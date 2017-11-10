Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönen Star Wars, sinemadaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. The Force Awakens ile başlayan yeni üçleme birer yıl arayla vizyona giren filmleri ile devam ederken, arada kalan yıllarda da Rogue One ve Han Solo gibi antoloji filmleri vizyona giriyor. Bir yandan bu filmler için hazırlıklarını sürdüren Disney ve Lucasfilm, bir yandan da Star Wars filmlerinin geleceğini planlıyor.

Önümüzdeki ay vizyona girecek The Last Jedi'ı yazıp yöneten Rian Johsnon, stüdyonun gelecek planlarında önemli bir role sahip olacak. Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Johnson, Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme hazırlayacak.

İlk filmini Rian Johnson'ın yazıp yöneteceği bu yeni Star Wars üçlemesi; farklı bir galakside geçecek ve orijinal karakterler içeren yeni bir hikaye anlatacak. Star Wars evreninde geçen fakat Skywalker hikayesinden bağımsız yepyeni bir hikaye anlatan bir film serisi, Star Wars hayranlarının uzun süredir görmek istediği bir şeydi.

Rian Johnson önderliğinde hazırlanacak bu yeni üçlemenin konusu ve ilk filmin vizyon tarihi gibi detaylar henüz açıklanmış değil.

http://deadline.com/2017/11/star-wars-new-film-trilogy-rian-johnson-lucasfilm-star-wars-the-last-jedi-1202204843/