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Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı

The Last Jedi'ı yazıp yöneten Rian Johnson, Star Wars evreninde geçen yeni bir üçleme hazırlayacak. Bu yeni üçlemede farklı bir galakside geçen yepyeni bir hikaye anlatılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönen Star Wars, sinemadaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. The Force Awakens ile başlayan yeni üçleme birer yıl arayla vizyona giren filmleri ile devam ederken, arada kalan yıllarda da Rogue One ve Han Solo gibi antoloji filmleri vizyona giriyor. Bir yandan bu filmler için hazırlıklarını sürdüren Disney ve Lucasfilm, bir yandan da Star Wars filmlerinin geleceğini planlıyor.
Önümüzdeki ay vizyona girecek The Last Jedi'ı yazıp yöneten Rian Johsnon, stüdyonun gelecek planlarında önemli bir role sahip olacak. Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Johnson, Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme hazırlayacak.
İlk filmini Rian Johnson'ın yazıp yöneteceği bu yeni Star Wars üçlemesi; farklı bir galakside geçecek ve orijinal karakterler içeren yeni bir hikaye anlatacak. Star Wars evreninde geçen fakat Skywalker hikayesinden bağımsız yepyeni bir hikaye anlatan bir film serisi, Star Wars hayranlarının uzun süredir görmek istediği bir şeydi.
Rian Johnson önderliğinde hazırlanacak bu yeni üçlemenin konusu ve ilk filmin vizyon tarihi gibi detaylar henüz açıklanmış değil.

http://deadline.com/2017/11/star-wars-new-film-trilogy-rian-johnson-lucasfilm-star-wars-the-last-jedi-1202204843/ Yorum Yaz
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ElPoderoso 2 yıl en beğenilen
Benim anlamadığım Star Wars'u sevmeyenlere girip çıkan ne? İzlemezsiniz olur biter. Sizi zorla mı oturtuyorlar ekran karşısına? Silah mı dayıyorlar kafanıza izleyeceksiniz diye?
Benim anlamadığım Star Wars'u sevmeyenlere girip çıkan ne? İzlemezsiniz olur biter. Sizi zorla mı oturtuyorlar ekran karşısına? Silah mı dayıyorlar kafanıza izl...
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Ed Wood 2 yıl
Bu olayların iyice suyu çıktı.
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Hondo Ohnaka 2 yıl
En kötü Star Wars filmi o yıl alanında çıkan en iyi filmdir
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Source 2 yıl
Merakla bekliyorum
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SeloTheCaptain 2 yıl
Bence suyu çıktı demenin de suyu çıktı ya
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mavizaman 2 yıl
suyu çıkarılacak demektir.
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K.can.tas 2 yıl
Buraya suyu çıktı,sıktı yazan arkadaşlar neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum.Sanki film çıkınca alnına silahı dayayıp zorla filmi izletmeye götrüyorlar.
Her haltı eleştirerek cool gözükmezsiniz.Cool olanlar o filmleri çekip milyonları götürenler.
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delton 2 yıl
Star wars serisini artık skywalker ailesinden veya ölüm yıldızından kurtarmak gerekiyor.
Aslında yeni bir seri, ya sith'lerin doğuşu gibi geçmişte geçen ya da başka galaksilerde geçen hikayeleri anlatan ama gerçekten sağlam ekiplerce yazılacak bir star wars'ı düzenlemek gerekiyor. star wars genellikle çocuksu bir hikayeye sahip, iyilerle kötülerin savaşını anlatan ve iyilerin kazandığı bir evren. biraz bu kalıbın dışına çıkarmakta fayda var. Yanlışta anlaşılması. pararel evren gibi filmleri boğan anlayışlara da girmesinler.
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aycibin 2 yıl
Ne varsa 80ler kusaginda var.biz bunlari izlerken bu forumun yarisi daha dogmamisti bile :) starwars,star trek,transformers,batman,superman,ninja turtles,dracula bu hikayeler hala piyasanin en populerleri.bu kadar uzun sureli populerite yakalayan hikayeler cikarilamadi
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nty35 2 yıl
solo filmiden sonra bir kenobi filmi gelmeli artık. içinde ahsoka tano da olursa tadından yenmez.
skywalker içermeyen bir seri olacaksa kesinlikle old republic zamamından bir seri yapılmalı. knights of the old republic oyununa benzer bir senaryo olsa bile harika işler çıkabilir
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl
Bana sevindirici geldi bu haber, Rogue One'ı Force Awakens'ten kat kat daha iyi bulmuştum. Han Solo filmi de şahane olur, direktörü de başrolü de bence çok iyi iş çıkaracak kişilerden seçilmiş. Last Jedi'dan daha yüksek beklentiyle gideceğim Solo'ya, eğer ölmez sağ kalırsam.
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pUnduli 2 yıl
Muhtemelen "farklı bir galakside" değildir ama başka zaman dilimidir.
Disney'in Star Wars filmlerine gelince; bir kere o hatayı yaptım bir daha tövbe parayla izlemem, hatta kalitesi de "Arka Sokaklar / 5. Boyut" tarzı dizi olarak çekilecek durumda, öyle bir formata dönebilirler isterlerse.
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