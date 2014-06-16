Steam OS taşınabilir konsola girmek üzere









Merakla beklenen Steam OS platformunun ve kontrolcüsünün 2015 yılına ertelenmesine rağmen, platformu farklı alanlara kaydırmak isteyenl projeler de mevcut. SteamBoy Project bunlardan birisi.





SteamBoy Machine Team adlı bir donanım geliştirici ekibi tarafından lanse edilen SteamBoy, Steam odaklı taşınabilir bir oyun konsolu olma yolunda ilerliyor. Ekip, E3 2014 fuarında kısa bir video yayımlarken Steam üzerindeki pek çok oyunun SteamBoy ile oynanacağını belirtti. Bu bakımdan konsol donanım olarak şu anki rakiplerini de geride bırakacak.





Donanım konusunda detaya girilmese de 5 inçlik 16:9 orana sahip ekran, 4 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 32GB hafıza kartı şeklinde özelliklerin olacağı belirtiliyor. Ayrıca iki touchpad, 8 aksiyon butonu, 4 tetik ve arka kısımda iki ek buton yine konsolun kontrol kısmında yer alacak.





Genelde taşınabilir konsollarda ARM tabanlı işlemcilere rastladığımız için SteamBoy bir Ultrabook serviyesindeki donanımı ile dikkat çekici olabilir. Ayrıca PC oyunlarının taşınabilir konsollarda oynanabilir olması da ayrı bir önem taşıyan konu durumunda.





SteamBoy'un, Steam kontrolcüsü ve PS Vita'nın biraraya geldiği bir konsepti olacağı ifade ediliyor. Ekip çalışmalarına devam ederken, 2015 yılında ilk ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor.







http://www.gamespot.com/articles/steamboy-project-is-a-portable-steam-machine/1100-6420490/