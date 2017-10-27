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Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı!

Cüzdanınızı hazırlayın, Steam'de Cadılar Bayramı İndirimi başladı. Cadılar Bayramı İndirimi, 1 Kasım'da saat 20.00'da sona erecek. İşte indirime giren oyunların listesi:
1 yıl
6b
1
37
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi bugün itibariyle başladı.
Adında anlaşılacağı üzere indirimlerin bulunduğu ana sayfayı Resident Evil VII Biohazard, Alien: Isolation ve The Evil Within gibi korku, gerilim odaklı oyunlar süslüyor. Korku, gerilim dışında diğer türde oyunlarda da indirimler mevcut.

Bazı oyunların indirimli fiyatı şöyle:

  • GTA V - 89,50 TL
  • Friday the 13th: The Game - 29,50 TL
  • ARK: Survival Evolved - 44,50 TL
  • Rust - 15,50 TL
  • Dead by Daylight 15,50 TL
  • Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL
  • American Truck Simulator - 20,06 TL
  • DOOM - 89,11 TL
  • The Forest 18 TL
  • Monstrum 6,75 TL
  • Prison Architect  12,25 TL
Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi 1 Kasım 20:00'da sona erecek.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Cadilar_Bayrami_indirimi_Basladi-88829.htm Yorum Yaz
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GAJU 1 yıl
Bu arada oyunlar pahalı değil , Türk Lirası değersiz. Bunu da bir köşeye not edin.
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deblod 1 yıl
Kısıtlı bir indirim olmuş, beklediğim oyunların yarısında indirim yok, tüm planlarım suya düştü. %50lik Civilization 6 kuponum vardı. Oyuna da %40 indirim gelirse birleştirip kelepir alırım dedim ama tek uyanık ben değilmişim.
Korsan oyuna gelirsek zamanında ben de çok torrent gezdim. Ama iş, güç derken uğraşasım gelmiyor. İndiriyorsun virüslü çıkıyor, ya da crack dosyasına güven olmuyor. Bilgisayarda tüm bilgilerimiz var risk gördüm. Bir de yeni oyunlarda sürekli update geliyor, DLCler geliyor, online oyunlar korsan oynanmıyor. En önemlisi önceki senelerde Steam fiyatları TL'ye çekip üstüne de Enpara kampanyaları olunca korsan oyuna son verdim.
En güzel oyunları indirim zamanı uygun fiyata alıp, kafa rahatlığıyla oynuyorum vakit buldukça. Mesela Europa Universalis'e indirim zamanı verilecek 14,75 TL çok mu? Euro Truck Simulator 9.75 TL! 7.75 TL'ye Skyrim aldım önceki indirimlere oyna oyna bitmiyor. Burada söylenen arkadaşların çoğu bu parayı bir köfte ekmeğe ya da sigaraya vermiyor mu sanki?
Kısıtlı bir indirim olmuş, beklediğim oyunların yarısında indirim yok, tüm planlarım suya düştü. %50lik Civilization 6 kuponum vardı. Oyuna da %40 indirim geli...
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teyzen nevfik 1 yıl
Bu indirimin üstüne black friday indirimi geldi arkadaşlar geriden takip ediyorsunuz sanırım...
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oxpays 1 yıl
Pubg girmemiş indirime, 2016 ve öncesi oyunlar hep indirimde.
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tequilla1984 1 yıl
crysis serisi (3 oyun)16,25TL store.steampowered.com/...
plants and zombies 2,00TL store.steampowered.com/...
orcs must die 4,50TL store.steampowered.com/...
battleblock theatre 4,80TL store.steampowered.com/...
hotline miami 2 6,00TL store.steampowered.com/...
lucius serisi (2 oyun) 5,85TL store.steampowered.com/...
bunlar benim aldıklarım 9 oyun aşağı yukarı toplam 39tl
bence başlık altında artık alınabilecek oyunlar hakkında konuşmak lazım. O kadar zengin değilim bir oyuna gidip 150 - 200 tl vermem ama 200TL'lık oyunlardan daha eğlenceli 3TL'ya 5TL'ya oyunlar var onları alırım. kurulumdur cracktir virüstür uğraşmadan oynarım mis gibi. Pahallı oyunları da illa oynamak istersem gider crack'li indirir öyle oynarım.
Pahallı oyunların fiyatını 5-10tl civarı yaparlarsa ancak o zaman almayı düşünebilirim.
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teyzen nevfik 1 yıl tequilla1984
Hocam o psikolojik sinir olayi bende de var.misal bir oyun indirimle 4 dolar olduysa daha once 4 dolardan fazla vermek istemem cok asiri merak etmedikce.ha 4 dolar o gun 6 liradir bugun 12 liradir ona yapacak bir sey yok dolar uzerinden yani asil fiyatlari uzerinden aldiklari indirimlerle degerlendiriyorum.guzel oyun onerecek arkadaslar var midir?
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laider 1 yıl
Biraz oyun konuşulsa. Hatta onun dışındaki mesajlar yok olsa ne güzel olur.
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Ters Adam 1 yıl
The Initial diye bir oyun eklemiştim yüzde 25 indirime girmiş alayım bari.
Varsa tabsiyelre açığım
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yu5uf37 1 yıl
Pubg indirime girer mi?
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GLaDiaC 1 yıl yu5uf37
Sanmam, belki winter sale'da 10% gibi bir indirime girebilir. Harici satıcı sitelere yönelebilirsin, dplay, g2, kinguin, droyun ve niceleri.
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
düzgün indirim yok ki.
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ps3xbox360 1 yıl
indirimler çok tatsızlaştı. steam tekel konumunu kötü anlamda kullanmaya başladı. bu gidişle BlackFriday de elimiz boş döneceğiz. kinguin ve g2a gibi siteler daha iyi oldu.
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zunerall 1 yıl
Arkadaş doğru söylemiş, oyuna para mı verilir? Sonuçta emek hırsızlığı bizim ülkede hırsızlık sayılmıyor. Emek hırsızlığının günahı yok. Anında siliniyor emek hırsızlığının günahı.
Oyunu yapanlar 3 yıl 4 yıl uğraşmış, milyonlarca lira/dolar yatırım yapmış. Niye? Bu tarz arkadaşlar emek hırsızlığı yapıp "BEDAVA" oynasın diye. Çalsın diye, gasp etsin diye.
Ne yazık ki bizde emek hırsızlığının karşılığı yok. Bu yüzden çalıyoruz, bu yüzden gasp ediyoruz. Gurur da var, hırsız ama pişkin...
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FurkanCbn 1 yıl
Kaptim bi getea 5
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