Stephen Elop, Windows Phone'lu ilk Nokia'nın bu yıl satışa sunulabileceğini söyledi

Singapur'da düzenlenen Nokia Connect etkinliğinde konuşan Nokia'nın tepe yöneticisi Stephen Elop, Windows Phone'lu ilk Nokia'nın 2011 yılı içersinde satışa sunulacağını doğruladı.

"Akıllı telefondaki temel stratejimiz Windows Phone'un üzerine yoğunlaşmak" diyen Stephen Elop, "Windows platformundaki ilk akıllı cihazımızı bu yılın son dönemine doğru satışa sunabileceğimize güvenim arttı. Ayrıca 2012 yılında ürünümüz çok daha geniş kitlelere sunacağız." diyerek Nokia'nın ilk Windows Phone'lu akıllı cihazının 2012 yılında gelebileceği yönündeki iddiaları yalanlamış oldu.

Stephen Elop, ayrıca, önümüzdeki 1 sene boyunca Symbian'lı yeni akıllı telefonları satışa sunmayı hedeflediklerini de açıkladı.