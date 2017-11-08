Spielberg'in yeni filmi The Post'un ilk fragmanı yayınlandı

Sinema dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Steven Spielberg, bu yıl yeni filmi The Post ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Önümüzdeki ay ABD'de sınırlı sayıda sinemada vizyona girdikten sonra ocak ayında tüm dünyada gösterime girecek The Post için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, Spielberg'in yeni filminden ilk fragmanı yayınladı.

Spielberg'in Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından hızlı bir şekilde hazırladığı ve çekimlerine başladığı The Post, gerçek olaylardan esinlenerek hükumet ile gazeteciler arasındaki mücadeleye odaklanıyor.

Senaryosunu Liz Hannah ve Josh Singer'ın kaleme aldığı film; ABD hükumetinin Vietnam Savaşı hakkında gerçekleri çarpıttığını gün yüzüne çıkaran Pentagon Papers'ı yayınlamak için hükumete karşı amansız bir mücadele veren The Washington Post ekibinin hikayesini anlatıyor.

Filmin başrollerinde Tom Hanks, Meryl Streep, Alison Brie, Sarah Paulson, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Jesse Plemons, Michael Stuhlberg, Zach Woods ve Bradley Whitford yer alıyor.

Spielberg filmi olmasının yanı sıra müthiş bir oyuncu kadrosunu bir araya getirmesi ve işlediği konu göz önüne alındığında The Post'un bu yılki Oscar yarışında en önemli adaylardan biri olması bekleniyor.

22 Aralık'ta ABD'de gösterime girecek The Post'un Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil.