Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı!

Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi bugün itibariyle başladı.
Adında anlaşılacağı üzere indirimlerin bulunduğu ana sayfayı Resident Evil VII Biohazard, Alien: Isolation ve The Evil Within gibi korku, gerilim odaklı oyunlar süslüyor. Korku, gerilim dışında diğer türde oyunlarda da indirimler mevcut.
Bazı oyunların indirimli fiyatı şöyle:
- GTA V - 89,50 TL
- Friday the 13th: The Game - 29,50 TL
- ARK: Survival Evolved - 44,50 TL
- Rust - 15,50 TL
- Dead by Daylight 15,50 TL
- Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL
- American Truck Simulator - 20,06 TL
- DOOM - 89,11 TL
- The Forest 18 TL
- Monstrum 6,75 TL
- Prison Architect 12,25 TL
Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi 1 Kasım 20:00'da sona erecek.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Cadilar_Bayrami_indirimi_Basladi-88829.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Korsan oyuna gelirsek zamanında ben de çok torrent gezdim. Ama iş, güç derken uğraşasım gelmiyor. İndiriyorsun virüslü çıkıyor, ya da crack dosyasına güven olmuyor. Bilgisayarda tüm bilgilerimiz var risk gördüm. Bir de yeni oyunlarda sürekli update geliyor, DLCler geliyor, online oyunlar korsan oynanmıyor. En önemlisi önceki senelerde Steam fiyatları TL'ye çekip üstüne de Enpara kampanyaları olunca korsan oyuna son verdim.
En güzel oyunları indirim zamanı uygun fiyata alıp, kafa rahatlığıyla oynuyorum vakit buldukça. Mesela Europa Universalis'e indirim zamanı verilecek 14,75 TL çok mu? Euro Truck Simulator 9.75 TL! 7.75 TL'ye Skyrim aldım önceki indirimlere oyna oyna bitmiyor. Burada söylenen arkadaşların çoğu bu parayı bir köfte ekmeğe ya da sigaraya vermiyor mu sanki?