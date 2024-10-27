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    Anlık Bildirim

    Samsung, iki Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor: Üçe katlanabilir model gelebilir

    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İki model üzerinde çalıştığı belirtilen şirket, ilk üçe katlanabilir telefonunu piyasaya sürebilir.
    Samsung, iki Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şirketin bu sefer iki model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu modellerden biri üçe katlanabilir bir telefon olabilir.

    Şirket yakın zamanda Galaxy Z Fold Special Edition'ı yalnızca Güney Kore'de piyasaya sürdü. Galaxy Z Fold 6'nın daha büyük ve daha ince bir versiyonu olan bu model, 200 MP kameraya sahip ancak S Pen desteğinden yoksun.

    Farklı iki kod adına sahip telefon ortaya çıktı

    Galaxy Club'dan gelen bir rapora göre Samsung, "Q7" ve "Q7M" kod adlarıyla bilinen iki yeni Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor. Q7M modeli özellikle ilgi çekici, çünkü bu modelin üçe katlanabilir bir model olabileceği yönünde iddialar var.

    Geçtiğimiz ay Huawei, sektörün ilk üçe katlanır telefonu Mate XT Ultimate'i tanıtmış ve büyük ilgi toplamıştı. Daha sonra Xiaomi ve Samsung'un da benzer bir model üzerinde çalıştıklarına dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu nedenle iddialar doğru çıkabilir ve önümüzdeki sene üçe katlanır bir Galaxy Z Fold modelini piyasada görebiliriz.

    Galaxy Z Fold 7'nin özellikleriyle ilgili ortada çok fazla bilgi olmasa da, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alması muhtemel. Kamera tarafında ise Special Edition modelinde yer alan 200 MP sensörün kullanılmasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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