölüm.
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smart1978 3 yıl
Piksel tabanli herzaman kisitlidir.
Analog herzaman dijitale gore daha dogrudur .
Seste bile analog dijitale gore ustun hatta saglik acisindan dijital ile bircok detay kaybolmakta .
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smart1978 3 yıl
Piksel tabanli herzaman kisitlidir.
Analog herzaman dijitale gore daha dogrudur .
Seste bile analog dijitale gore ustun hatta saglik acisindan dijital ile bircok detay kaybolmakta .
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