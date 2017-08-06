Steam her ay 1.5 milyon yeni kullanıcı kazanıyor

Valve'in PC oyun endüstrisindeki hakimiyeti, her ay düzenli olarak 1.5 milyon yeni kullanıcı kazanması sayesinde devam ediyor. Steam'in kullanıcı tabanı hakkında çok fazla bilgi alamıyoruz ancak şirket Seattle'daki Casual Connect konferansı sırasında bazı ayrıntıları paylaştı.

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Valve’dan Tom Giardino, platforma her ay 1.5 milyon yeni kullanıcının katıldığını söyledi. Deneyimli yönetici Ocak 2016'dan bu yana Steam’de ilk kez alışveriş yapanların sayısının 27 milyon arttığını ve her gün ortalama 14 milyon eş zamanlı kullanıcıya hizmet verdiklerini söyledi. Platformdaki eş zamanlı kullanıcı sayısı iki yıl önce 8.4 milyon seviyesindeydi. Yani önemli bir artış söz konusu.

Günlük 33 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan Steam'in aylık kullanıcı tabanı da büyümeye devam ediyor. Giardino kullanıcı sayısının 67 milyona ulaştığını ve 53 milyon kullanıcılı Xbox Live'in önünde olduklarını belirtti. Günümüzde Valve ve Steam'in PC oyunları için ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, platformun gelecekte de aynı şekilde büyümeye devam etmesi sürpriz olmayacak.

https://www.polygon.com/2017/8/4/16095394/steam-users-count-2017-gaining-millions-per-month