Samsung, iki Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor: Üçe katlanabilir model gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şirketin bu sefer iki model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu modellerden biri üçe katlanabilir bir telefon olabilir.

Şirket yakın zamanda Galaxy Z Fold Special Edition'ı yalnızca Güney Kore'de piyasaya sürdü. Galaxy Z Fold 6'nın daha büyük ve daha ince bir versiyonu olan bu model, 200 MP kameraya sahip ancak S Pen desteğinden yoksun.

Farklı iki kod adına sahip telefon ortaya çıktı

Galaxy Club'dan gelen bir rapora göre Samsung, "Q7" ve "Q7M" kod adlarıyla bilinen iki yeni Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor. Q7M modeli özellikle ilgi çekici, çünkü bu modelin üçe katlanabilir bir model olabileceği yönünde iddialar var.

Samsung Galaxy A56'nın kamera yapılandırması ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz ay Huawei, sektörün ilk üçe katlanır telefonu Mate XT Ultimate'i tanıtmış ve büyük ilgi toplamıştı. Daha sonra Xiaomi ve Samsung'un da benzer bir model üzerinde çalıştıklarına dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu nedenle iddialar doğru çıkabilir ve önümüzdeki sene üçe katlanır bir Galaxy Z Fold modelini piyasada görebiliriz.

Galaxy Z Fold 7'nin özellikleriyle ilgili ortada çok fazla bilgi olmasa da, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alması muhtemel. Kamera tarafında ise Special Edition modelinde yer alan 200 MP sensörün kullanılmasını bekleyebiliriz.

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Samsung, iki Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor