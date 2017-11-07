Steam analizi: Windows 7 kullanımı %20’nin üzerinde arttı-PUBG'ye yasak yolda

Dijital dağıtım platformu Steam, aylık kullanıcı anketlerini güncellemeye devam ediyor. Ekim ayı istatistiklerini paylaşan firmanın raporunda ilgi çekici detaylar mevcut. Görünüşe göre Microsoft’un eski işletim sistemi yeniden yükselişe geçmiş durumda.
Windows 7'nin yükselişinin nedeni ne?
Microsoft yavaş yavaş Windows 7’den kurtulma planları yapadursun Steam’in son analizi kullanıcıların Windows 7’ye olan ilgisini gözler önüne serdi. Dünya geneline baktığımızda Windows 10 yükselişini sürdürse de Çin’de hükümetin Microsoft’a özelleştirilmiş bir sürüm şartı koşması nedeniyle bu yükseliş söz konusu uzak doğu ülkesinde gerçekleşemiyor. Tüm dünyanın aksine gerçekleşen duruma sebep olaraksa kullanıcıların Windows 10 China Government Edition’a güvenmemesi gösterilmekte.
Rakamlara geçecek olursak, Windows 7 kullanım oranı ekim ayında %21.47 artarak %65.46’ya yükselmiş. Tabi bu artışın kaynağı çoğunlukla Windows 10’un pastadaki dilimi olmuş. Microsoft’un yeni işletim sisteminin oranı ise %17.38 azalarak %28.60’a düşmüş.
PUBG'nin oyuncu sayısı artmaya devam ediyor fakat...
Son olarak son zamanların popüler oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds’a da değinerek haberimizi noktalayalım. PUBG’nin Dünya genelinde 13 milyon satış yapmasının ardından beklenen tablo yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 milyon civarı oyuncuya sahip olan oyunun kullanıcı sayısı yaklaşık 6 milyon seviyesine erişmiş durumda ki bunun 3.1 milyonu Eylül ayında platforma katılmış. Ek olarak oyuncularının çoğunluğunu Çinli oyuncuların oluşturduğu PUBG’ye Çin Oyun Birliği'nin kararına göre toplumun genel değerlerine ters ögeler içerdiğinden dolayı ülke genelinde bir yasağın yolda olduğunu da belirtelim.
https://www.techpowerup.com/238516/driven-by-chinese-pubg-players-windows-7-now-most-popular-os-on-steam Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pubg'ye gelince satın alıp da oynayamadığım tek oyun kendisi. Optimizasyon özürlü bir oyun. Yeni çıkan oyunları çatır çatır oynadığım sistemimde oynanmayacak kadar kötü fps aldım. Sonrasında ekran kartı sürücülerini güncelledim ve oyun artık hiç çalışmıyor...