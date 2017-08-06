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Steam her ay 1.5 milyon yeni kullanıcı kazanıyor

Steam, PC oyun dünyasının en büyük platformu olmaya devam ediyor. Casual Connect'te ortaya çıkan rakamlar, platforma son 18 ay boyunca her ay 1.5 milyon yeni kullanıcı katıldığını ortaya koydu.
1 yıl
2,5b
1
10
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Valve'in PC oyun endüstrisindeki hakimiyeti, her ay düzenli olarak 1.5 milyon yeni kullanıcı kazanması sayesinde devam ediyor. Steam'in kullanıcı tabanı hakkında çok fazla bilgi alamıyoruz ancak şirket Seattle'daki Casual Connect konferansı sırasında bazı ayrıntıları paylaştı.
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Valve’dan Tom Giardino, platforma her ay 1.5 milyon yeni kullanıcının katıldığını söyledi. Deneyimli yönetici Ocak 2016'dan bu yana Steam’de ilk kez alışveriş yapanların sayısının 27 milyon arttığını ve her gün ortalama 14 milyon eş zamanlı kullanıcıya hizmet verdiklerini söyledi. Platformdaki eş zamanlı kullanıcı sayısı iki yıl önce 8.4 milyon seviyesindeydi. Yani önemli bir artış söz konusu.
Steam her ay 1.5 milyon yeni kullanıcı kazanıyor
Günlük 33 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan Steam'in aylık kullanıcı tabanı da büyümeye devam ediyor. Giardino kullanıcı sayısının 67 milyona ulaştığını ve 53 milyon kullanıcılı Xbox Live'in önünde olduklarını belirtti. Günümüzde Valve ve Steam'in PC oyunları için ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, platformun gelecekte de aynı şekilde büyümeye devam etmesi sürpriz olmayacak.

https://www.polygon.com/2017/8/4/16095394/steam-users-count-2017-gaining-millions-per-month Yorum Yaz
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[A]narchy 1 yıl en beğenilen
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gs09gs09 1 yıl
:D güldük geçtik o hesapların ne amaçlı açıldığı belli
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enemywalker 1 yıl
%10 %20 kullanıcı ban yemekten yeni hesap açıyor
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kadirirdem 1 yıl
Benim hala hesabım yok :D :D
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damn2u 1 yıl
CS GO için bile ayda en az 150K ban söz konusu iken bu istatistiklerin bir önemi kalmıyor.
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sniper23 1 yıl
İstediği kadar kullanıcı olsun, bunlar para getiriyor mu? En önemli nokta bu aslında.
DH'de de 1 milyondan fazla kullanıcı var ama her yer reklam fışkırıyor. Demek ki o kadar kullanıcı para getirmiyormuş.
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H34RTL3SS 1 yıl
Aylık VAC Ban sayısını söylemiş eş zamanlı yada sabit kullanıcı sayısında artış varmı onu söylesin... Benim bile cs go için 3 ayrı hesabım var hileye bulaşanlar her hafta ayrı hesap açıyorlar düzgün bir anti-cheat geliştirseler... Vac'ın hiçbir faydası yok yüzlerce liraya skin satacaklarına oyuna zam yapsalarda onlarda rahatlasa bizde
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Captain_Ivy 1 yıl
Ciddi rakamlar mı bunlar?
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gs09gs09 1 yıl
:D güldük geçtik o hesapların ne amaçlı açıldığı belli
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DokuzKuyrukluTilki 1 yıl
smurfler ban yiyenler vs vs çok var. ama yine de 750 bin girse her ay yine süper.
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[A]narchy 1 yıl en beğenilen
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enemywalker 1 yıl
%10 %20 kullanıcı ban yemekten yeni hesap açıyor
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uçankeko 1 yıl
TF2 de Lmaobox için 10 tane hesap açtım onlarda sayılıyor mu
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oyun, steam ve
11 etiket daha pc Valve rekor rakam kullanıcı sayısı sayı 1.5 milyon 67 milyon Oyunlar Yazılım Onur Seven
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