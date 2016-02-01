Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek

Uzun bir aranın ardından sinemalara geri dönen ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Star Wars efsanesi, önümüzdeki yıllarda beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürecek. Güç Uyanıyor ile başlayan üçlemenin devam filmleri birer yıl arayla vizyona girerken, aradaki yılları da, Star Wars evreninden farklı hikayeler anlatan antoloji filmleri dolduracak.

Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemede, gözler şu sıralar Star Wars: Bölüm 8'e çevrilmiş olsa da, Bölüm 9 için de hazırlıklara başlanmış durumda. Star Wars: Bölüm 9'u yönetecek olan Colin Trevorrow, 2019 yılında vizyona girecek olan film için şimdiden önemli kararlar almaya başladı.

Geçtiğimiz yılın en başarılı filmlerinden biri olan Jurassic World ile adını duyuran Trevorrow, geçtiğimiz günlerde katıldığı Sundance Film Festivali'nde, Star Wars: Bölüm 9 hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu. Trevorrow, yeni üçlemenin son filmini dijital kameralar ile değil film ile çekeceğini duyurdu.

Star Wars: Bölüm 9 gibi dev bir yapımın, dijitalle değil film ile çekilecek olması, son dönemde sık sık gündeme gelen dijital mi film mi tartışmasını daha da alevlendirecek gibi görünüyor. Dijitale göre daha pahalı olduğu savunulan film, son yıllarda yok olmanın eşiğine gelmiş olsa da, Christopher Nolan, Quentin Tarantino ve Paul Thomas Anderson gibi usta yönetmenlerin çabaları filmi ayakta tutmayı başardı. Nolan ve Tarantino gibi, filmleri geniş kitlelere ulaşan yönetmenlerin filmlerini dijitalle değil film ile çekmesi, sinema salonlarının tamamen dijital projeksiyonlara geçmesini engelledi.

Trevorrow'un bu önemli duyuruyu yaptığı panelde, film kullanımının tamamen yok olmaması için verilen mücadeleye öncülük eden Christopher Nolan da bulunuyordu. Film kullanmanın dijitale göre daha pahalıya geldiği yönündeki kanının yanlış olduğuna vurgu yapan Nolan, bunun filmi bitirmek isteyen şirketler tarafından ortaya atılmış asılsız bir iddia olduğunu belirtti.

Tarantino'nun 65mm film ile çektiği The Hateful Eight'in çekimlerinde yaşanan sorunlar hakkında çıkan haberleri buna örnek gösteren Nolan, basının, basit bir teknik arıza yüzünden ortaya çıkan sorunları film kullanımına mal etmek istediğini ifade etti.

http://variety.com/2016/film/markets-festivals/colin-trevorrow-star-wars-episode-ix-film-digital-1201691284/