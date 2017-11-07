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Steam analizi: Windows 7 kullanımı %20’nin üzerinde arttı-PUBG'ye yasak yolda

Steam düzenli olarak yayınladığı kullanım istatistiklerini güncelledi ve ortaya ilginç bir tablo çıktı. Microsoft’un eski işletim sistemi kaydadeğer bir ivme yakaladı.
1 yıl
8b
1
20
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Dijital dağıtım platformu Steam, aylık kullanıcı anketlerini güncellemeye devam ediyor. Ekim ayı istatistiklerini paylaşan firmanın raporunda ilgi çekici detaylar mevcut. Görünüşe göre Microsoft’un eski işletim sistemi yeniden yükselişe geçmiş durumda.

Windows 7'nin yükselişinin nedeni ne?


Microsoft yavaş yavaş Windows 7’den kurtulma planları yapadursun Steam’in son analizi kullanıcıların Windows 7’ye olan ilgisini gözler önüne serdi. Dünya geneline baktığımızda Windows 10 yükselişini sürdürse de Çin’de hükümetin Microsoft’a özelleştirilmiş bir sürüm şartı koşması nedeniyle bu yükseliş söz konusu uzak doğu ülkesinde gerçekleşemiyor. Tüm dünyanın aksine gerçekleşen duruma sebep olaraksa kullanıcıların Windows 10 China Government Edition’a güvenmemesi gösterilmekte.
Steam analizi: Windows 7 kullanımı %20’nin üzerinde arttı-PUBG'ye yasak yolda
 
Rakamlara geçecek olursak, Windows 7 kullanım oranı ekim ayında %21.47 artarak %65.46’ya yükselmiş. Tabi bu artışın kaynağı çoğunlukla Windows 10’un pastadaki dilimi olmuş. Microsoft’un yeni işletim sisteminin oranı ise %17.38 azalarak %28.60’a düşmüş.
Raporun diğer detaylarını da hızlıca aktaralım dilerseniz. Donanım tarafında 4 çekirdekli işlemcilerin oranı %69.59’a yükselirken 8 GB RAM’e sahip sistemler %10.45’lik artışla tüm sistemlerin %54.91’ini teşkil eder hale gelmiş.
Öte yandan Steam yüklü makinelerde en popüler ekran kartı ise %6.29 artışla %12.88’lik dilime hükmeden Maxwell mimarili GTX 960 olmuş ve onu da sırasıyla GTX 750 Ti ve GTX 1060 takip etmiş. Ayrıca Oyuncuların kullandığı monitörlerinin %71.51’inin ki bu rakam %14.72 artış sonucunda meydana gelmiş, 1920x1080 çözünürlükte olduğu saptanmış.

PUBG'nin oyuncu sayısı artmaya devam ediyor fakat...

Son olarak son zamanların popüler oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds’a da değinerek haberimizi noktalayalım. PUBG’nin Dünya genelinde 13 milyon satış yapmasının ardından beklenen tablo yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 milyon civarı oyuncuya sahip olan oyunun kullanıcı sayısı yaklaşık 6 milyon seviyesine erişmiş durumda ki bunun 3.1 milyonu Eylül ayında platforma katılmış. Ek olarak oyuncularının çoğunluğunu Çinli oyuncuların oluşturduğu PUBG’ye Çin Oyun Birliği'nin kararına göre toplumun genel değerlerine ters ögeler içerdiğinden dolayı ülke genelinde bir yasağın yolda olduğunu da belirtelim.
https://www.techpowerup.com/238516/driven-by-chinese-pubg-players-windows-7-now-most-popular-os-on-steam Yorum Yaz
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smsngneveriphone4ever 1 yıl en beğenilen
Driver sorunum olmasa windows xp ye bile dönerim her yeni sürümde daha çok hata var microsoft windowsta kendi topuğuna sıkıyor farkında değil
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Hasan07-36 1 yıl
Microsoft hak ettiğini buluyor. Yıllar önce yaptığın işletim sisteminin daha iyisini yapamayıp Windows 8 ve Windows 10 gibi rezil işletim sistemleri yaparsan olacağı bu. Karşılarında bir rakip olmadığı için en azından yine kendi işletim sistemlerine yeniliyorlar. Apple kendi platformunda takılıyor. Linux ise bu mantıkla giderse asla bireysel kullanıcıların bilgisayarlarında yer alamayacak.
Pubg'ye gelince satın alıp da oynayamadığım tek oyun kendisi. Optimizasyon özürlü bir oyun. Yeni çıkan oyunları çatır çatır oynadığım sistemimde oynanmayacak kadar kötü fps aldım. Sonrasında ekran kartı sürücülerini güncelledim ve oyun artık hiç çalışmıyor...
Microsoft hak ettiğini buluyor. Yıllar önce yaptığın işletim sisteminin daha iyisini yapamayıp Windows 8 ve Windows 10 gibi rezil işletim sistemleri yaparsan o...
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Grkwnxs 1 yıl
Windows 10 SSD siz sistemde çok ağır çalışıyor. Windows 8.1 ve 7 de bu sorun yok, gittiği yere kadar windows 8.1 e devam
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mavizaman 1 yıl
win7den devam.
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DH Misafiri 1 yıl
win7 ilk yükleme yapılalı 5 yılı geçmiş. bundan daha stabilini deneyimlemedim. daha ne olsun. kur ve unut. prntscr.com/...
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KaanDE34 1 yıl
Cok yorum gördüm yazmak istedim..
I7-2600 16 gb 1333 mhz. ssd ye sahip bir pc ile. ssd bile olsa. belli bir dönem sonra windows 10 yavasliyor. ne olursa olsun ister update acik ister kapali
ben bu sorunu pcden anliyorum diyebilmeme ragmen cözemiyorum burayada bunun gibi sorunlarimi defalarca yazdim. Win 10 da kendi kendine ekran karti isiniyor diye bile konum var hatta. hic birsey acik degilken..
Win7 neden tercih ediliyor? ram tüketimi biraz fazla olsada. araya metro gibi arayüzler koyulmadigi icin. ve kaynak izleyicisini acin. harddisk kismina bakin
ms seklinde ping gösteriyor.. ping normal hdd ile 1000 i gecerse ssd de 10 bin i gecerse donma yapiyor halbuki w7 nin böyle bi sorunu yok
simdi ya sürekli para vereceksin yada vermeyip elinde olani kullanacaksin. Biz bunu yapiyoruz
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vlgtrn 1 yıl
2 sene önce topladığım pc me ilk 8.1 kurdum beğenmedim geçiş yaptığım w10 u 2 senedir kullanıyorum bi sorun yaşamadım. Daha ilk günden girip oto güncellemeleri ayarladım. W10 güncelleme yaparken bir yandan paylaşır internetini daha çok yavaşlar bunu kapatmanız gerekiyor girdim kapattım. 8.1 ve 7 ye göre dağlar kadar oyun performansı var. Pc açılış hızı w8.1 e göre daha hızlı ve pc de harddisk %90 dolu harici disk takılı %80 i dolu olmasına rağmen 2 senedir stabil hızda açılıyor yavaşlama söz konusu olmadı. Bence siz w10 u ya kullanmayı bilmiyorsunuz ya da 1gb ram 1333 mhz cihazlarla kullanmaya çalışıyorsunuz.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
yaw şu linux é geçmeyi çok istiyoruz !
birde geçebilsek keşke :)
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3arbar 1 yıl
windows tarihinin en iyisi windows 7 oldu.
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fthkn 1 yıl
Sürücüleri sorunsuz yüklenen Linux bulsam bu saçmalığa bir son vereceğim. Artık ne MAC OS ne de Windows görmek istiyorum. Ücretli satılan hiçbir yazılım içeriği görmek istemiyorum. Ücretsiz görünenleri de görmek istemiyorum çünkü aslında hepsinin yaptığı tek şey kullanım alışkanlıklarınızı analiz etmek ve sizden reklam potansiyeli çıkarıp bunu satmak istiyorlar. Ben buna karşıyım. Bir şirketin mal ya da hizmeti için reklam yapmasına oldukça normal. İstediği kadar yapsın. Ama böyle çakallıklara girişirlerse amaç değişiyor. Suistimal ortaya çıkıyor.
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gurkanse 1 yıl
yokmu yeni bir işletim sistemi windowsa rakip olabilecek?
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ø 1 yıl
W7 şuan en iyi sürüm.
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muzo404 1 yıl
Windows 10 kasarken(ssd yok) hic sevmemistim ama marketten en gereksiz en nefret ettigim uygulari benden izinsiz yüklüyor kaldırıyor arkada benim onaylamadigim güncellemeyi indiriyor o son noktadan sonra arch linux a geçtim bidaha da allah dönmek zorunda bırakmasın
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