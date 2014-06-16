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Steam OS taşınabilir konsola girmek üzere

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Steam OS taşınabilir konsola girmek üzere


Merakla beklenen Steam OS platformunun ve kontrolcüsünün 2015 yılına ertelenmesine rağmen, platformu farklı alanlara kaydırmak isteyenl projeler de mevcut. SteamBoy Project bunlardan birisi. 

SteamBoy Machine Team adlı bir donanım geliştirici ekibi tarafından lanse edilen SteamBoy, Steam odaklı taşınabilir bir oyun konsolu olma yolunda ilerliyor. Ekip, E3 2014 fuarında kısa bir video yayımlarken Steam üzerindeki pek çok oyunun SteamBoy ile oynanacağını belirtti. Bu bakımdan konsol donanım olarak şu anki rakiplerini de geride bırakacak.

Donanım konusunda detaya girilmese de 5 inçlik 16:9 orana sahip ekran, 4 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 32GB hafıza kartı şeklinde özelliklerin olacağı belirtiliyor. Ayrıca iki touchpad, 8 aksiyon butonu, 4 tetik ve arka kısımda iki ek buton yine konsolun kontrol kısmında yer alacak. 

Genelde taşınabilir konsollarda ARM tabanlı işlemcilere rastladığımız için SteamBoy bir Ultrabook serviyesindeki donanımı ile dikkat çekici olabilir. Ayrıca PC oyunlarının taşınabilir konsollarda oynanabilir olması da ayrı bir önem taşıyan konu durumunda. 

SteamBoy'un, Steam kontrolcüsü ve PS Vita'nın biraraya geldiği bir konsepti olacağı ifade ediliyor. Ekip çalışmalarına devam ederken, 2015 yılında ilk ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor.  



http://www.gamespot.com/articles/steamboy-project-is-a-portable-steam-machine/1100-6420490/ Yorum Yaz
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mares626 5 yıl
Uygun bir fiyattan gelirse ve güzel oyunları getirirlerse alınabilir.
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bigbooss 5 yıl
nvdia shild i gördük.
sony ve ninendo varken bunların pazara girmesi zor.
bu işi başarırsa apple ya da google başarır
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Oozed 5 yıl
Maalesef bence hepsi boşuna çabalıyo
İstedikleri kadar iyi donanıma sahip konsollar çıkartsınlar
Nintendo,Sony ve Microsoft gibi olamazlar.Sonuçta bu markaların bir oyuncu kitlesi var.Adam markaya ve eğlencesine bakıyo.Konsolu sırf sevdiği bir oyun serisi için alan yüzbinlerce insan var.
Bak nintendoya konsolları zamanın çok gerisinde.Ama bebek oyunu denen pokemon 3-4 ayda 11 milyon satıyor.Adam mario,zelda vb serileri oynamak için wii, 3ds, ds alıyor.

Bence steam,nvidia boşuna uğraşmasın.Hele hele her işe burunu sokan samsung hiç .
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birmatematikci 5 yıl
Steam çok akıllıca davranıyor.PS Vita bana göre iyi değildi.Bu pazara yeni bir ürün gerekliydi.Adam akıllı bir şey yapsalar bütün piyasayı alırlar.
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Stanislas Xavier 5 yıl
x86 mimarili bir işlemci kullanılacak anlaşılan. İntel'in gömülü grafik yongaları ile Linux'un arası pek iyi değil,işlemci Amd olursa da enerji tüketimi konusunda ayrıca çalışmaları gerekir.
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tevfikkavil 5 yıl
Fiyatı da uygun olursa neden alınmasın eğer uygun fiyatlı gelirse bir tane alabilirim
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HeavyClocker 5 yıl
Streaming yapabilmek adına bir tane alabilirim aslında.
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Rubisco 5 yıl
Ne o? Apple Metal can mı sıktı?
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Vasto Lorde 5 yıl
Ekran 5.5-6inch seviyesinde olsa daha iyi olurdu bence, 5inch boyle guzel bi cihaz icin dusuk kalmis. Ayrica su analog tasarimi cok guzel gozukuyor, kullanimi nasil acaba cok merak ediyorum. Umarim bu cihaz tutar da aliriz bizde bi tane
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mehmedaltair 5 yıl
max 300 dolardan satılmalı ki tutsun. 4 çekirdekli ve steam oyunlarını oynatacaksa yeni nesil atom işlemcili 4 gb rami olan bir mini pc olacak aslında bu
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UltimateEchelon 5 yıl
Oyunları da uygun fiyatdan satılırsa vitadan daha çok satabilir
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Master_Evil 5 yıl
bu haber daha detaylı, diğer konuda sadece video vardı
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grandcross 5 yıl UltimateEchelon
UltimateEchelon

Oyunları da uygun fiyatdan satılırsa vitadan daha çok satabilir

oyunlaro steamden alıcaksın dostum steamin ne kadar uygun bi fiyat politikası olduğunu biliyosundur :)

ayrıca büyük ihtimal steamos steamboy oyunlarına ayrı ayrı para vermen gerekmeyecektir keza windowsda dahil bunlara hatta mac
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