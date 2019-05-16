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Starlink uyduları birazdan fırlatılacak! Buradan canlı izleyin (Ertelendi)

SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu birazdan yörüngeye fırlatacak. Şirketin YouTube üzerinden yaptığı canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz. Falcon 9'un iniş denemesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın ünlü uzay şirketi SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi Starlink için bugün çok önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği tam 60 Starlink uydusu Falcon 9 roketiyle birlikte birazdan uzaya gönderilecek.

SpaceX'in Starlink-1 ismini verdiği misyon Türkiye saatiyle 05.30'da (16 Mayıs) başlayacak. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçecek olan Falcon 9 roketinin kısa sürede uyduları alçak Dünya yörüngesine göndermesi ve Yeryüzü'ne geri dönüş yapması bekleniyor. Görevin sonunda her zaman olduğu gibi bir de iniş denemesi gerçekleştirilecek.

Starlink-1 misyonunu aşağıdaki YouTube penceresinden canlı takip edebilirsiniz.



Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda 60 Starlink uydusunun fotoğrafını yayınlamıştı. Konuyla ilgili bazı açıklamalar da yapan Musk, uyduların nihai üretim tasarımına sahip olduğunu belirtti. Yani özellikleri kısıtlanmış test ürünleri olmayacak. SpaceX geçtiğimiz yıl Tintin A ve Tintin B isimli demo uydular da göndermişti.



SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, Starlink-1 görevinin projenin geleceği için çok önemli olacağını söylüyor. 60 uydu önümüzdeki haftalarda yoğun bir şekilde test edileceğini belirten Shotwell, bu testlerden elde edecekleri sonuçlara göre gelecek planlarının şekilleneceğini ifade etmişti.

Starlink-1 misyonu dev proje için sadece bir başlangıç olacak. SpaceX'in 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı Starlink projesinde nihai hedef yörüngeye tam 12 bin uydu yerleştirmek. Bu uydulardan 4425 tanesinin 2024 yılına kadar uzaya gönderilmiş olması planlanıyor. Starlink uyduları 550-1100 kilometre gibi yüksekliklerde bulunacak.

SpaceX, uzaydan internet projeleri üzerinde çalışan tek şirket değil. OneWeb ve Amazon gibi şirketlerin de şu anda benzer planları bulunuyor. OneWeb, geçtiğimiz şubat ayında ilk uydularını yörüngeye göndermişti. Önümüzdeki yıllarda bu alanda ciddi rekabetlerin olacağı tahmin ediliyor.

ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yıl sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek. 

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AskN0More 3 hf. en beğenilen
Elon musk vergisine hazırız fırlatın! :)
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DH Misafiri 2 hf.
o oydular kumsaldaki kum taneleri gibi güneşin ışığına bir şey olmaz korkma
internetini beleşe kullan gerisini boş ver üç beş reklam seyredersin hepsi bu
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Hacxtr 3 hf.
Diyelim ki sisteme girdi. türkiyede bir özel şirkete peşkeşleyip sattırırlar.
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Barış Özcan'ı konuya davet ediyorum.
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cabriyo 3 hf.
bitcoin banka ihtiyacını karşılıyor
youtube televizyon ihtiyacını
uber taksi ihtiyacını
booking otel tatil ihtiyacını
amazon aliexpress alışveriş ihtiyacını
starlink internet ihtiyacı derken 50 yıl sonra devletlere ihtiyaç kalmayacak...
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DH Misafiri 3 hf.
Şu net sayesinde devletlerin egosuna göre yasaklanan sitelere girelim de. Bir lanet böylelikle biter.
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DH Misafiri 3 hf.
Kölelik bitiyor
GSM olayı biter cep telefonu numarası olayıda biter
İss ler komaya girer cikarlarmi bilmem
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nebulabado 3 hf.
Fırlatma rüzgar nedeni ile iptal edilmiş. Yarın tekrar deneme yapılacakmış.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
Project Blue Beam
google.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Project Blue Beam
google.com/...

NASA'da çok fazla çalışan var
ve çalışma süreleri proje bazlı olduğu için
nasa'da işi bitip ayrılınca öter diye
bu projeyi farklı bir şirkete yaptırmaları gerekiyor.
bu proje için çok fazla sayıda eş zamanlı çalışabilecek uydu gerekli !
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Chagotta 3 hf. SEO-Uzmanı
Çok derin mevzuları burada kaç kişi okur bilemem.
İnsanlarla zaten alay ediyorlar türkiyemizde.
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SuperVisör 3 hf.
bu uydular sera etkisi yapmasın küresel sıcaklık artabilir
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FatihAsl 3 hf. SuperVisör
sera etkisi yapmaz ama dünyaya gelen ışığa engel olup buz devri başlatabilir.
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matador_mirkhan 3 hf.
Skynete adım adım...
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