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Spielberg'in yeni filmi The Post'un ilk fragmanı yayınlandı

Usta yönetmen Steven Spielberg'in yeni filmi The Post'tan ilk fragman yayınlandı. Devlet ile gazeteciler arasındaki mücadeleyi anlatan filmin bu yılın Oscar yarışında oldukça etkili olması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Steven Spielberg, bu yıl yeni filmi The Post ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Önümüzdeki ay ABD'de sınırlı sayıda sinemada vizyona girdikten sonra ocak ayında tüm dünyada gösterime girecek The Post için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, Spielberg'in yeni filminden ilk fragmanı yayınladı.
Spielberg'in Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından hızlı bir şekilde hazırladığı ve çekimlerine başladığı The Post, gerçek olaylardan esinlenerek hükumet ile gazeteciler arasındaki mücadeleye odaklanıyor.
Senaryosunu Liz Hannah ve Josh Singer'ın kaleme aldığı film; ABD hükumetinin Vietnam Savaşı hakkında gerçekleri çarpıttığını gün yüzüne çıkaran Pentagon Papers'ı yayınlamak için hükumete karşı amansız bir mücadele veren The Washington Post ekibinin hikayesini anlatıyor.
Filmin başrollerinde Tom Hanks, Meryl Streep, Alison Brie, Sarah Paulson, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Jesse Plemons, Michael Stuhlberg, Zach Woods ve Bradley Whitford yer alıyor.
Spielberg filmi olmasının yanı sıra müthiş bir oyuncu kadrosunu bir araya getirmesi ve işlediği konu göz önüne alındığında The Post'un bu yılki Oscar yarışında en önemli adaylardan biri olması bekleniyor.
22 Aralık'ta ABD'de gösterime girecek The Post'un Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil.
 

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Bamya Avcisi 2 yıl en beğenilen
Dunyanin en basarili ilk 5ine girecek yonetmene denilene bak.Adam gercekleri sinemaya tasiyormus

Adam tarihten olaylara mukemmel bir yorum katarak filmini cekiyor.Kurgusunu da guclendiriyor gercek olmasi.

Ayriyetten gidip herkesin bildigi olaylardan film cikarmiyor.

Er ryani kac kisi taniyordu filmden once, veya rus ajani abeli?

Adamin mukemmel bir yorum yetenegi var, en guzel senaryo gercektirden yola cikiyor cok da basarili.
Dunyanin en basarili ilk 5ine girecek yonetmene denilene bak.Adam gercekleri sinemaya tasiyormusAdam tarihten olaylara mukemmel bir yorum katarak fi...
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fuujitsu 2 yıl
Tom Hanks reyiz varsa her türlü izlenir.
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pspoor 2 yıl
Yine yalan, kolpa ve propaganda dolu olmaz umarim.
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Don Atari 2 yıl
Bir Spotlight filmi daha verirler buna da oscar şaşırmam. Artık günümüzde hükümet yanlısı propaganda yapılan filmlere oscar veriyorlar.
Eskiden di kaliteli filmlere oscar verme olayı.
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darkdiva 2 yıl Don Atari
Spotlight'ın neresi hükümet yanlısı?? Moonlight?? 12 Years A Slave?? Birdman??
Oscar hakkında yapılan klişe yorumlar da baydı artık. Bu ödül bir ekip ya da bir kişi tarafından verilmiyor.. 6800 kişi oyluyor. 6800 kişi içerisinde herkes mi aynı siyasi görüşe sahip ya da aynı şekilde mi hayata bakıyorlar? İstediğiniz film ödül alamayınca hemen yaftayı yapıştırın :)
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Bamya Avcisi 2 yıl en beğenilen
Dunyanin en basarili ilk 5ine girecek yonetmene denilene bak.Adam gercekleri sinemaya tasiyormus

Adam tarihten olaylara mukemmel bir yorum katarak filmini cekiyor.Kurgusunu da guclendiriyor gercek olmasi.

Ayriyetten gidip herkesin bildigi olaylardan film cikarmiyor.

Er ryani kac kisi taniyordu filmden once, veya rus ajani abeli?

Adamin mukemmel bir yorum yetenegi var, en guzel senaryo gercektirden yola cikiyor cok da basarili.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yine her zamanki gibi hazıra konmuş !
bu adamda hiç bir zaman orijinal bi tam bile proje olmamıştır.
hep konuşulanları kurgulaştırmanın ötesine geçememiştir !
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Mr. Cheritto 2 yıl
SPOTLIGHT izleyin pişman olmazsınız 😉

Film gerçek olaydan esinlenmiştir
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redoracle 2 yıl
Burda bir mücadele sözkonusu bile değil direkt hepsi içerdeler muhalif gazetecilerin.
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OverClocK1ng 2 yıl
Bence oscar'ı Ayla almalı.
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mementopolis 2 yıl
istedikleri kadar mücadele desinler. Dünya'daki tüm medya yandaslikla ilerliyor artik.
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