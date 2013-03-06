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Steam Box prototiplerinin dağıtımı yaz ayları içerisinde gerçekleşecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Steam Box prototiplerinin dağıtımı yaz ayları içerisinde gerçekleşecek


Valve'ın kurucularından Gabe Newell BBC'ye verdiği röportajda oyun dünyasının merakla beklediği bir proje olan Steam Box'ın prototiplerinin önümüzdeki üç-dört aylık süreç içinde dağıtılmaya başlayacağını açıkladı.

Bu prototipler sayesinde, kullanıcıların cihaza yaklaşımlarını ölçme fırsatı yakalayacak olan Valve'ın prototipleri kimlere ulaştıracağı ise, halen merak konusu. Steam Box prototipin dağıtımına başlanmasıyla birlikte cihazın ana hatlarının belirgin hale gelmesi beklense de, ürüne sahip olacak kullanıcıların neye göre seçileceği konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

PC ve oyun konsolu konseptini bir araya getirecek olan cihazın son tüketiciyle buluşması için ısınma ve gürültü gibi bazı problemleri çözmeleri gerektiğini belirten Newell, karşılaşılan bu problemlerin olası bir durum olduğuna da değindi. Ayrıca Newel, Steam Box'ta yer edinmesi beklenen biometrik sessörlerden de bahsederek, bu sensörler sayesinde konsolun oyuncunun kalp atış hızını bile ölçerek buna göre bir oyun deneyimi yaşatabileceğini de dile getirdi.
Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan Steam Box için Valve'ın iş ortaklarıyla son derece hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüğü belirtilirken; prototipinin neler sunacağını yaz ayları içerisinde göreceğiz. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-21677119 Yorum Yaz
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Blutarch Mann 6 yıl
Gayet güzel.
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*INVICTUS* 6 yıl
İlginç bir ürün olacağa benziyor, bakalım nasıl bir konsept ortaya çıkacak. Yeni comodore ya da amiga gibi olabilir...
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londoner23 6 yıl
insanı merakta bırakıyorlar yaaa.
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