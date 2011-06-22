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Stephen Elop, Windows Phone'lu ilk Nokia'nın bu yıl satışa sunulabileceğini söyledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Singapur'da düzenlenen Nokia Connect etkinliğinde konuşan Nokia'nın tepe yöneticisi Stephen Elop, Windows Phone'lu ilk Nokia'nın 2011 yılı içersinde satışa sunulacağını doğruladı.

"Akıllı telefondaki temel stratejimiz Windows Phone'un üzerine yoğunlaşmak" diyen Stephen Elop, "Windows platformundaki ilk akıllı cihazımızı bu yılın son dönemine doğru satışa sunabileceğimize güvenim arttı. Ayrıca 2012 yılında ürünümüz çok daha geniş kitlelere sunacağız." diyerek Nokia'nın ilk Windows Phone'lu akıllı cihazının 2012 yılında gelebileceği yönündeki iddiaları yalanlamış oldu.

Stephen Elop, ayrıca, önümüzdeki 1 sene boyunca Symbian'lı yeni akıllı telefonları satışa sunmayı hedeflediklerini de açıkladı.


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Mimar SaNAN 8 yıl
1 sene daha düşüş yaşarsın olur biter
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acbold 8 yıl
daha neyin muhabbetini yapıyorsunuz.sanki işletim sisteminide yzıyorlar.wp7 sizi beklior.her sene ürettiğin telefonu üreteceksin içine lanet symbian yerine wp7 kurup yollucaksın marketlere.ufakda makyajlar,stabilite testleri yaptınmı tamam dır.tasarımı dert ediyorsanız onuda etmeyin hepsi klasik oldu artık.ortaya bi tuş koyun.yapın dokunmatik bi süre idare eder.sonrada yeni tasarımlar koyarsınız.al sana windows phone 7 li nokia.
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Mr. Jingles 8 yıl

acbold

daha neyin muhabbetini yapıyorsunuz.sanki işletim sisteminide yzıyorlar.wp7 sizi beklior.her sene ürettiğin telefonu üreteceksin içine lanet symbian yerine wp7 kurup yollucaksın marketlere.ufakda makyajlar,stabilite testleri yaptınmı tamam dır.tasarımı dert ediyorsanız onuda etmeyin hepsi klasik oldu artık.ortaya bi tuş koyun.yapın dokunmatik bi süre idare eder.sonrada yeni tasarımlar koyarsınız.al sana windows phone 7 li nokia.

Lanet dediğin Symbian'ı WP7'ye tercih ederim. MeeGo varken de WP7 alınmaz.
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patrain 8 yıl
daha dün n9 u çıkarttınız meego lu şimdi winp7 diyosunuz millet nasıl güvensinde alsın bu aleti azcık satış politikası denen bişey olur be arkasında durmucaksan bile demezsin yani bu adamın aklında zoru var ama tabikide biz kullanıcılar neyin ne olduğunu bu sayede daha iyi anlıyoruz.
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Klasör.:X:. 8 yıl
Haydi lililililililili yar haydi lililililiilililili yaaaarrr
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Mastermind. 8 yıl
Anlaşılan bu adam N9'u bitirdi.N9 alma isteğimde böylelikle bitmiş oldu.
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napolyon94 8 yıl
bu adamdan nefret ediyorum
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JohnLord 8 yıl
1 Sene boyunca nokia düşüşte olacak desene
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