Samsung, iki Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor: Üçe katlanabilir model gelebilir

Şirket yakın zamanda Galaxy Z Fold Special Edition'ı yalnızca Güney Kore'de piyasaya sürdü. Galaxy Z Fold 6'nın daha büyük ve daha ince bir versiyonu olan bu model, 200 MP kameraya sahip ancak S Pen desteğinden yoksun.
Farklı iki kod adına sahip telefon ortaya çıktı
Galaxy Club'dan gelen bir rapora göre Samsung, "Q7" ve "Q7M" kod adlarıyla bilinen iki yeni Galaxy Z Fold 7 modeli üzerinde çalışıyor. Q7M modeli özellikle ilgi çekici, çünkü bu modelin üçe katlanabilir bir model olabileceği yönünde iddialar var.
Geçtiğimiz ay Huawei, sektörün ilk üçe katlanır telefonu Mate XT Ultimate'i tanıtmış ve büyük ilgi toplamıştı. Daha sonra Xiaomi ve Samsung'un da benzer bir model üzerinde çalıştıklarına dair haberler ortaya çıkmıştı. Bu nedenle iddialar doğru çıkabilir ve önümüzdeki sene üçe katlanır bir Galaxy Z Fold modelini piyasada görebiliriz.
Galaxy Z Fold 7'nin özellikleriyle ilgili ortada çok fazla bilgi olmasa da, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alması muhtemel. Kamera tarafında ise Special Edition modelinde yer alan 200 MP sensörün kullanılmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu