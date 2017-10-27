Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı!

Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi bugün itibariyle başladı.

Adında anlaşılacağı üzere indirimlerin bulunduğu ana sayfayı Resident Evil VII Biohazard, Alien: Isolation ve The Evil Within gibi korku, gerilim odaklı oyunlar süslüyor. Korku, gerilim dışında diğer türde oyunlarda da indirimler mevcut.

Bazı oyunların indirimli fiyatı şöyle:

GTA V - 89,50 TL

Friday the 13th: The Game - 29,50 TL

ARK: Survival Evolved - 44,50 TL

Rust - 15,50 TL

Dead by Daylight 15,50 TL

Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL

American Truck Simulator - 20,06 TL

DOOM - 89,11 TL

The Forest 18 TL

Monstrum 6,75 TL

Prison Architect 12,25 TL

1 Kasım 20:00'da sona erecek. Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Steam Halloween (Cadılar bayramı) indirimi

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Cadilar_Bayrami_indirimi_Basladi-88829.htm