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Starship ile Super Heavy itici roket, 41 Raptor motoruna sahip olacak

Starship'i uzaya taşıyacak Super Heavy itici roket tam 35 Raptor motoruyla gelecek. Starship'in sahip olacağı 6 motor ile toplam sayı 41 Raptor motoru olacak. Bu, ikiliyi en güçlü uzay aracı yapıyor.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Starship ile Super Heavy itici roket, 41 Raptor motoruna sahip olacak
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Geçtiğimiz hafta SpaceX için oldukça hareketli geçmişti. Elon Musk’a ait şirketin çelikten yapılma roketi Starship’in minyatür hali olan test aracı Starhopper, denemeler sırasında alev almıştı. Starhopper’ın yeni bir denemeye hazırlandığı sırada Musk, Starship ile Super Heavy (BFR) itici roket hakkına bilgiler paylaştı.

Musk'ın yaptığı paylaşım neticesinde öğrendiğimiz kadarıyla Super Heavy ve Starship ikilisi tam 41 Raptor motoruyla donatılacak. Super Heavy ve Starship bu haliyle, insanoğlunun ürettiği en güçlü uzay aracı unvanını eline alacak.

Raptor motorlarından 35 tanesine sahip olacak olan Super Heavy, Starship’i Dünya’nın atmosferi dışına taşıyacak ve Starship’teki 6 motor ise aracı, uzayın uzak köşelerine taşımak için kullanılacak.

NASA’nın 50. Yılını kutladığı Apollo 11 görevinde kullanılan devasa Saturn V roketinden iki kat daha fazla itiş gücü anlamına gelen 35 motorun sahip olduğu bu kapasite, Super Heavy itici roketi aynı zamanda NASA’nın halen geliştirilme aşamasında olan Uzay Fırlatma Sisteminin (SLS) de önüne taşıyor.

Bahsi geçen devasa itiş gücü için ise özel bir rampaya ihtiyaç duyacak olan Super Heavy ve Starship ikilisi için Elon Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada çelik bölümlerden oluşan bir rampa inşa edildiği bilgisini vermişti.



https://futurism.com/the-byte/elon-musk-starship-super-heavy Yorum Yaz
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