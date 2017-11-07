Steam analizi: Windows 7 kullanımı %20’nin üzerinde arttı-PUBG'ye yasak yolda

Dijital dağıtım platformu Steam, aylık kullanıcı anketlerini güncellemeye devam ediyor. Ekim ayı istatistiklerini paylaşan firmanın raporunda ilgi çekici detaylar mevcut. Görünüşe göre Microsoft’un eski işletim sistemi yeniden yükselişe geçmiş durumda.

Windows 7'nin yükselişinin nedeni ne?

Microsoft yavaş yavaş Windows 7’den kurtulma planları yapadursun Steam’in son analizi kullanıcıların Windows 7’ye olan ilgisini gözler önüne serdi. Dünya geneline baktığımızda Windows 10 yükselişini sürdürse de Çin’de hükümetin Microsoft’a özelleştirilmiş bir sürüm şartı koşması nedeniyle bu yükseliş söz konusu uzak doğu ülkesinde gerçekleşemiyor. Tüm dünyanın aksine gerçekleşen duruma sebep olaraksa kullanıcıların Windows 10 China Government Edition’a güvenmemesi gösterilmekte.

Rakamlara geçecek olursak, Windows 7 kullanım oranı ekim ayında %21.47 artarak %65.46’ya yükselmiş. Tabi bu artışın kaynağı çoğunlukla Windows 10’un pastadaki dilimi olmuş. Microsoft’un yeni işletim sisteminin oranı ise %17.38 azalarak %28.60’a düşmüş.

PUBG'nin oyuncu sayısı artmaya devam ediyor fakat...



Son olarak son zamanların popüler oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds’a da değinerek haberimizi noktalayalım. PUBG’nin Dünya genelinde 13 milyon satış yapmasının ardından beklenen tablo yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

https://www.techpowerup.com/238516/driven-by-chinese-pubg-players-windows-7-now-most-popular-os-on-steam

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Raporun diğer detaylarını da hızlıca aktaralım dilerseniz. Donanım tarafındaişlemcilerin oranıyükselirkensahip sistemler %10.45’lik artışla tüm sistemlerinteşkil eder hale gelmiş.Öte yandan Steam yüklü makinelerde en popüler ekran kartı ise %6.29 artışla %12.88’lik dilime hükmedenmimariliolmuş ve onu da sırasıylavetakip etmiş. Ayrıca Oyuncuların kullandığı monitörlerinin %71.51’inin ki bu rakam %14.72 artış sonucunda meydana gelmiş, 1920x1080 çözünürlükte olduğu saptanmış.Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 milyon civarı oyuncuya sahip olan oyunun kullanıcı sayısı yaklaşıkseviyesine erişmiş durumda ki bununayında platforma katılmış. Ek olarak oyuncularının çoğunluğunu Çinli oyuncuların oluşturduğu PUBG’yekararına göreiçerdiğinden dolayı ülke genelinde birda belirtelim.