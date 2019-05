Steam indirimlerinde kaçırılmaması gereken 10 oyun

Tam Boyutta Gör



Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerini başlattı. Kış ve Yaz indirimleri kadar olmasa da çok sayıda oyun indirime girdi. Bu indirimler 11 Şubat akşamına kadar devam edecek.

60 TL üzerine otomatik olarak 10 TL indirim

İndirim dönemi süresince 60 TL üzerindeki satın alımlarda otomatik olarak 10 TL indirim uygulanıyor. Bu kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabileceğinizin altını çizelim.

İndirime giren oyunlardan oynadığım, beğendiğim ve fiyatını uygun bulduğum oyunlar şunlar:

Insurgency

Yalnızca 3,60 TL'ye satılan Insurgency, gerçekçiliğin ön planda oluğu bir FPS oyunu. Oyunun multiplayer serverlarında çok sayıda oyuncu bulunuyor. Sistem gereksinimleri epey düşük. Arkadaşlarınızla beraber takılabileceğiniz ve düşük seviye bilgisayarlarda bile çalışabilecek online FPS oyunu arıyorsanız Insurgency doğru seçim olacak.

Thief Simulator

Bu oyunda hırsızlık yapıp, çaldığımız ürünleri satıyoruz. Daha büyük hırsızlık yapabilmek için yeni araçlar satın alıyoruz. Online modu bulunmadığı için bir zaman sonra sıksa da 10-15 saat boyunca oynayabilirsiniz.

Hitman 2

Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 2, önemli ölçüde indirime girdi. Çeşitliliği arttırılan görevler ile Hitman 2 güzel bir deneyim sunmayı başarıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY

The Witcher 3 neredeyse tüm indirim dönemlerinde indirime girdi. Hala daha bu şaheseri satın oynamdıysanız bu indirim döneminde mutlaka şans vermenizi öneriyorum. Türkçe dil desteğinin bulunan The Witcher 3, uzun soluklu bir hikayeye sahip.

Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider sahip olduğu grafikleri, aksiyonu ve mekanikleri ile keyifli dakikalar yaşatıyor. Keşif ve bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu fiyata bu oyunu kaçırmamalısınız.

Just Cause 3

Aksiyon, eğlence, patlama, zıplama, fırlama, uçma ve çok daha fazlası… GTA’nın eğlence ve aksiyon odaklı versiyonu olarak tanımlayacağımız Just Cause 3’te haritada da herhangi bir amacınız olmadan sağı solu yıkarak eğleniyorsunuz.

The Long Dark

Sanatsal grafiklere sahip The Long Dark oyununda soğuk bir iklimde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kamp yapıyor, avlanıyor, dinleniyor ve yaşam mücadelesi veriyoruz.

To The Moon

To the Moon, oynanış özelliklerinden ziyade hikâyesi ile dikkat çekiyor. Oyun, ölümü yaklaşan bireylerin son dileklerini “anı” olarak yaşatan bir şirkette çalışan iki doktorun aya gitmek isteyen bir hastayla arasındaki ilişkiyi ele alıyor. 4-5 saatlik oynanış süresi sunan oyun bittiğinde boş ekrana dakikalarca bakıp kendinize gelmeye çalışacağınız bir hikâyeye sahip.

15 Şubat tarihinde çıkışını gerçekleştirecek Far Cry New Dawn oyunu öncesinde Far Cry 5, büyük ölçüde indirime girdi. Şubat ayını Far Cry ile renklendirmeyi düşünenler için güzel haber.

Serinin en yeni oyunu olan Sniper Elite 4, senaryo bakımından oldukça zayıf olsa da kendine özgü oynanışı ve dinamikleri ile mutlaka oynanması gereken oyunlar arasında yer alıyor. Sniper Elite 4'ü 17,80 TL'ye satın alabilirsiniz.